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Roborock, sconto da capogiro per il robot lavapavimenti: prezzo a picco

Dotato di un sistema di aspirazione potentissimo e di un sistema di navigazione avanzato, è disponibile su Amazon a un prezzo mai così basso: risparmi centinaia di euro.

3 min di lettura

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Redazione

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Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando polvere e peli si accumulano sotto i mobili o negli angoli. Il roborock Saros 10R è disponibile con uno sconto del 32%, per automatizzare aspirazione e lavaggio dei pavimenti.

Il robot unisce un profilo da 7,98 cm a un sistema di navigazione pensato per raggiungere anche gli spazi sotto letti, divani e armadi. La potenza di aspirazione dichiarata è di 22.000 Pa; il dock multifunzionale gestisce diverse operazioni, tra cui lavaggio e asciugatura dei moci, svuotamento della polvere e riempimento del serbatoio. Sono presenti anche funzioni per la pulizia degli angoli e per evitare ostacoli durante il percorso.

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roborock Saros 10R in offerta: sconto del 32% e prezzo di 749,99 euro

Su Amazon il roborock Saros 10R costa 749,99 euro, con uno sconto del 32%. È un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di aspirazione HyperForce e di un dock multifunzionale che automatizza varie attività di manutenzione. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, condizioni Prime o tempi per il reso.

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Il robot aspirapolvere con il profilo da 7,98 cm e l’aspirazione da 22.000 Pa

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alla pulizia e raggiungere punti difficili, questo modello abbina aspirazione, lavaggio e navigazione autonoma. Ecco le caratteristiche che possono fare la differenza nell’uso domestico:

  • Profilo ultrasottile da 7,98 cm: il design permette al robot di infilarsi sotto letti, divani, armadi e tavolini, così può raggiungere aree che spesso richiedono di spostare i mobili per pulire.
  • Aspirazione HyperForce da 22.000 Pa: il sistema è progettato per rimuovere sporco, capelli e detriti da parquet, piastrelle e tappeti. La spazzola principale DuoDivide e quella laterale estensibile FlexiArm Riser sono descritte come soluzioni antigroviglio per capelli lunghi e peli di animali.
  • Navigazione StarSight 2.0 e prevenzione degli ostacoli: il rilevamento 3D supporta la mappatura, mentre il sistema è indicato per riconoscere ed evitare 108 tipi di ostacoli, inclusi cavi e mobili irregolari.
  • Spazzola e mocio estensibili: raggiungono angoli e bordi e aiutano a limitare i punti non coperti durante la pulizia.
  • Telaio AdaptiLift: il robot può superare ostacoli fino a 4 cm. Quando rileva tappeti, i moci si sollevano per evitare di bagnarli.
  • Dock multifunzionale 4.0: lava i moci con acqua a 80 °C e li asciuga con aria a 55 °C; gestisce inoltre lo svuotamento della polvere per circa 60 giorni, il riempimento del serbatoio e l’erogazione del detergente.
  • Comando vocale e telecamera RGB: l’assistente “Hello Rocky" permette di avviare le pulizie con la voce anche senza connessione a Internet. La telecamera consente funzioni di controllo degli animali domestici e videochiamate bidirezionali. Il Wi-Fi supportato è quello a 2,4 GHz.

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Approfitta ora dello sconto del 32% sul roborock Saros 10R, finché l’offerta è disponibile.

FAQ

Quanto è alto il roborock Saros 10R?

Ha un profilo ultrasottile da 7,98 cm.

Il roborock Saros 10R può superare le soglie?

Il telaio AdaptiLift è indicato per superare ostacoli alti fino a 4 cm.

Come vengono puliti i moci nel dock?

Il dock li lava con acqua a 80 °C e li asciuga con aria calda a 55 °C.

Quale rete Wi-Fi supporta il roborock Saros 10R?

Supporta il Wi-Fi a 2,4 GHz.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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