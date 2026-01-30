Robot aspirapolvere-lavapavimenti al minimo storico, promo imperdibile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Sconto del 65% su OKP L6 Aqua: robot aspirapolvere con mappatura LiDAR, 6000Pa e controllo app/Alexa. Perfetto per peli di animali e tappeti

Caccia aperta alle migliori promo: oggi il robot aspirapolvere OKP L6 Aqua scende a un prezzo da non perdere con uno sconto del 65%. È una soluzione pratica per mantenere la casa in ordine ogni giorno: pulisce con efficacia, si muove con sicurezza tra gli arredi e si gestisce con semplicità tramite app. Chi ha animali domestici apprezzerà la capacità di raccogliere peli e polvere in modo affidabile, mentre la rumorosità contenuta e la navigazione accurata rendono l’esperienza d’uso piacevole e senza pensieri.

La messa in funzione è immediata e il controllo è intuitivo: lo avvii, imposti le preferenze e lui fa il resto. L’autonomia consente sessioni di pulizia complete e la qualità costruttiva, insieme a un’assistenza reattiva, chiude il cerchio su un prodotto concreto e bilanciato.

OKP L6 Aqua: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il OKP L6 Aqua è in offerta a 139,99€ con un taglio del 65%. Tradotto: un risparmio di circa 260 euro rispetto al prezzo pieno. Un’occasione perfetta per portarsi a casa un robot affidabile e già molto apprezzato per la sua efficacia nella pulizia quotidiana.

Se cerchi un aiuto concreto contro polvere e peli di animali, questa promo rende l’acquisto particolarmente conveniente: il rapporto qualità-prezzo è oggi tra i più interessanti del momento. Approfittane finché è disponibile.

OKP L6 Aqua: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è la mappatura LiDAR DToF, che crea mappe precise e ottimizza i percorsi, con evitamento ostacoli PSD e campo visivo di 190° per aggirare mobili, muri e scale. Puoi salvare fino a tre mappe multi-piano, selezionare stanze e impostare No-Go Zones per personalizzare le aree di intervento.

Sul fronte della pulizia, la potenza di aspirazione raggiunge i 6000Pa, efficace anche tra le fughe o sui tappeti, con regolazione intelligente in base alla superficie. È un 3-in-1: spazza, aspira e lava grazie al serbatoio dell’acqua da 200 ml e al contenitore polvere da 450 ml, così riduci le operazioni di svuotamento e manutenzione.

Tramite app puoi programmare e monitorare la pulizia, avviare o fermare il lavoro a distanza e controllarlo con la voce grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant (rete 2.4/5G). Hai a disposizione più modalità (Zigzag, Casuale, Spot, Bordi) e, quando la batteria scende sotto il 15%, il robot rientra in base per ricaricarsi e riprende da dove aveva interrotto all’80%. L’autonomia arriva fino a 150 minuti. Compatto nelle misure (28 x 28 x 9,5 cm, 3,34 kg), scivola sotto letti e divani per una copertura davvero completa.

