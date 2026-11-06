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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M1 è in offerta con uno sconto del 70%. Lava e aspira e mappa tutta l'abitazione. Autonomia fino a 200 minuti.

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Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando polvere e peli si accumulano ogni giorno. Il Lefant M1 automatizza aspirazione e lavaggio: oggi è disponibile con uno sconto del 70%.

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Questo robot combina aspirazione e lavapavimenti per occuparsi della pulizia quotidiana con meno interventi manuali. La navigazione laser dToF crea mappe della casa e pianifica percorsi ordinati, mentre il sistema rileva ostacoli e dislivelli. La potenza di aspirazione arriva a 5500 Pa; il serbatoio dell’acqua ha flusso regolabile e la batteria offre fino a 200 minuti di autonomia. Quando serve, il robot torna alla base e riprende la pulizia dal punto in cui si era interrotto.

Lefant M1 in offerta: sconto del 70% e prezzo di 119,95 euro

Con il Lefant M1 a 119,95 euro, la promozione applica uno sconto del 70%. È una proposta per chi cerca un unico apparecchio capace di aspirare e lavare, con mappatura e gestione automatica della ricarica. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, il pagamento a rate, l’idoneità Prime o i tempi di reso: verifica questi dettagli nella pagina dell’offerta prima di completare l’ordine. Puoi consultare la disponibilità e le condizioni aggiornate per il Lefant M1 con sconto del 70%.

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Il robot aspirapolvere con mappatura laser e aspirazione da 5500 Pa

Per chi vuole ridurre il tempo dedicato alle faccende, le funzioni automatiche e la combinazione di aspirazione e lavaggio sono i punti da considerare. Ecco cosa offre il robot nella pulizia di casa:

Navigazione laser dToF e mappatura : crea mappe accurate e pianifica percorsi ordinati, così il robot può coprire gli ambienti rilevando ostacoli e dislivelli durante il lavoro.

: crea mappe accurate e pianifica percorsi ordinati, così il robot può coprire gli ambienti rilevando ostacoli e dislivelli durante il lavoro. Aspirazione fino a 5500 Pa : è pensata per raccogliere polvere, peli di animali e sporco quotidiano su pavimenti duri e tappeti a pelo corto. Il contenitore della polvere da 520 ml riduce la frequenza con cui occorre svuotarlo.

: è pensata per raccogliere polvere, peli di animali e sporco quotidiano su pavimenti duri e tappeti a pelo corto. Il contenitore della polvere da 520 ml riduce la frequenza con cui occorre svuotarlo. Lavaggio con serbatoio da 160 ml : il flusso dell’acqua è regolabile per distribuire l’acqua durante la pulizia. La funzione è indicata per parquet, piastrelle e pavimenti laminati.

: il flusso dell’acqua è regolabile per distribuire l’acqua durante la pulizia. La funzione è indicata per parquet, piastrelle e pavimenti laminati. Autonomia fino a 200 minuti : la batteria da 4000 mAh consente sessioni prolungate; quando si scarica, il robot torna alla base e riprende dal punto interrotto.

: la batteria da 4000 mAh consente sessioni prolungate; quando si scarica, il robot torna alla base e riprende dal punto interrotto. Profilo sottile e diametro di 32 cm: il design compatto aiuta a raggiungere lo spazio sotto letti, divani e mobili bassi.

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FAQ Quanto dura la batteria del Lefant M1? L’autonomia dichiarata arriva fino a 200 minuti. Quando la batteria si scarica, il robot torna alla base e riprende la pulizia dal punto interrotto. Il Lefant M1 aspira e lava i pavimenti? Sì, combina aspirazione e lavaggio e dispone di un serbatoio dell’acqua da 160 ml con flusso regolabile. Su quali superfici può essere usato il Lefant M1? È indicato per pavimenti duri e tappeti a pelo corto; la funzione lavapavimenti è pensata per parquet, piastrelle e laminato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.