Lefant, il robot per pavimenti sempre puliti oggi al 70%: da non perd
Lefant M1, robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura laser dToF, 5500Pa e autonomia fino a 200 minuti è oggi in sconto del 70%.
Tra lavoro, figli e impegni quotidiani trovare il tempo per passare aspirapolvere e mocio ogni giorno è quasi impossibile. Con il Lefant M1 in queste ore lo sforzo si riduce al minimo grazie a uno sconto del 70% che rende molto più accessibile un robot in grado di aspirare e lavare i pavimenti in completa autonomia.
Questo robot aspirapolvere lavapavimenti è pensato per chi vuole una casa sempre in ordine senza dover rincorrere polvere e peli di animali. Le doppie spazzole laterali arrivano meglio negli angoli e lungo i battiscopa, la forte aspirazione permette di raccogliere sporco e briciole anche dai tappeti e l’autonomia estesa lo rende adatto anche ad appartamenti grandi, mentre la mappatura laser intelligente evita zone saltate e percorsi caotici.
Lefant M1 in offerta su Amazon: sconto del 70%
In questo momento il Lefant M1 è proposto a 119,96€ con uno sconto del 70% sul prezzo di listino. Parliamo di una cifra molto aggressiva per un robot con mappatura laser dToF, capace di competere con modelli di fascia più alta dal punto di vista di navigazione e potenza di aspirazione. Se stai cercando un modo economico per automatizzare la pulizia quotidiana, puoi approfittare del fatto che il Lefant M1 è disponibile con uno sconto del 70% rispetto al prezzo di listino. L’offerta è attiva su Amazon, con tutti i vantaggi tipici della piattaforma come spedizione rapida e gestione semplificata del reso.
Il robot aspirapolvere con la mappatura laser dToF e l’aspirazione da 5500Pa
Se non hai tempo o voglia di passare ogni giorno aspirapolvere e straccio, un robot come questo può diventare un alleato quotidiano davvero concreto.
- Doppia spazzola laterale: migliora la raccolta di polvere e peli lungo pareti e angoli, così non devi più ripassare a mano nei punti difficili dove lo sporco tende ad accumularsi.
- Aspirazione potente fino a 5500Pa: la forza aspirante consente di rimuovere briciole, polvere fine e peli di animali non solo dai pavimenti duri ma anche dai tappeti, mantenendo le superfici pulite con meno passaggi.
- Navigazione laser dToF intelligente: il robot crea una mappa precisa della casa e segue percorsi ordinati, riducendo i giri a vuoto e coprendo in modo sistematico tutte le stanze per una pulizia più efficiente.
- Autonomia fino a 200 minuti con batteria da 4000mAh: può gestire in una singola sessione anche case di grandi dimensioni, e quando l’energia cala torna da solo alla base per poi riprendere il lavoro dal punto in cui aveva interrotto.
- Controllo smart via app, Alexa e Google: puoi avviare e programmare la pulizia dallo smartphone o con la voce, anche quando sei fuori casa, così rientri trovando i pavimenti già puliti senza aver mosso un dito.
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FAQ
Sì, il Lefant M1 è progettato per raccogliere efficacemente peli di animali grazie alla doppia spazzola laterale e all’aspirazione fino a 5500Pa.
Grazie alla batteria da 4000mAh e all’autonomia fino a 200 minuti, il Lefant M1 è adatto anche a case grandi, completando ampie superfici con una singola carica.
Sì, il Lefant M1 è compatibile con Alexa e Google Home e può essere gestito tramite app e comandi vocali per avvio, programmazione e personalizzazione della pulizia.
Sì, utilizza una mappatura laser dToF per creare una mappa precisa e seguire percorsi ordinati, evitando aree saltate e passaggi ripetuti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.