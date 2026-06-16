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IRobot Roomba 205 DustCompactor Combo, robot aspirapolvere lavapavimenti compatto e senza sacchetto con navigazione LiDAR è in sconto del 56%.

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Pavimenti sempre puliti, poco tempo libero e voglia zero di passare aspirapolvere e mocio ogni giorno: è il classico scenario in cui un buon robot può fare davvero la differenza. In queste ore il iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo è proposto con uno sconto del 56%, una promozione che rende molto più accessibile un modello 2 in 1 capace sia di aspirare che di lavare.

iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo

Questo Roomba nasce per ridurre al minimo la gestione quotidiana delle pulizie: il sistema DustCompactor senza sacchetto compatta meccanicamente lo sporco all’interno del robot, così puoi arrivare fino a 60 giorni senza svuotare il contenitore. La navigazione ClearView LiDAR mappa velocemente la casa, evita gli ostacoli e segue percorsi ordinati anche al buio, mentre la pulizia a 3 fasi con potenza 70 volte superiore rispetto alla serie 600 affronta polvere e briciole su diverse superfici, con l’aiuto della spazzola multisuperficie e della spazzola laterale per i bordi.

iRobot Roomba 205 in offerta su Amazon con sconto del 56%

La promozione sul iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo porta il prezzo a 199,00€, con un taglio del 56% rispetto al listino. Parliamo di una cifra particolarmente aggressiva per un robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura LiDAR, potenza elevata e gestione dello sporco senza sacchetto. In questa fascia di prezzo è raro trovare un modello che unisca compattazione interna, autonomia fino a 3 ore e controllo avanzato tramite app e comandi vocali. Se stai cercando un robot completo, il iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo è disponibile con uno sconto del 56%, una finestra ideale per fare l’upgrade senza spendere una fortuna.

Il robot iRobot con la compattazione DustCompactor e la navigazione LiDAR

Se fai fatica a trovare il tempo per le pulizie quotidiane, questo robot punta proprio a toglierti il pensiero di aspirare e lavare i pavimenti in modo costante.

Sistema DustCompactor senza sacchetto : lo sporco viene compattato all’interno del robot, così puoi arrivare fino a 2 mesi senza svuotare il contenitore, evitando l’acquisto e la gestione dei sacchetti.

: lo sporco viene compattato all’interno del robot, così puoi arrivare fino a 2 mesi senza svuotare il contenitore, evitando l’acquisto e la gestione dei sacchetti. Design compatto senza base di svuotamento separata : niente stazioni ingombranti in giro per casa, ideale se hai poco spazio o non vuoi aggiungere un altro elemento visibile nell’arredo.

: niente stazioni ingombranti in giro per casa, ideale se hai poco spazio o non vuoi aggiungere un altro elemento visibile nell’arredo. Potenza 70 volte superiore rispetto ai Roomba serie 600 : la pulizia a 3 fasi, con spazzola multisuperficie e spazzola laterale, rimuove in modo più efficace polvere e briciole, lasciando i pavimenti più confortevoli da camminare a piedi nudi.

: la pulizia a 3 fasi, con spazzola multisuperficie e spazzola laterale, rimuove in modo più efficace polvere e briciole, lasciando i pavimenti più confortevoli da camminare a piedi nudi. Navigazione ClearView LiDAR : il robot mappa rapidamente gli ambienti, riconosce gli ostacoli e pulisce seguendo file ordinate anche al buio, riducendo passaggi a vuoto e urti inutili contro i mobili.

: il robot mappa rapidamente gli ambienti, riconosce gli ostacoli e pulisce seguendo file ordinate anche al buio, riducendo passaggi a vuoto e urti inutili contro i mobili. Quattro livelli di aspirazione : puoi adattare la potenza in base al tipo di stanza e di sporco, ad esempio più forte in cucina e più soft nelle camere da letto.

: puoi adattare la potenza in base al tipo di stanza e di sporco, ad esempio più forte in cucina e più soft nelle camere da letto. Pulizia su misura e app intuitiva : dall’app puoi programmare orari, scegliere aree specifiche da pulire, escludere zone delicate e attivare modalità spot quando cade qualcosa a terra, il tutto con pochi tocchi.

: dall’app puoi programmare orari, scegliere aree specifiche da pulire, escludere zone delicate e attivare modalità spot quando cade qualcosa a terra, il tutto con pochi tocchi. Controllo anche con la voce : oltre all’app, il robot può essere gestito tramite assistente virtuale, così puoi avviare o fermare la pulizia anche quando hai le mani occupate.

: oltre all’app, il robot può essere gestito tramite assistente virtuale, così puoi avviare o fermare la pulizia anche quando hai le mani occupate. Batteria fino a 3 ore di autonomia: copre superfici estese in un singolo ciclo e, se la carica scende, torna da solo alla base per poi riprendere da dove aveva interrotto.

iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo

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iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo, sconto del 56% e gestione dello sporco fino a 60 giorni: approfitta subito dell’offerta lampo prima che vadano esaurite le scorte.

FAQ Ogni quanto va svuotato il contenitore dello sporco del Roomba 205 DustCompactor Combo? Grazie alla compattazione DustCompactor, lo svuotamento può arrivare fino a circa 60 giorni in base all’uso e allo sporco. Il Roomba 205 DustCompactor Combo ha bisogno di sacchetti di ricambio? No, il sistema DustCompactor è senza sacchetto: lo sporco viene raccolto e compattato direttamente nel contenitore interno del robot. Il Roomba 205 DustCompactor Combo riconosce mobili e ostacoli? Sì, utilizza la navigazione ClearView LiDAR per mappare la casa, evitare ostacoli e muoversi in file ordinate anche al buio. Posso controllare il Roomba 205 DustCompactor Combo da smartphone? Sì, il robot si controlla tramite app dedicata che permette di programmare, scegliere aree da pulire o da evitare e regolare la potenza.