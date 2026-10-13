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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Omni è in promo con un doppio sconto e lo paghi meno della metà. Grande potenza di aspirazione ed elimina le macchie dal pavimento.

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Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per pulire a fondo casa è sempre più complicato. In questo momento il Lefant M210 Omni, robot aspirapolvere lavapavimenti con stazione di base, è proposto con uno sconto del 53% a cui aggiungere un coupon del valore di 30 euro che ti permette di automatizzare gran parte delle pulizie di pavimenti e tappeti.

Il robot Lefant M210 Omni è pensato per chi vuole una casa più pulita con il minimo intervento manuale: il formato ultra sottile gli consente di infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi, mentre il sistema combinato di aspirazione e lavaggio a rullo affronta sia la polvere quotidiana sia le macchie umide come caffè o succhi. La stazione autopulente gestisce il lavaggio del rullo e la separazione dell’acqua pulita da quella sporca, così non devi maneggiare secchi o panni bagnati ogni volta che finisce un ciclo.

Lefant M210 Omni in offerta: doppio sconto sul robot lavapavimenti

In questa fase promozionale puoi acquistare il Lefant M210 Omni a 249,98€, con uno sconto del 53% rispetto al prezzo di listino, e hai anche la possibilità di applicare un coupon da 30€ per ridurre ulteriormente la spesa. Per un robot aspirapolvere lavapavimenti con potenza di aspirazione elevata, rullo dedicato al lavaggio e stazione autopulente con doppi serbatoi, si tratta di una cifra molto interessante per chi cerca un prodotto completo per la gestione quotidiana della casa.

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Approfitta ora dell’offerta sul Lefant M210 Omni

Il robot lavapavimenti con il design ultra sottile e la stazione autopulente completa

Se vuoi ridurre al minimo il tempo passato con scopa, aspirapolvere e mocio, questo robot è pensato per toglierti di mano la gestione quotidiana delle superfici di casa.

Corpo mini ultra sottile : con soli 28 cm di diametro e 85 mm di altezza, il robot riesce a passare sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo punti che di solito restano pieni di polvere.

: con soli 28 cm di diametro e 85 mm di altezza, il robot riesce a passare sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo punti che di solito restano pieni di polvere. Lavaggio a rullo con acqua pulita : il ciclo di “spruzzo, pulizia, raschiatura e raccolta" mantiene il rullo sempre pulito mentre rimuove macchie di caffè, salsa, succo o latte, così i pavimenti restano più igienizzati.

: il ciclo di “spruzzo, pulizia, raschiatura e raccolta" mantiene il rullo sempre pulito mentre rimuove macchie di caffè, salsa, succo o latte, così i pavimenti restano più igienizzati. Rullo da 20 cm ad alta velocità : con 240 giri/min e pressione di 15N sul pavimento, il rullo esercita una forte azione meccanica sulle macchie ostinate, utile in cucina o nelle zone di passaggio.

: con 240 giri/min e pressione di 15N sul pavimento, il rullo esercita una forte azione meccanica sulle macchie ostinate, utile in cucina o nelle zone di passaggio. Aspirazione da 20.000Pa : la potenza elevata consente di sollevare polvere fine, briciole e peli di animali sia da pavimenti duri sia dai tappeti, riducendo la necessità di passare l’aspirapolvere tradizionale.

: la potenza elevata consente di sollevare polvere fine, briciole e peli di animali sia da pavimenti duri sia dai tappeti, riducendo la necessità di passare l’aspirapolvere tradizionale. Design anti-groviglio senza spazzola centrale : l’ingresso di aspirazione senza rullo centrale limita l’accumulo e l’aggrovigliamento di capelli e peli, rendendo più veloce la manutenzione periodica.

: l’ingresso di aspirazione senza rullo centrale limita l’accumulo e l’aggrovigliamento di capelli e peli, rendendo più veloce la manutenzione periodica. Stazione autopulente con doppi serbatoi : il serbatoio da 2,4 L per l’acqua pulita e quello da 1,5 L per l’acqua sporca gestiscono in automatico il lavaggio del rullo e la raccolta dell’acqua usata, così tu devi solo riempire e svuotare i contenitori ogni tanto.

: il serbatoio da 2,4 L per l’acqua pulita e quello da 1,5 L per l’acqua sporca gestiscono in automatico il lavaggio del rullo e la raccolta dell’acqua usata, così tu devi solo riempire e svuotare i contenitori ogni tanto. Serbatoio polvere da 800 ml: la capacità elevata del contenitore polvere permette di coprire più cicli di pulizia senza doverlo svuotare ogni giorno, comodo in appartamenti e piccoli ambienti.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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FAQ Il robot Lefant M210 Omni riesce a pulire sotto letti e divani bassi? Sì, grazie al design mini ultra sottile da 85 mm di altezza può passare sotto molti letti, divani e mobili bassi. Il Lefant M210 Omni può rimuovere macchie di caffè o succo dal pavimento? Sì, il lavaggio a rullo con acqua pulita e il ciclo spruzzo-pulizia-raschiatura-raccolta è pensato proprio per macchie come caffè, salsa o succo. Il robot Lefant M210 Omni è adatto a chi ha animali in casa? È adatto perché combina aspirazione da 20.000Pa e ingresso senza spazzola centrale che riduce i grovigli di peli e capelli. Ogni quanto va svuotato il serbatoio della polvere del Lefant M210 Omni? Il serbatoio da 800 ml permette di coprire più sessioni di pulizia; la frequenza di svuotamento dipende da quanto si accumula lo sporco in casa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.