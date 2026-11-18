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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti DJI ROMO P con grande potenza d aspirazione, mappatura e stazione autopulente, è scontato del 47%.

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Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto in una casa ampia o con più stanze. Il DJI ROMO P è disponibile con uno sconto del 47% e un prezzo di 749,00 euro.

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Questo robot aspirapolvere lavapavimenti abbina la mappatura multi-stanza a percorsi sistematici, pensati per organizzare la pulizia degli spazi più ampi. La navigazione usa sensori di visione binoculare fisheye e LiDAR a stato solido per individuare ostacoli, mentre l’aspirazione da 25.000 Pa è progettata per raccogliere polvere e peli di animali. La stazione base gestisce lo svuotamento della polvere, il lavaggio del panno e l’asciugatura.

DJI ROMO P scontato del 47%: costa 749 euro

Per chi vuole automatizzare la pulizia quotidiana, il DJI ROMO P è proposto a 749,00 euro, con uno sconto del 47% indicato nella pagina dell’offerta. Non sono disponibili dettagli sulla possibilità di pagare a rate, sull’uso di coupon, sulla scadenza della promozione, sui vantaggi Prime o sui tempi di reso; non è quindi possibile fornire indicazioni su questi aspetti. Puoi consultare la scheda e verificare le condizioni aggiornate prima di completare l’ordine: puoi portarti a casa il DJI ROMO P a 749,00 euro.

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Il robot DJI con aspirazione da 25.000 Pa e navigazione LiDAR

Se vuoi ridurre il tempo dedicato ai pavimenti, mappatura, gestione degli ostacoli e stazione di pulizia automatizzata sono gli elementi da considerare. Il DJI ROMO P propone queste caratteristiche:

Aspirazione da 25.000 Pa : il motore è progettato per rimuovere polvere annidata e peli di animali da diversi tipi di pavimento, così da affrontare le normali esigenze di pulizia domestica.

: il motore è progettato per rimuovere polvere annidata e peli di animali da diversi tipi di pavimento, così da affrontare le normali esigenze di pulizia domestica. Navigazione con visione binoculare fisheye e LiDAR : il sistema rileva gli ostacoli e li evita; secondo la descrizione, può riconoscere anche cavi di ricarica spessi 2 mm. Questo aiuta il robot a muoversi vicino agli oggetti e a limitare gli inceppamenti.

: il sistema rileva gli ostacoli e li evita; secondo la descrizione, può riconoscere anche cavi di ricarica spessi 2 mm. Questo aiuta il robot a muoversi vicino agli oggetti e a limitare gli inceppamenti. Mappatura multi-stanza : mappe stabili e percorsi sistematici organizzano il lavoro nelle case più grandi e consentono di impostare routine programmate, riducendo la necessità di rimappare.

: mappe stabili e percorsi sistematici organizzano il lavoro nelle case più grandi e consentono di impostare routine programmate, riducendo la necessità di rimappare. Due bracci robotici estensibili : si adattano alle diverse aree da pulire, compresi angoli e bordi, e supportano la pulizia di superfici come tappeti e pavimenti della cucina.

: si adattano alle diverse aree da pulire, compresi angoli e bordi, e supportano la pulizia di superfici come tappeti e pavimenti della cucina. Spazzola a rullo anti-groviglio : convoglia capelli, polvere e particelle verso il nucleo di aspirazione, con l’obiettivo di limitare i grovigli durante la raccolta dei detriti.

: convoglia capelli, polvere e particelle verso il nucleo di aspirazione, con l’obiettivo di limitare i grovigli durante la raccolta dei detriti. Stazione base all-in-one : svuota la polvere, lava il panno e lo asciuga. La manutenzione automatizzata è indicata per un funzionamento fino a 200 giorni; il sistema di soppressione del rumore è pensato per ridurre il disturbo nelle attività quotidiane.

: svuota la polvere, lava il panno e lo asciuga. La manutenzione automatizzata è indicata per un funzionamento fino a 200 giorni; il sistema di soppressione del rumore è pensato per ridurre il disturbo nelle attività quotidiane. Design trasparente: robot e stazione base hanno una finitura pensata per essere esposta nell’ambiente domestico, invece di dover essere riposti fuori vista.

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FAQ Il DJI ROMO P è adatto a una casa con più stanze? Sì. La mappatura multi-stanza e i percorsi sistematici sono descritti per la pulizia organizzata di spazi abitativi ampi. Il DJI ROMO P riconosce gli ostacoli? Sì. Usa sensori di visione binoculare fisheye e LiDAR per rilevare ed evitare ostacoli; la descrizione cita anche cavi spessi 2 mm. Come riduce la manutenzione il DJI ROMO P? La stazione base all-in-one gestisce lo svuotamento della polvere, il lavaggio del panno e la sua asciugatura. Il DJI ROMO P è indicato per chi ha animali domestici? La scheda indica un’aspirazione da 25.000 Pa per polvere e peli di animali e una spazzola a rullo anti-groviglio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.