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In promo con sconto del 34% e prezzo a 329,00€. Potenza 10.000 Pa e MopExtend con base automatica. Scopri l’offerta e approfitta subito.

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L’offerta perfetta per chi cerca un aiuto concreto nelle pulizie quotidiane senza svenarsi: il Dreame L10s Ultra Gen 2 è protagonista di una promo imperdibile, ora disponibile con uno sconto del 34%. Un robot 2‑in‑1 capace di aspirare e lavare in autonomia, con una stazione che gestisce le operazioni chiave per ridurre al minimo gli interventi manuali.

Dreame L10s Ultra Gen 2

Questo modello convince per il rapporto qualità/prezzo e per l’efficacia generale: la potenza elevata lascia i pavimenti puliti anche in presenza di briciole e peli, mentre la tecnologia MopExtend raggiunge bordi e angoli dove altri si fermano. La navigazione è accurata, evita gli ostacoli con naturalezza e non si incastra, il funzionamento è silenzioso e la batteria da 240 minuti copre senza affanni superfici generose. La stazione si occupa di svuotare la polvere e di lavare/asciugare i mop, l’app è intuitiva e ricca di opzioni; inoltre la manutenzione risulta semplice e i componenti si smontano e si puliscono con facilità.

Dreame L10s Ultra Gen 2 in offerta: sconto del 34%

La promozione porta il prezzo a 329,00€, con un taglio del 34% sul listino. In questo momento puoi approfittare di un posizionamento particolarmente vantaggioso per un robot 2‑in‑1 con stazione automatica. Se stai valutando un upgrade per la tua routine domestica, è un’occasione concreta per spendere meno ottenendo un pacchetto completo.

In questa fase di promo, puoi portarti a casa il Dreame L10s Ultra Gen 2 a soli 329,00€, una cifra che rende l’acquisto particolarmente interessante per chi desidera un dispositivo affidabile e autonomo nelle pulizie di tutti i giorni.

Il robot aspirapolvere Dreame con l’aspirazione da 10.000 Pa e il MopExtend RoboSwing

Il cuore della proposta è la combinazione tra aspirazione Vormax da 10.000 Pa e MopExtend RoboSwing, soluzione che estende fisicamente il mocio per raggiungere gli angoli e rifinire i bordi. La stazione base automatica funge da hub di manutenzione per settimane, mentre l’algoritmo CleanGenius adatta il lavaggio regolando i livelli d’acqua in base allo sporco, con fino a 32 livelli di acqua per una personalizzazione accurata. Per chi ha animali, la modalità dedicata identifica le aree sensibili e aumenta la raccolta dei peli; su tappeti e moquette è prevista una strategia di pulizia mirata con aspirazione potenziata e impostazioni prioritarie. Completano il quadro la compatibilità con la spazzola TriCut (acquistabile a parte) e la dotazione che include una bottiglia da 200 ml di detergente. Il pacchetto, coadiuvato da un’autonomia fino a 240 minuti, riduce tempi e fatica, offrendo una gestione delle pulizie evoluta e a bassa manutenzione.

Dreame L10s Ultra Gen 2

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