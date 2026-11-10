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Roborock Saros 10R, ecco la miglior offerta del giorno: prezzo sprofonda

Il roborock Saros 10R è in offerta con uno sconto shock del 67% al prezzo più basso di sempre. Sottile e grande potenza di aspirazione.

3 min di lettura

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Redazione

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Tenere puliti i pavimenti, soprattutto sotto letti e divani, richiede tempo e fatica. Il roborock Saros 10R è disponibile con uno sconto del 67%.

Il suo profilo da 7,98 cm gli permette di raggiungere gli spazi sotto diversi mobili, mentre il sistema di navigazione rileva gli ostacoli e aiuta il robot a muoversi senza interruzioni. Aspira e lava, si occupa anche di angoli e bordi e torna al dock per il lavaggio dei moci e altre operazioni automatiche: una soluzione pensata per ridurre il lavoro quotidiano di pulizia.

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roborock Saros 10R: risparmi oltre 1.000 euro con lo sconto del 67%

Il prezzo attuale è di 499,99 euro, con uno sconto dichiarato del 67%. In base alla percentuale indicata e al prezzo attuale, la riduzione corrisponde a circa 1.015 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito. Il robot combina aspirazione e lavaggio, navigazione autonoma e una base multifunzione; non sono disponibili informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi trovare il roborock Saros 10R a 499,99 euro su Amazon.

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Il robot aspirapolvere con il profilo da 7,98 cm e l’aspirazione da 22.000 Pa

Se vuoi mantenere pulita la casa riducendo gli interventi manuali, alcune caratteristiche di questo robot possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

  • Profilo ultrasottile da 7,98 cm: raggiunge lo spazio sotto letti, divani, armadi e tavolini, dove è spesso scomodo passare con gli strumenti tradizionali.
  • Aspirazione HyperForce e potenza dichiarata di 22.000 Pa: rimuove sporco, capelli e detriti da parquet, piastrelle e tappeti, aiutando a gestire le pulizie su superfici diverse.
  • Sistema StarSight Autonomous 2.0 e rilevamento 3D: mappa gli ambienti e riconosce fino a 108 tipi di ostacoli; il sistema VertiBeam aiuta a evitare cavi e mobili irregolari.
  • Spazzole e mocio estensibili FlexiArm: raggiungono angoli e bordi per limitare le zone trascurate durante il passaggio del robot.
  • Dock multifunzione 4.0: lava i moci con acqua a 80 °C, li asciuga con aria a 55 °C e gestisce automaticamente polvere, acqua e detergente. La raccolta automatica della polvere è indicata per circa 60 giorni.
  • Funzioni per tappeti e ostacoli: il telaio supera ostacoli fino a 4 cm e i moci si sollevano quando vengono rilevati tappeti, per ridurre il rischio di bagnarli.

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FAQ

Il roborock Saros 10R riesce a pulire sotto i mobili?

Sì, il profilo ultrasottile misura 7,98 cm ed è progettato per raggiungere spazi sotto letti, divani, armadi e tavolini.

Il robot può aspirare e lavare i pavimenti?

Sì, supporta la sola aspirazione e la modalità “aspira e poi lava”; il dock lava e asciuga automaticamente i moci.

Quali ostacoli e soglie può superare?

Il sistema di navigazione rileva fino a 108 tipi di ostacoli e il telaio può superare ostacoli alti fino a 4 cm.

Quale rete Wi-Fi supporta?

La funzione di integrazione con dispositivi intelligenti supporta solo il Wi-Fi a 2,4 GHz.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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