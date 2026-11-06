Libero
OFFERTE

Lefant M1, sconto eccezionale e costa pochissimo

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M1 è in offerta con uno sconto del 70%. Lava e aspira e mappa tutta l'abitazione. Autonomia fino a 200 minuti.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant M1 bianco Amazon

Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando polvere e peli si accumulano ogni giorno. Il Lefant M1 automatizza aspirazione e lavaggio: oggi è disponibile con uno sconto del 70%.

Questo robot combina aspirazione e lavapavimenti per occuparsi della pulizia quotidiana con meno interventi manuali. La navigazione laser dToF crea mappe della casa e pianifica percorsi ordinati, mentre il sistema rileva ostacoli e dislivelli. La potenza di aspirazione arriva a 5500 Pa; il serbatoio dell’acqua ha flusso regolabile e la batteria offre fino a 200 minuti di autonomia. Quando serve, il robot torna alla base e riprende la pulizia dal punto in cui si era interrotto.

Entra nel canale Telegram delle offerte

Lefant M1 in offerta: sconto del 70% e prezzo di 119,95 euro

Con il Lefant M1 a 119,95 euro, la promozione applica uno sconto del 70%. È una proposta per chi cerca un unico apparecchio capace di aspirare e lavare, con mappatura e gestione automatica della ricarica. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, il pagamento a rate, l’idoneità Prime o i tempi di reso: verifica questi dettagli nella pagina dell’offerta prima di completare l’ordine. Puoi consultare la disponibilità e le condizioni aggiornate per il Lefant M1 con sconto del 70%.

Acquista ora in sconto

Robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant M1 biancoAmazon

Acquista subito il Lefant M1 in offerta

Il robot aspirapolvere con mappatura laser e aspirazione da 5500 Pa

Per chi vuole ridurre il tempo dedicato alle faccende, le funzioni automatiche e la combinazione di aspirazione e lavaggio sono i punti da considerare. Ecco cosa offre il robot nella pulizia di casa:

  • Navigazione laser dToF e mappatura: crea mappe accurate e pianifica percorsi ordinati, così il robot può coprire gli ambienti rilevando ostacoli e dislivelli durante il lavoro.
  • Aspirazione fino a 5500 Pa: è pensata per raccogliere polvere, peli di animali e sporco quotidiano su pavimenti duri e tappeti a pelo corto. Il contenitore della polvere da 520 ml riduce la frequenza con cui occorre svuotarlo.
  • Lavaggio con serbatoio da 160 ml: il flusso dell’acqua è regolabile per distribuire l’acqua durante la pulizia. La funzione è indicata per parquet, piastrelle e pavimenti laminati.
  • Autonomia fino a 200 minuti: la batteria da 4000 mAh consente sessioni prolungate; quando si scarica, il robot torna alla base e riprende dal punto interrotto.
  • Profilo sottile e diametro di 32 cm: il design compatto aiuta a raggiungere lo spazio sotto letti, divani e mobili bassi.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 70% sul Lefant M1: verifica l’offerta disponibile.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta

FAQ

Quanto dura la batteria del Lefant M1?

L’autonomia dichiarata arriva fino a 200 minuti. Quando la batteria si scarica, il robot torna alla base e riprende la pulizia dal punto interrotto.

Il Lefant M1 aspira e lava i pavimenti?

Sì, combina aspirazione e lavaggio e dispone di un serbatoio dell’acqua da 160 ml con flusso regolabile.

Su quali superfici può essere usato il Lefant M1?

È indicato per pavimenti duri e tappeti a pelo corto; la funzione lavapavimenti è pensata per parquet, piastrelle e laminato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963