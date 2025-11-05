Amazon, risparmia più di 500€ sul robot aspirapolvere e lavapavimenti

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Occasione da segnare in agenda per chi cerca un robot aspirapolvere lavapavimenti completo e affidabile: su Amazon il ECOVACS DEEBOT T80 OMNI è proposto con uno sconto del 55%. Questo modello si distingue per la gestione sicura di polvere, briciole e peli di animali anche sui tappeti, per un lavaggio dei pavimenti che lascia le superfici pulite e ordinate e per un funzionamento silenzioso che si integra senza fastidi nella routine domestica.

L’app è intuitiva, consente di programmare e scegliere aree specifiche su mappa e il sistema di navigazione evita gli ostacoli con precisione. Autonomia solida, manutenzione semplice e design compatto che scivola sotto molti mobili completano il quadro di un alleato domestico concreto e comodo da usare ogni giorno.

La base di lavoro gestisce le operazioni in modo pratico, riducendo al minimo gli interventi: svuotamento della polvere, gestione dell’acqua e cicli automatici contribuiscono a mantenere costante l’efficienza. In breve, un pacchetto che coniuga tecnologia, praticità e risultati di pulizia di livello.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il ECOVACS DEEBOT T80 OMNI è in offerta su Amazon a 499,00€ con sconto del 55%, che permette di rirsparmiare circa 600€. Un prezzo interessante per un robot che combina aspirazione potente e lavaggio evoluto, con un set di funzioni tipico di fasce più avanzate. Verifica la disponibilità e i dettagli dell’offerta per approfittarne finché è attiva.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è l’aspirazione da 18.000 Pa, abbinata alla spazzola OZMO ROLLER e alla tecnologia ZeroTangle 3.0, pensate per migliorare la raccolta e ridurre i grovigli di capelli grazie a setole a V e pettini integrati. Sul fronte lavaggio, spicca il controllo della temperatura dell’acqua tra 40–75 °C e l’asciugatura ad aria calda (circa 45 °C), per pavimenti più curati e senza odori, con cicli automatizzati che riportano il sistema in condizioni ottimali in circa due ore.

La gestione dei bordi è affidata a TruEdge 2.0/3D con mocio a estensione dinamica e spazzola laterale su struttura robusta, per una copertura perimetrale di alto livello. L’intelligenza a bordo con AIVI 3D 3.0 e pianificazione dei percorsi in tempo reale ottimizza l’evitamento degli ostacoli, il riconoscimento degli oggetti e la continuità di pulizia; il Rilavaggio Istantaneo AI 2.0 adatta l’intervento in base all’intensità delle macchie.

Attenzione specifica anche ai tappeti con funzioni dedicate come "Solo aspirazione", "Divieto di accesso", "Solo passaggio" e "Come sul pavimento", così da trattare ogni superficie con la strategia più adatta. Completano la dotazione le specifiche di prodotto: marchio ECOVACS, modello T80 OMNI Black, colore Nero, voltaggio 14,4 V, e un set di caratteristiche speciali orientate alla pulizia profonda e alla riduzione della manutenzione.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI