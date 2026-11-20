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Il robot aspirapolvere roborock Saros 20 Neo con grande potenza di aspirazione e lavaggio professionale del pavimento è in offerta con il 46% di sconto.

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Tra peli, briciole e macchie sui pavimenti, tenere la casa pulita richiede tempo e interventi frequenti. Il Roborock Saros 20 Neo può alleggerire le faccende quotidiane: su Amazon è disponibile con uno sconto del 46%.

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Questo robot combina aspirazione e lavaggio e usa una navigazione LDS retrattile per mappare gli ambienti e riconoscere gli ostacoli. La potenza di aspirazione dichiarata è di 36.000 Pa; il sistema anti-groviglio è pensato per ridurre l’accumulo di peli e capelli. La stazione multifunzionale si occupa inoltre di diverse operazioni di pulizia e manutenzione, così il robot può tornare pronto a lavorare con meno interventi manuali.

Roborock Saros 20 Neo: sconto del 46% e prezzo di 699 euro

Per chi vuole automatizzare aspirazione e lavaggio, il Roborock Saros 20 Neo è proposto a 699 euro, con uno sconto del 46%. Il prezzo e la percentuale sono quelli indicati nell’offerta disponibile al momento; non sono riportati dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso. Puoi consultare la pagina del Roborock Saros 20 Neo a 699 euro per verificare le condizioni aggiornate.

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Il robot aspirapolvere con aspirazione da 36.000 Pa e LDS retrattile

Se cerchi un aiuto per la pulizia quotidiana anche negli angoli e sotto i mobili, le caratteristiche del robot puntano a coprire diverse esigenze domestiche:

Aspirazione da 36.000 Pa e sistema anti-groviglio : è progettato per raccogliere polvere, briciole, peli di animali e capelli, riducendo la necessità di liberare frequentemente le spazzole dai grovigli.

: è progettato per raccogliere polvere, briciole, peli di animali e capelli, riducendo la necessità di liberare frequentemente le spazzole dai grovigli. LDS retrattile e riconoscimento degli ostacoli : la scansione a 360° aiuta a mappare gli ambienti; il sistema dichiara il riconoscimento di oltre 300 ostacoli per orientarsi tra oggetti e arredi.

: la scansione a 360° aiuta a mappare gli ambienti; il sistema dichiara il riconoscimento di oltre 300 ostacoli per orientarsi tra oggetti e arredi. Profilo di 7,95 cm e telaio AdaptiLift 3.0 : l’altezza contenuta aiuta a raggiungere lo spazio sotto letti e divani, mentre il telaio è progettato per superare soglie e dislivelli indicati dal produttore.

: l’altezza contenuta aiuta a raggiungere lo spazio sotto letti e divani, mentre il telaio è progettato per superare soglie e dislivelli indicati dal produttore. Lavaggio con acqua calda : il panno ruota a 200 giri al minuto e applica una pressione verso il basso fino a 14 N, per intervenire su macchie secche e residui appiccicosi.

: il panno ruota a 200 giri al minuto e applica una pressione verso il basso fino a 14 N, per intervenire su macchie secche e residui appiccicosi. Stazione multifunzionale 10 in 1: include lavaggio dei panni con acqua calda, asciugatura ad aria calda e svuotamento automatico della polvere, con autonomia dichiarata fino a 65 giorni per quest’ultima funzione.

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FAQ Il Roborock Saros 20 Neo aspira e lava i pavimenti? Sì, è un robot aspirapolvere lavapavimenti e include una funzione di lavaggio con acqua calda. Quanto è potente l’aspirazione del Roborock Saros 20 Neo? La potenza di aspirazione indicata è di 36.000 Pa. Il robot riconosce gli ostacoli? Il sistema LDS retrattile, insieme alla luce strutturata e alla videocamera RGB, è progettato per riconoscere oltre 300 ostacoli. La stazione svuota automaticamente la polvere? Sì, la stazione multifunzionale include lo svuotamento automatico della polvere e dichiara un’autonomia fino a 65 giorni per questa funzione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.