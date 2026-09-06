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Lefant M1, robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura laser dToF, aspirazione da 5500Pa e autonomia fino a 200 minuti è in sconto del 70%.

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Tra lavoro, impegni e poco tempo libero, tenere i pavimenti sempre puliti è spesso un’impresa. Con uno sconto del 70% puoi portarti a casa il Lefant M1, robot aspirapolvere lavapavimenti 3 in 1 con sconto del 70% che si occupa in automatico di aspirare e lavare, alleggerendo la cura quotidiana della casa.

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Il Lefant M1 combina aspirazione potente, lavaggio e mappatura dell’ambiente per offrire una pulizia completa con il minimo intervento da parte tua. Grazie al design slim arriva sotto letti e divani, mentre la gestione smart via app e voce rende semplice avviare, programmare e personalizzare i cicli di pulizia in base alle diverse stanze e superfici di casa.

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Con il Lefant M1 approfitti di uno sconto del 70% e puoi portarti a casa un robot aspirapolvere lavapavimenti 3 in 1 a soli 119,97€, un prezzo molto competitivo per un modello con mappatura intelligente laser dToF ed elevata potenza di aspirazione. Per chi cerca un prodotto completo nella fascia medio-alta, questa cifra lo rende particolarmente interessante rispetto a molti rivali con caratteristiche simili ma costi decisamente superiori.

Grazie alla connettività smart e alla compatibilità con i principali assistenti vocali puoi gestire la pulizia senza dover essere fisicamente vicino al robot, mentre l’autonomia estesa fino a 200 minuti consente di coprire superfici ampie con un solo ciclo. L’acquisto è disponibile con tutti i vantaggi tipici degli ordini Amazon, inclusa la consegna rapida nelle zone coperte e le consuete opzioni di reso previste dalla piattaforma. Se vuoi puntare su un modello completo risparmiando, il Lefant M1 è disponibile con uno sconto del 70%.

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Il robot Lefant con la potente aspirazione da 5500Pa e la mappatura laser dToF

Se vuoi liberarti dalla fatica delle pulizie quotidiane e avere pavimenti in ordine anche quando sei fuori casa, questo robot è pensato per automatizzare davvero la gestione dello sporco.

Copertura uniforme negli angoli e lungo le pareti : la doppia spazzola laterale intercetta polvere, capelli e peli di animali anche nei punti difficili, così non restano strisce sporche lungo i battiscopa o negli angoli.

: la doppia spazzola laterale intercetta polvere, capelli e peli di animali anche nei punti difficili, così non restano strisce sporche lungo i battiscopa o negli angoli. Aspirazione potente da 5500Pa : la forza aspirante elevata rimuove facilmente briciole, peli e sporco anche da tappeti e fessure, ideale se in casa ci sono animali domestici o bambini che lasciano spesso residui a terra.

: la forza aspirante elevata rimuove facilmente briciole, peli e sporco anche da tappeti e fessure, ideale se in casa ci sono animali domestici o bambini che lasciano spesso residui a terra. Contenitore della polvere da 520 ml : la capacità generosa riduce la frequenza con cui devi svuotare il serbatoio, rendendo davvero pratica la pulizia quotidiana automatica.

: la capacità generosa riduce la frequenza con cui devi svuotare il serbatoio, rendendo davvero pratica la pulizia quotidiana automatica. Navigazione laser dToF con mappatura intelligente : il robot crea mappe precise delle stanze e pianifica percorsi efficienti, evitando di passare più volte nello stesso punto e riducendo il rischio di aree trascurate.

: il robot crea mappe precise delle stanze e pianifica percorsi efficienti, evitando di passare più volte nello stesso punto e riducendo il rischio di aree trascurate. Autonomia fino a 200 minuti con ricarica automatica : la batteria da 4000mAh consente di coprire anche appartamenti e case di grandi dimensioni; quando l’energia scende, il robot torna da solo alla base e riprende il lavoro da dove si era fermato.

: la batteria da 4000mAh consente di coprire anche appartamenti e case di grandi dimensioni; quando l’energia scende, il robot torna da solo alla base e riprende il lavoro da dove si era fermato. Design slim con controllo smart tramite app e voce: il formato compatto da 32 cm gli permette di passare sotto mobili e letti, mentre l’integrazione con Alexa e Google Home semplifica il controllo a distanza e la programmazione.

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FAQ Il robot Lefant M1 riesce a pulire bene negli angoli e lungo i battiscopa? Sì, grazie alla doppia spazzola laterale raccoglie polvere e peli anche negli angoli e lungo le pareti. Quanta autonomia ha il robot aspirapolvere Lefant M1? Il Lefant M1 arriva fino a circa 200 minuti di autonomia con la batteria da 4000mAh. Il Lefant M1 è adatto a case grandi con più stanze? Sì, l’autonomia elevata e la mappatura laser dToF permettono di coprire appartamenti e case di grandi dimensioni. Posso controllare il Lefant M1 da smartphone o con la voce? Il robot si controlla tramite app dedicata ed è compatibile con Alexa e Google Home per i comandi vocali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.