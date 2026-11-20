Roborock Saros 20 Neo, robot lavapavimenti crolla di prezzo: maxi sconto
Il robot aspirapolvere roborock Saros 20 Neo con grande potenza di aspirazione e lavaggio professionale del pavimento è in offerta con il 46% di sconto.
Tra peli, briciole e macchie sui pavimenti, tenere la casa pulita richiede tempo e interventi frequenti. Il Roborock Saros 20 Neo può alleggerire le faccende quotidiane: su Amazon è disponibile con uno sconto del 46%.
Questo robot combina aspirazione e lavaggio e usa una navigazione LDS retrattile per mappare gli ambienti e riconoscere gli ostacoli. La potenza di aspirazione dichiarata è di 36.000 Pa; il sistema anti-groviglio è pensato per ridurre l’accumulo di peli e capelli. La stazione multifunzionale si occupa inoltre di diverse operazioni di pulizia e manutenzione, così il robot può tornare pronto a lavorare con meno interventi manuali.
Roborock Saros 20 Neo: sconto del 46% e prezzo di 699 euro
Per chi vuole automatizzare aspirazione e lavaggio, il Roborock Saros 20 Neo è proposto a 699 euro, con uno sconto del 46%. Il prezzo e la percentuale sono quelli indicati nell’offerta disponibile al momento; non sono riportati dettagli su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso. Puoi consultare la pagina del Roborock Saros 20 Neo a 699 euro per verificare le condizioni aggiornate.
Acquista subito Roborock Saros 20 Neo in offerta
Il robot aspirapolvere con aspirazione da 36.000 Pa e LDS retrattile
Se cerchi un aiuto per la pulizia quotidiana anche negli angoli e sotto i mobili, le caratteristiche del robot puntano a coprire diverse esigenze domestiche:
- Aspirazione da 36.000 Pa e sistema anti-groviglio: è progettato per raccogliere polvere, briciole, peli di animali e capelli, riducendo la necessità di liberare frequentemente le spazzole dai grovigli.
- LDS retrattile e riconoscimento degli ostacoli: la scansione a 360° aiuta a mappare gli ambienti; il sistema dichiara il riconoscimento di oltre 300 ostacoli per orientarsi tra oggetti e arredi.
- Profilo di 7,95 cm e telaio AdaptiLift 3.0: l’altezza contenuta aiuta a raggiungere lo spazio sotto letti e divani, mentre il telaio è progettato per superare soglie e dislivelli indicati dal produttore.
- Lavaggio con acqua calda: il panno ruota a 200 giri al minuto e applica una pressione verso il basso fino a 14 N, per intervenire su macchie secche e residui appiccicosi.
- Stazione multifunzionale 10 in 1: include lavaggio dei panni con acqua calda, asciugatura ad aria calda e svuotamento automatico della polvere, con autonomia dichiarata fino a 65 giorni per quest’ultima funzione.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 46% sul Roborock Saros 20 Neo.
Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.
FAQ
Sì, è un robot aspirapolvere lavapavimenti e include una funzione di lavaggio con acqua calda.
La potenza di aspirazione indicata è di 36.000 Pa.
Il sistema LDS retrattile, insieme alla luce strutturata e alla videocamera RGB, è progettato per riconoscere oltre 300 ostacoli.
Sì, la stazione multifunzionale include lo svuotamento automatico della polvere e dichiara un’autonomia fino a 65 giorni per questa funzione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.