Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lefant M1, robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura laser dToF, 5500Pa e autonomia fino a 200 minuti è oggi in sconto del 70%.

Amazon

Tra lavoro, figli e impegni quotidiani trovare il tempo per passare aspirapolvere e mocio ogni giorno è quasi impossibile. Con il Lefant M1 in queste ore lo sforzo si riduce al minimo grazie a uno sconto del 70% che rende molto più accessibile un robot in grado di aspirare e lavare i pavimenti in completa autonomia.

Lefant M1 119,96 € -70% 399,99 € Risparmi 280,03 € Acquista su Amazon

Questo robot aspirapolvere lavapavimenti è pensato per chi vuole una casa sempre in ordine senza dover rincorrere polvere e peli di animali. Le doppie spazzole laterali arrivano meglio negli angoli e lungo i battiscopa, la forte aspirazione permette di raccogliere sporco e briciole anche dai tappeti e l’autonomia estesa lo rende adatto anche ad appartamenti grandi, mentre la mappatura laser intelligente evita zone saltate e percorsi caotici.

Lefant M1 in offerta su Amazon: sconto del 70%

In questo momento il Lefant M1 è proposto a 119,96€ con uno sconto del 70% sul prezzo di listino. Parliamo di una cifra molto aggressiva per un robot con mappatura laser dToF, capace di competere con modelli di fascia più alta dal punto di vista di navigazione e potenza di aspirazione. Se stai cercando un modo economico per automatizzare la pulizia quotidiana, puoi approfittare del fatto che il Lefant M1 è disponibile con uno sconto del 70% rispetto al prezzo di listino. L’offerta è attiva su Amazon, con tutti i vantaggi tipici della piattaforma come spedizione rapida e gestione semplificata del reso.

Il robot aspirapolvere con la mappatura laser dToF e l’aspirazione da 5500Pa

Se non hai tempo o voglia di passare ogni giorno aspirapolvere e straccio, un robot come questo può diventare un alleato quotidiano davvero concreto.

Doppia spazzola laterale : migliora la raccolta di polvere e peli lungo pareti e angoli, così non devi più ripassare a mano nei punti difficili dove lo sporco tende ad accumularsi.

: migliora la raccolta di polvere e peli lungo pareti e angoli, così non devi più ripassare a mano nei punti difficili dove lo sporco tende ad accumularsi. Aspirazione potente fino a 5500Pa : la forza aspirante consente di rimuovere briciole, polvere fine e peli di animali non solo dai pavimenti duri ma anche dai tappeti, mantenendo le superfici pulite con meno passaggi.

: la forza aspirante consente di rimuovere briciole, polvere fine e peli di animali non solo dai pavimenti duri ma anche dai tappeti, mantenendo le superfici pulite con meno passaggi. Navigazione laser dToF intelligente : il robot crea una mappa precisa della casa e segue percorsi ordinati, riducendo i giri a vuoto e coprendo in modo sistematico tutte le stanze per una pulizia più efficiente.

: il robot crea una mappa precisa della casa e segue percorsi ordinati, riducendo i giri a vuoto e coprendo in modo sistematico tutte le stanze per una pulizia più efficiente. Autonomia fino a 200 minuti con batteria da 4000mAh : può gestire in una singola sessione anche case di grandi dimensioni, e quando l’energia cala torna da solo alla base per poi riprendere il lavoro dal punto in cui aveva interrotto.

: può gestire in una singola sessione anche case di grandi dimensioni, e quando l’energia cala torna da solo alla base per poi riprendere il lavoro dal punto in cui aveva interrotto. Controllo smart via app, Alexa e Google: puoi avviare e programmare la pulizia dallo smartphone o con la voce, anche quando sei fuori casa, così rientri trovando i pavimenti già puliti senza aver mosso un dito.

Lefant M1 119,96 € -70% 399,99 € Risparmi 280,03 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Lefant M1, robot aspirapolvere lavapavimenti al 70% di sconto: approfitta ora dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Il robot Lefant M1 è adatto alle case con animali domestici? Sì, il Lefant M1 è progettato per raccogliere efficacemente peli di animali grazie alla doppia spazzola laterale e all’aspirazione fino a 5500Pa. Il Lefant M1 riesce a coprire appartamenti di grandi dimensioni? Grazie alla batteria da 4000mAh e all’autonomia fino a 200 minuti, il Lefant M1 è adatto anche a case grandi, completando ampie superfici con una singola carica. Posso controllare il robot Lefant M1 con Alexa o Google Home? Sì, il Lefant M1 è compatibile con Alexa e Google Home e può essere gestito tramite app e comandi vocali per avvio, programmazione e personalizzazione della pulizia. Il robot Lefant M1 mappa la casa in modo intelligente? Sì, utilizza una mappatura laser dToF per creare una mappa precisa e seguire percorsi ordinati, evitando aree saltate e passaggi ripetuti.