Lefant M210 Omni, il robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta con un doppio sconto
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Omni è in promo con un doppio sconto e lo paghi meno della metà. Grande potenza di aspirazione ed elimina le macchie dal pavimento.
Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per pulire a fondo casa è sempre più complicato. In questo momento il Lefant M210 Omni, robot aspirapolvere lavapavimenti con stazione di base, è proposto con uno sconto del 53% a cui aggiungere un coupon del valore di 30 euro che ti permette di automatizzare gran parte delle pulizie di pavimenti e tappeti.
Il robot Lefant M210 Omni è pensato per chi vuole una casa più pulita con il minimo intervento manuale: il formato ultra sottile gli consente di infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi, mentre il sistema combinato di aspirazione e lavaggio a rullo affronta sia la polvere quotidiana sia le macchie umide come caffè o succhi. La stazione autopulente gestisce il lavaggio del rullo e la separazione dell’acqua pulita da quella sporca, così non devi maneggiare secchi o panni bagnati ogni volta che finisce un ciclo.
Lefant M210 Omni in offerta: doppio sconto sul robot lavapavimenti
In questa fase promozionale puoi acquistare il Lefant M210 Omni a 249,98€, con uno sconto del 53% rispetto al prezzo di listino, e hai anche la possibilità di applicare un coupon da 30€ per ridurre ulteriormente la spesa. Per un robot aspirapolvere lavapavimenti con potenza di aspirazione elevata, rullo dedicato al lavaggio e stazione autopulente con doppi serbatoi, si tratta di una cifra molto interessante per chi cerca un prodotto completo per la gestione quotidiana della casa.
Approfitta ora dell’offerta sul Lefant M210 Omni
Il robot lavapavimenti con il design ultra sottile e la stazione autopulente completa
Se vuoi ridurre al minimo il tempo passato con scopa, aspirapolvere e mocio, questo robot è pensato per toglierti di mano la gestione quotidiana delle superfici di casa.
- Corpo mini ultra sottile: con soli 28 cm di diametro e 85 mm di altezza, il robot riesce a passare sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo punti che di solito restano pieni di polvere.
- Lavaggio a rullo con acqua pulita: il ciclo di “spruzzo, pulizia, raschiatura e raccolta" mantiene il rullo sempre pulito mentre rimuove macchie di caffè, salsa, succo o latte, così i pavimenti restano più igienizzati.
- Rullo da 20 cm ad alta velocità: con 240 giri/min e pressione di 15N sul pavimento, il rullo esercita una forte azione meccanica sulle macchie ostinate, utile in cucina o nelle zone di passaggio.
- Aspirazione da 20.000Pa: la potenza elevata consente di sollevare polvere fine, briciole e peli di animali sia da pavimenti duri sia dai tappeti, riducendo la necessità di passare l’aspirapolvere tradizionale.
- Design anti-groviglio senza spazzola centrale: l’ingresso di aspirazione senza rullo centrale limita l’accumulo e l’aggrovigliamento di capelli e peli, rendendo più veloce la manutenzione periodica.
- Stazione autopulente con doppi serbatoi: il serbatoio da 2,4 L per l’acqua pulita e quello da 1,5 L per l’acqua sporca gestiscono in automatico il lavaggio del rullo e la raccolta dell’acqua usata, così tu devi solo riempire e svuotare i contenitori ogni tanto.
- Serbatoio polvere da 800 ml: la capacità elevata del contenitore polvere permette di coprire più cicli di pulizia senza doverlo svuotare ogni giorno, comodo in appartamenti e piccoli ambienti.
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Lefant M210 Omni, approfitta ora dell’offerta lampo con sconto del 53% fino ad esaurimento scorte.
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FAQ
Sì, grazie al design mini ultra sottile da 85 mm di altezza può passare sotto molti letti, divani e mobili bassi.
Sì, il lavaggio a rullo con acqua pulita e il ciclo spruzzo-pulizia-raschiatura-raccolta è pensato proprio per macchie come caffè, salsa o succo.
È adatto perché combina aspirazione da 20.000Pa e ingresso senza spazzola centrale che riduce i grovigli di peli e capelli.
Il serbatoio da 800 ml permette di coprire più sessioni di pulizia; la frequenza di svuotamento dipende da quanto si accumula lo sporco in casa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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