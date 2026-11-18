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Lefant M210 Omni, robot aspirapolvere e lavapavimenti con rullo, mappatura laser e base autopulente, è in sconto del 67%.

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Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando polvere e peli si accumulano anche sotto i mobili. Il Lefant M210 Omni è oggi disponibile con uno sconto del 67%.

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Questo robot combina aspirazione e lavaggio con un rullo che distribuisce acqua pulita, strofina la superficie e recupera quella usata. La navigazione laser ToF rileva gli ambienti e pianifica il percorso; dall’app si possono consultare le mappe, programmare le sessioni e definire zone vietate. La base gestisce il lavaggio del rullo e la sua asciugatura ad aria fredda.

Lefant M210 Omni in offerta: sconto del 67% e prezzo di 199,99 euro

Se vuoi automatizzare la pulizia quotidiana, il Lefant M210 Omni è proposto a 199,99 euro, con una riduzione dichiarata del 67%. La scheda indica l’aspirazione fino a 20.000 Pa, il lavaggio con rullo e una stazione che si occupa della pulizia del rullo. Le informazioni disponibili non riportano coupon, pagamento a rate, data di scadenza della promozione, condizioni Prime o tempi di reso; non è quindi possibile precisare questi aspetti.

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Il robot aspirapolvere Lefant con rullo lavapavimenti e navigazione laser

Per chi desidera ridurre il tempo dedicato alle faccende, alcune caratteristiche possono rendere più pratiche le pulizie di ogni giorno:

Struttura compatta, larga 28 cm e alta 85 mm : può passare sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo aree che spesso richiedono di spostare gli arredi. Il produttore indica una copertura fino al 95%.

: può passare sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo aree che spesso richiedono di spostare gli arredi. Il produttore indica una copertura fino al 95%. Rullo lavapavimenti da 20 cm : aspira e lava con un ciclo che distribuisce acqua pulita, strofina e recupera l’acqua sporca. La rotazione è di 240 giri al minuto e la pressione dichiarata è di 15 N.

: aspira e lava con un ciclo che distribuisce acqua pulita, strofina e recupera l’acqua sporca. La rotazione è di 240 giri al minuto e la pressione dichiarata è di 15 N. Navigazione laser ToF e gestione tramite app : consente di consultare la mappa, programmare la pulizia e impostare muri virtuali o zone da evitare, così da adattare i percorsi alle diverse aree della casa.

: consente di consultare la mappa, programmare la pulizia e impostare muri virtuali o zone da evitare, così da adattare i percorsi alle diverse aree della casa. Aspirazione fino a 20.000 Pa e bocca senza spazzola centrale : raccoglie polvere, briciole, capelli e peli da pavimenti duri e tappeti; l’assenza della spazzola centrale è pensata per limitare i grovigli.

: raccoglie polvere, briciole, capelli e peli da pavimenti duri e tappeti; l’assenza della spazzola centrale è pensata per limitare i grovigli. Base con serbatoi separati : contiene 2,4 litri per l’acqua pulita e 1,5 litri per quella sporca, lava il rullo e lo asciuga ad aria fredda. Il contenitore della polvere ha capacità di 800 ml.

: contiene 2,4 litri per l’acqua pulita e 1,5 litri per quella sporca, lava il rullo e lo asciuga ad aria fredda. Il contenitore della polvere ha capacità di 800 ml. Controllo smart: oltre all’app, sono indicati Alexa e Google Assistant; il collegamento Wi-Fi supportato è a 2,4 GHz.

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FAQ Il Lefant M210 Omni lava anche i pavimenti? Sì. Aspira e lava con un rullo che distribuisce acqua pulita, strofina e recupera l’acqua usata. Quanto è alto il robot Lefant M210 Omni? È alto 85 mm e ha un diametro di 28 cm. Si possono impostare zone vietate? Sì. Tramite app è possibile visualizzare la mappa, programmare la pulizia e impostare muri virtuali o zone vietate. Con quali assistenti vocali è compatibile? Sono indicati il supporto ad Alexa e Google Assistant e la connessione Wi-Fi a 2,4 GHz.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.