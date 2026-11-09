Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Dotato di un sistema di aspirazione potentissimo e di un sistema di navigazione avanzato, è disponibile su Amazon a un prezzo mai così basso: risparmi centinaia di euro.

Amazon

Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando polvere e peli si accumulano sotto i mobili o negli angoli. Il roborock Saros 10R è disponibile con uno sconto del 32%, per automatizzare aspirazione e lavaggio dei pavimenti.

roborock Saros 10R 749,99 € -32% 1.099,99 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

Il robot unisce un profilo da 7,98 cm a un sistema di navigazione pensato per raggiungere anche gli spazi sotto letti, divani e armadi. La potenza di aspirazione dichiarata è di 22.000 Pa; il dock multifunzionale gestisce diverse operazioni, tra cui lavaggio e asciugatura dei moci, svuotamento della polvere e riempimento del serbatoio. Sono presenti anche funzioni per la pulizia degli angoli e per evitare ostacoli durante il percorso.

roborock Saros 10R in offerta: sconto del 32% e prezzo di 749,99 euro

Su Amazon il roborock Saros 10R costa 749,99 euro, con uno sconto del 32%. È un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di aspirazione HyperForce e di un dock multifunzionale che automatizza varie attività di manutenzione. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, condizioni Prime o tempi per il reso.

Amazon

Acquista subito il roborock Saros 10R in offerta

Il robot aspirapolvere con il profilo da 7,98 cm e l’aspirazione da 22.000 Pa

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alla pulizia e raggiungere punti difficili, questo modello abbina aspirazione, lavaggio e navigazione autonoma. Ecco le caratteristiche che possono fare la differenza nell’uso domestico:

Profilo ultrasottile da 7,98 cm : il design permette al robot di infilarsi sotto letti, divani, armadi e tavolini, così può raggiungere aree che spesso richiedono di spostare i mobili per pulire.

: il design permette al robot di infilarsi sotto letti, divani, armadi e tavolini, così può raggiungere aree che spesso richiedono di spostare i mobili per pulire. Aspirazione HyperForce da 22.000 Pa : il sistema è progettato per rimuovere sporco, capelli e detriti da parquet, piastrelle e tappeti. La spazzola principale DuoDivide e quella laterale estensibile FlexiArm Riser sono descritte come soluzioni antigroviglio per capelli lunghi e peli di animali.

: il sistema è progettato per rimuovere sporco, capelli e detriti da parquet, piastrelle e tappeti. La spazzola principale DuoDivide e quella laterale estensibile FlexiArm Riser sono descritte come soluzioni antigroviglio per capelli lunghi e peli di animali. Navigazione StarSight 2.0 e prevenzione degli ostacoli : il rilevamento 3D supporta la mappatura, mentre il sistema è indicato per riconoscere ed evitare 108 tipi di ostacoli, inclusi cavi e mobili irregolari.

: il rilevamento 3D supporta la mappatura, mentre il sistema è indicato per riconoscere ed evitare 108 tipi di ostacoli, inclusi cavi e mobili irregolari. Spazzola e mocio estensibili : raggiungono angoli e bordi e aiutano a limitare i punti non coperti durante la pulizia.

: raggiungono angoli e bordi e aiutano a limitare i punti non coperti durante la pulizia. Telaio AdaptiLift : il robot può superare ostacoli fino a 4 cm. Quando rileva tappeti, i moci si sollevano per evitare di bagnarli.

: il robot può superare ostacoli fino a 4 cm. Quando rileva tappeti, i moci si sollevano per evitare di bagnarli. Dock multifunzionale 4.0 : lava i moci con acqua a 80 °C e li asciuga con aria a 55 °C; gestisce inoltre lo svuotamento della polvere per circa 60 giorni, il riempimento del serbatoio e l’erogazione del detergente.

: lava i moci con acqua a 80 °C e li asciuga con aria a 55 °C; gestisce inoltre lo svuotamento della polvere per circa 60 giorni, il riempimento del serbatoio e l’erogazione del detergente. Comando vocale e telecamera RGB: l’assistente “Hello Rocky" permette di avviare le pulizie con la voce anche senza connessione a Internet. La telecamera consente funzioni di controllo degli animali domestici e videochiamate bidirezionali. Il Wi-Fi supportato è quello a 2,4 GHz.

roborock Saros 10R 749,99 € -32% 1.099,99 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 32% sul roborock Saros 10R, finché l’offerta è disponibile.

FAQ Quanto è alto il roborock Saros 10R? Ha un profilo ultrasottile da 7,98 cm. Il roborock Saros 10R può superare le soglie? Il telaio AdaptiLift è indicato per superare ostacoli alti fino a 4 cm. Come vengono puliti i moci nel dock? Il dock li lava con acqua a 80 °C e li asciuga con aria calda a 55 °C. Quale rete Wi-Fi supporta il roborock Saros 10R? Supporta il Wi-Fi a 2,4 GHz.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.