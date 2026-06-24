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Lefant M2, robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura laser dToF, 6000Pa e controllo da app, ideale per peli animali, è in sconto del 72%.

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Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per passare aspirapolvere e mocio ogni giorno è quasi impossibile. In questo momento il Lefant M2 è disponibile con uno sconto del 72%, una promo che ti permette di affidar la pulizia dei pavimenti a un robot 2 in 1 senza spendere una fortuna.

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Questo modello unisce aspirazione potente e lavaggio controllato, con gestione smart tramite app e sensori evoluti per riconoscere ostacoli e tappeti. Grazie alla mappatura precisa e alle funzioni avanzate puoi organizzare la pulizia stanza per stanza, adattando i percorsi alle tue abitudini domestiche e riducendo al minimo gli interventi manuali.

Lefant M2 in offerta su Amazon: sconto del 72%, risparmi oltre 270 euro

La promozione su Amazon rende il Lefant M2 particolarmente appetibile per chi vuole passare a un robot aspirapolvere lavapavimenti avanzato senza sforare il budget. Con lo sconto del 72% il prezzo scende a 104,49€, con un risparmio di oltre 270 euro rispetto al listino. In questa fascia di prezzo è difficile trovare un modello con mappatura laser dToF, gestione tramite app e potenza di 6000Pa. Se cerchi un robot completo e moderno, puoi portarti a casa il Lefant M2 a soli 104,49 euro, con un rapporto qualità/prezzo che spicca rispetto a molti concorrenti più costosi.

Il robot aspirapolvere con la mappatura laser dToF e la potenza fino a 6000Pa

Se non hai tempo per occuparti dei pavimenti ogni giorno, questo robot punta su tecnologie mirate a ridurre al minimo il tuo intervento e a gestire in autonomia anche case complesse e piene di ostacoli.

Upgrade rispetto al modello precedente : il Lefant M2 migliora potenza, gestione degli ostacoli e lavaggio rispetto al M1 grazie alla tecnologia PSD con 9 sensori e al serbatoio acqua più capiente, così ottieni una pulizia più profonda con meno passaggi manuali.

: il Lefant M2 migliora potenza, gestione degli ostacoli e lavaggio rispetto al M1 grazie alla tecnologia PSD con 9 sensori e al serbatoio acqua più capiente, così ottieni una pulizia più profonda con meno passaggi manuali. Pulizia 2 in 1 con controllo dell’acqua : il serbatoio da 300 ml e i tre livelli di erogazione evitano aloni e pavimenti troppo bagnati, permettendoti di lavare anche superfici delicate mentre sei fuori casa.

: il serbatoio da 300 ml e i tre livelli di erogazione evitano aloni e pavimenti troppo bagnati, permettendoti di lavare anche superfici delicate mentre sei fuori casa. Aspirazione da 6000Pa e riconoscimento tappeti : la potenza elevata rimuove facilmente peli di animali, polvere e briciole; sui tappeti il robot aumenta automaticamente la forza di aspirazione per una pulizia più profonda senza che tu debba cambiare impostazioni.

: la potenza elevata rimuove facilmente peli di animali, polvere e briciole; sui tappeti il robot aumenta automaticamente la forza di aspirazione per una pulizia più profonda senza che tu debba cambiare impostazioni. Mappatura multipiano e zone personalizzate : tramite app puoi salvare fino a tre mappe, creare zone vietate e programmare percorsi per singole stanze, così il robot evita aree sensibili e si concentra dove serve davvero.

: tramite app puoi salvare fino a tre mappe, creare zone vietate e programmare percorsi per singole stanze, così il robot evita aree sensibili e si concentra dove serve davvero. Navigazione laser dToF ad alta precisione: la combinazione fra laser e sensori PSD a 9 punti permette di muoversi bene anche con poca luce, aggirare ostacoli e coprire in modo sistematico tutta la casa, riducendo i punti lasciati indietro.

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FAQ Il robot Lefant M2 è adatto alle case con animali domestici? Sì, la potenza di 6000Pa è pensata per aspirare efficacemente peli di animali da pavimenti duri e tappeti. Il Lefant M2 può riconoscere e pulire correttamente i tappeti? Sì, riconosce automaticamente i tappeti e aumenta la potenza di aspirazione per una pulizia più profonda. È possibile controllare il robot Lefant M2 tramite app? Sì, tramite l’app Lefant puoi gestire mappature, zone vietate, pulizia per stanza e altre impostazioni. Il Lefant M2 supporta la mappatura multipiano della casa? Sì, può salvare fino a tre mappe diverse, adatte alla gestione di più piani o configurazioni di stanze.