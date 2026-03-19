Robot aspirapolvere Lefant con app al 70% di sconto: costa meno di 90€

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Robot aspirapolvere ultrasottile 7,8 cm, 2200Pa e controllo App/Alexa. Ideale per peli animali e tappeti. Offerta Amazon con sconto del 70%.

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Cerchi un robot aspirapolvere pratico e intuitivo per semplificare le pulizie quotidiane? Il LEFANT M210P oggi è protagonista di un’offerta da non perdere su Amazon con uno sconto del 70%. Compatto e ultrasottile (7,8 cm), scivola agevolmente sotto letti e divani, raccoglie con decisione polvere, briciole e peli di animali su tappeti e pavimenti duri e lavora in modo silenzioso. L’uso tramite app è semplice e immediato, e i comandi vocali rendono l’esperienza ancora più comoda. Un alleato concreto per mantenere la casa in ordine senza sforzo.

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LEFANT M210P

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LEFANT M210P: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon trovi il LEFANT M210P in offerta a 89,99€ con uno sconto del 70%. Tradotto in pratica, risparmi circa 210€ rispetto al prezzo di listino: un affare per portarsi a casa un robot dedicato alla pulizia quotidiana, capace di affrontare sporco e peli senza interventi manuali continui. L’acquisto è rapido: ti basta seguire il link diretto per completare l’ordine.

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LEFANT M210P

LEFANT M210P: le caratteristiche tecniche

Il LEFANT M210P punta su una combinazione di compattezza e tecnologia: è ultrasottile (7,8 cm) e impiega la navigazione FreeMove 3.0 con sensori a infrarossi 6D in grado di rilevare l’ambiente a 720°, evitando urti, ostacoli e cadute. La pulizia segue un percorso a zig-zag strutturato per coprire meglio gli ambienti, con passaggi aggiuntivi nelle aree non trattate.

La potenza è regolabile su tre livelli fino a 2200Pa, con potenziamento tappeto per migliorare la raccolta su superfici più impegnative. Le sei modalità di pulizia (automatica, casuale, spot, bordi, programmata e manuale) si adattano a diverse esigenze. Il grande contenitore da 500 ml riduce la frequenza di svuotamento e il sistema a doppio filtro limita la dispersione delle polveri.

Grazie al WiFi 2,4 GHz puoi controllarlo da App, programmare gli orari e monitorare l’attività in tempo reale; inoltre è compatibile con Alexa e Google Assistant per l’avvio con comandi vocali. L’autonomia fino a 120 minuti lo rende adatto alla gestione quotidiana degli spazi domestici, con un design senza spazzola centrale che riduce i grovigli e lo rende ideale per peli di animali su tappeti e pavimenti duri.

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