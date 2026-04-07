Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Cerchi un robot aspirapolvere versatile a prezzo forte? Oggi il Lefant M2S Plus è protagonista di un’offerta su Amazon con sconto del 63% e prezzo a 199,98€.

Inoltre è presente un coupon del 5% per un ulteriore vantaggio. Nella pratica quotidiana si distingue per aspirazione potente, gestione efficace di ostacoli e tappeti e un’autonomia che consente più passaggi senza problemi.

Lo svuotamento automatico è affidabile e l’app è semplice da configurare e usare. La parte di lavaggio svolge bene il compito per l’igiene quotidiana, risultando un aiuto concreto soprattutto in case con animali domestici.

Lefant M2S Plus

Lefant M2S Plus: scopri i dettagli dell’offerta su Amazon

Occasione interessante per il Lefant M2S Plus, proposto su Amazon a 199,98€ con sconto del 63%. In più è disponibile un coupon del 5% da applicare in pagina per ottenere un ulteriore ribasso. Trattandosi di una promo Amazon, l’acquisto è semplice e immediato direttamente dalla scheda prodotto.

Le caratteristiche tecniche del Lefant M2S Plus

Il Lefant M2S Plus è un 3‑in‑1 che spazza, aspira e lava: include spazzola a rullo, serbatoio da 300 ml e panni lavabili o monouso, ideale per polvere, peli di animali e macchie leggere. La potenza di 10000Pa assicura raccolta profonda di sporco e briciole, con riconoscimento automatico dei tappeti per incrementare la forza dove serve.

La navigazione laser dToF e i sensori di evitamento ostacoli PSD generano mappe precise e percorsi ordinati, riducendo collisioni e ottimizzando la copertura.

Supporta mappatura multipla per più piani e consente pulizie personalizzate via app: puoi impostare zone vietate, pulire stanze specifiche o aree mirate. È compatibile con Alexa e Google Home per il controllo vocale.

Punto forte la stazione di svuotamento automatico con sacchetto da 2,5L, che offre fino a 75 giorni senza manutenzione.

L’autonomia fino a 240 minuti consente sessioni ampie e complete, ideale per appartamenti e case su più livelli. In sintesi, un pacchetto completo e smart per chi cerca pulizia quotidiana affidabile con il minimo intervento.

Lefant M2S Plus

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui