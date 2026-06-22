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Lefant M5 MAX, robot aspirapolvere lavapavimenti con rullo auto-umidificante, mappatura laser dToF e base autopulente è in sconto del 74%.

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Pavimenti sempre sporchi, poco tempo per pulire e voglia zero di passare ore con scopa e straccio? Questo è il classico scenario di chi vive in casa con bambini, animali o semplicemente rientra la sera tardi. In questi giorni il Lefant M5 MAX è disponibile con uno straordinario sconto del 74%, portando a casa un robot in grado di aspirare e lavare in autonomia con tecnologia avanzata pensata per ridurre al minimo la manutenzione.

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Il Lefant M5 MAX punta tutto su un sistema di pulizia profonda e automatizzata: il rullo lavapavimenti viene continuamente alimentato con acqua pulita, mentre una lama di raschiatura a pressione costante elimina subito sporco e acqua residua. La base multifunzione lava il rullo con acqua calda a 75°C e lo asciuga ad aria, così il pavimento resta igienizzato e il robot è sempre pronto all’uso senza bisogno di interventi frequenti.

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In questo momento il Lefant M5 MAX è proposto a 499,99€ grazie a uno sconto del 74% sul prezzo di listino, una cifra aggressiva per un robot con rullo lavapavimenti, base autopulente e mappatura avanzata. Parliamo di un modello che, per dotazione, si posiziona nella fascia alta dei robot aspirapolvere, ma con un esborso più vicino ai prodotti di fascia media. Se cerchi un dispositivo completo che riduca al minimo il tempo dedicato alle pulizie, il Lefant M5 MAX è disponibile con uno sconto del 74%, rendendo l’acquisto particolarmente interessante per chi vuole fare un salto di qualità senza spendere una fortuna.

Il robot lavapavimenti con il rullo auto-umidificante e la base autopulente

Se il problema è trovare il tempo per mantenere i pavimenti puliti ogni giorno, questo robot è pensato per ridurre al minimo gli interventi manuali e mantenere la casa in ordine in modo costante.

Rullo lavapavimenti con sistema ad acqua pulita : il rullo viene alimentato in continuo con acqua pulita, così il pavimento viene sempre lavato con acqua fresca invece che con un panno che trascina lo sporco da una stanza all’altra.

: il rullo viene alimentato in continuo con acqua pulita, così il pavimento viene sempre lavato con acqua fresca invece che con un panno che trascina lo sporco da una stanza all’altra. Lama di raschiatura a pressione costante : rimuove subito sporco e acqua sporca dal rullo, migliorando l’efficacia di lavaggio e riducendo gli aloni, ideale se hai pavimenti chiari o superfici delicate.

: rimuove subito sporco e acqua sporca dal rullo, migliorando l’efficacia di lavaggio e riducendo gli aloni, ideale se hai pavimenti chiari o superfici delicate. Aspirazione da 23.000 Pa : la potenza elevata consente di catturare polvere fine, detriti e peli di animali anche nei tappeti più difficili, così non devi passare l’aspirapolvere tradizionale di rinforzo.

: la potenza elevata consente di catturare polvere fine, detriti e peli di animali anche nei tappeti più difficili, così non devi passare l’aspirapolvere tradizionale di rinforzo. Spazzola principale a V con doppio pettine : progettata per limitare la formazione di grovigli di capelli e peli, ti evita le lunghe sessioni di pulizia manuale della spazzola dopo ogni ciclo.

: progettata per limitare la formazione di grovigli di capelli e peli, ti evita le lunghe sessioni di pulizia manuale della spazzola dopo ogni ciclo. Mappatura e navigazione con sistema PSD 2.0 : grazie ai sensori avanzati il robot riconosce ostacoli bassi e si muove con precisione, riducendo urti e movimenti casuali, così non perdi tempo a spostare continuamente oggetti da terra.

: grazie ai sensori avanzati il robot riconosce ostacoli bassi e si muove con precisione, riducendo urti e movimenti casuali, così non perdi tempo a spostare continuamente oggetti da terra. Base autopulente multifunzione : gestisce in autonomia lavaggio del rullo, riempimento dell’acqua pulita e raccolta dell’acqua sporca, riducendo drasticamente la manutenzione e liberandoti dalle operazioni più noiose.

: gestisce in autonomia lavaggio del rullo, riempimento dell’acqua pulita e raccolta dell’acqua sporca, riducendo drasticamente la manutenzione e liberandoti dalle operazioni più noiose. Lavaggio del rullo a 75°C con asciugatura: l’acqua calda assicura una pulizia profonda del rullo, mentre l’asciugatura ad aria limita umidità residua e cattivi odori, così il robot resta igienico e pronto per la sessione successiva.

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FAQ Il robot Lefant M5 MAX è adatto alle case con animali domestici? Sì, l’aspirazione da 23.000 Pa e la spazzola a V con doppio pettine sono pensate per raccogliere efficacemente peli e ridurre i grovigli. Il rullo lavapavimenti del Lefant M5 MAX si pulisce da solo? Sì, la base multifunzione lava il rullo con acqua calda fino a 75°C e lo asciuga ad aria, riducendo al minimo la manutenzione manuale. Il Lefant M5 MAX riconosce gli ostacoli bassi sul pavimento? Il sistema PSD 2.0 integra sensori multipli che rilevano ostacoli bassi e migliorano la precisione dei movimenti anche in ambienti complessi. La base del Lefant M5 MAX gestisce anche l’acqua pulita e quella sporca? Sì, la stazione autopulente riempie automaticamente il serbatoio dell’acqua pulita e raccoglie l’acqua sporca dopo il lavaggio del rullo.