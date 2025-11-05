Libero
OFFERTE

Amazon, risparmia più di 500€ sul robot aspirapolvere e lavapavimenti

Robot 2-in-1 con potenza di 18.000 Pa, lavaggio a 40-75 °C e asciugatura ad aria calda: oggi in offerta su Amazon con il 55% di sconto

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, risparmia più di 500€ sul robot aspirapolvere e lavapavimenti Amazon

Occasione da segnare in agenda per chi cerca un robot aspirapolvere lavapavimenti completo e affidabile: su Amazon il ECOVACS DEEBOT T80 OMNI è proposto con uno sconto del 55%. Questo modello si distingue per la gestione sicura di polvere, briciole e peli di animali anche sui tappeti, per un lavaggio dei pavimenti che lascia le superfici pulite e ordinate e per un funzionamento silenzioso che si integra senza fastidi nella routine domestica.

L’app è intuitiva, consente di programmare e scegliere aree specifiche su mappa e il sistema di navigazione evita gli ostacoli con precisione. Autonomia solida, manutenzione semplice e design compatto che scivola sotto molti mobili completano il quadro di un alleato domestico concreto e comodo da usare ogni giorno.

La base di lavoro gestisce le operazioni in modo pratico, riducendo al minimo gli interventi: svuotamento della polvere, gestione dell’acqua e cicli automatici contribuiscono a mantenere costante l’efficienza. In breve, un pacchetto che coniuga tecnologia, praticità e risultati di pulizia di livello.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

499,00 €1.099,00 € -600,00 € (55%)

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il ECOVACS DEEBOT T80 OMNI è in offerta su Amazon a 499,00€ con sconto del 55%, che permette di rirsparmiare circa 600€. Un prezzo interessante per un robot che combina aspirazione potente e lavaggio evoluto, con un set di funzioni tipico di fasce più avanzate. Verifica la disponibilità e i dettagli dell’offerta per approfittarne finché è attiva.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

499,00 €1.099,00 € -600,00 € (55%)

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è l’aspirazione da 18.000 Pa, abbinata alla spazzola OZMO ROLLER e alla tecnologia ZeroTangle 3.0, pensate per migliorare la raccolta e ridurre i grovigli di capelli grazie a setole a V e pettini integrati. Sul fronte lavaggio, spicca il controllo della temperatura dell’acqua tra 40–75 °C e l’asciugatura ad aria calda (circa 45 °C), per pavimenti più curati e senza odori, con cicli automatizzati che riportano il sistema in condizioni ottimali in circa due ore.

La gestione dei bordi è affidata a TruEdge 2.0/3D con mocio a estensione dinamica e spazzola laterale su struttura robusta, per una copertura perimetrale di alto livello. L’intelligenza a bordo con AIVI 3D 3.0 e pianificazione dei percorsi in tempo reale ottimizza l’evitamento degli ostacoli, il riconoscimento degli oggetti e la continuità di pulizia; il Rilavaggio Istantaneo AI 2.0 adatta l’intervento in base all’intensità delle macchie.

Attenzione specifica anche ai tappeti con funzioni dedicate come "Solo aspirazione", "Divieto di accesso", "Solo passaggio" e "Come sul pavimento", così da trattare ogni superficie con la strategia più adatta. Completano la dotazione le specifiche di prodotto: marchio ECOVACS, modello T80 OMNI Black, colore Nero, voltaggio 14,4 V, e un set di caratteristiche speciali orientate alla pulizia profonda e alla riduzione della manutenzione.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

499,00 €1.099,00 € -600,00 € (55%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

WeWALK

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963