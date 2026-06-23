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Lefant M3Max, robot aspirapolvere e lavapavimenti con mappatura laser dToF, stazione All-in-One e aspirazione da 20000Pa oggi è in sconto del 73%.

Amazon

Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per passare aspirapolvere e mocio tutti i giorni è quasi impossibile. Per chi vuole pavimenti sempre puliti senza fatica, il Lefant M3Max arriva su Amazon con uno sconto del 73%, abbinando aspirazione potente e lavaggio automatico in un unico robot con stazione All-in-One.

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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3Max è pensato per chi cerca una soluzione davvero completa: la mappatura laser dToF a 360° organizza la pulizia stanza per stanza, l’aspirazione ciclonica fino a 20000Pa affronta briciole, polvere fine e peli di animali anche nelle fughe dei pavimenti, mentre il doppio mop rotante esercita pressione costante per eliminare impronte e macchie secche. La stazione con autosvuotamento da 3,2 litri e lavaggio dei mop a 45°C riduce al minimo gli interventi manuali, rendendo la manutenzione più igienica e meno frequente.

Lefant M3Max in offerta su Amazon: sconto del 73% e super aspirazione

In questa promo il Lefant M3Max scende a 329,99€, con un taglio di prezzo del 73% rispetto al listino indicato su Amazon: una cifra decisamente aggressiva per un robot con mappatura laser dToF, stazione All-in-One con autosvuotamento da 3,2L e doppio mop rotante. Nella stessa fascia di prezzo è raro trovare una combinazione così completa di aspirazione da 20000Pa, lavaggio dei mop a 45°C e gestione multi-livello delle mappe. Se cerchi un dispositivo di fascia medio‑alta a costo contenuto, questa offerta rappresenta un’alternativa molto competitiva rispetto a molti modelli più costosi. Puoi verificare in qualsiasi momento la disponibilità e lo sconto aggiornato: il Lefant M3Max è disponibile con uno sconto del 73% finché la promozione resta attiva.

Il robot Lefant con la mappatura laser dToF e i mop rotanti ad alta pressione

Se casa tua è piena di ostacoli, tappeti e angoli difficili, questo modello punta a ridurre al minimo gli interventi manuali grazie a una gestione intelligente degli spazi e a un sistema di lavaggio evoluto.

Aspirazione ciclonica da 20000Pa con sistema anti-groviglio : la potenza elevata è pensata per raccogliere polvere fine, briciole e peli di animali anche da tappeti e fughe, mentre la struttura anti-groviglio limita l’accumulo di capelli, così non devi continuamente pulire la bocca di aspirazione.

: la potenza elevata è pensata per raccogliere polvere fine, briciole e peli di animali anche da tappeti e fughe, mentre la struttura anti-groviglio limita l’accumulo di capelli, così non devi continuamente pulire la bocca di aspirazione. Navigazione dToF 360° con mappe multi-livello : la mappatura stanza per stanza permette percorsi ordinati senza zone dimenticate, ideale per chi ha appartamenti grandi o su più piani e vuole programmare le pulizie in modo preciso.

: la mappatura stanza per stanza permette percorsi ordinati senza zone dimenticate, ideale per chi ha appartamenti grandi o su più piani e vuole programmare le pulizie in modo preciso. Doppio mop rotante a 200RPM con sollevamento tappeti : i mop esercitano pressione costante sul pavimento per rimuovere impronte e macchie secche, ma si sollevano automaticamente di 9 mm sui tappeti per evitare di bagnarli, così puoi lasciare il robot lavorare anche in ambienti misti senza pensieri.

: i mop esercitano pressione costante sul pavimento per rimuovere impronte e macchie secche, ma si sollevano automaticamente di 9 mm sui tappeti per evitare di bagnarli, così puoi lasciare il robot lavorare anche in ambienti misti senza pensieri. Stazione All-in-One con autosvuotamento 3,2L e lavaggio a 45°C : il robot svuota automaticamente il contenitore della polvere e lava i mop con acqua calda, migliorando l’igiene e riducendo odori e residui; i serbatoi separati fino a 210㎡ di copertura ti evitano rifornimenti continui.

: il robot svuota automaticamente il contenitore della polvere e lava i mop con acqua calda, migliorando l’igiene e riducendo odori e residui; i serbatoi separati fino a 210㎡ di copertura ti evitano rifornimenti continui. Sensori PSD a 190° con tecnologia FreeMove: il rilevamento avanzato di mobili e ostacoli limita urti e incastri, utile soprattutto in case piene di sedie, tavolini bassi e oggetti sparsi sul pavimento.

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Lefant M3Max, approfitta ora dell’offerta lampo al 73% di sconto finché le scorte su Amazon lo permettono.

FAQ Il robot Lefant M3Max è adatto alle case con animali domestici? Sì, l’aspirazione da 20000Pa e il sistema anti-groviglio sono pensati per raccogliere peli e capelli riducendo la manutenzione. Il Lefant M3Max può lavare e aspirare insieme su pavimenti misti con tappeti? Sì, grazie ai mop rotanti che si sollevano automaticamente di 9 mm quando rileva i tappeti per non bagnarli. Come funziona la stazione All-in-One del Lefant M3Max? La stazione svuota automaticamente il serbatoio della polvere, lava i mop con acqua calda a 45°C e gestisce i serbatoi da 2,5L per acqua pulita e sporca. Il robot Lefant M3Max riconosce bene gli ostacoli e i mobili bassi? Sì, utilizza 9 sensori PSD con copertura a 190° e la tecnologia FreeMove per evitare urti e incastri sotto mobili e sedie.