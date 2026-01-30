Libero
OFFERTE

Robot aspirapolvere-lavapavimenti al minimo storico, promo imperdibile

Sconto del 65% su OKP L6 Aqua: robot aspirapolvere con mappatura LiDAR, 6000Pa e controllo app/Alexa. Perfetto per peli di animali e tappeti

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Robot aspirapolvere-lavapavimenti al minimo storico, promo imperdibile Amazon

Caccia aperta alle migliori promo: oggi il robot aspirapolvere OKP L6 Aqua scende a un prezzo da non perdere con uno sconto del 65%. È una soluzione pratica per mantenere la casa in ordine ogni giorno: pulisce con efficacia, si muove con sicurezza tra gli arredi e si gestisce con semplicità tramite app. Chi ha animali domestici apprezzerà la capacità di raccogliere peli e polvere in modo affidabile, mentre la rumorosità contenuta e la navigazione accurata rendono l’esperienza d’uso piacevole e senza pensieri.

La messa in funzione è immediata e il controllo è intuitivo: lo avvii, imposti le preferenze e lui fa il resto. L’autonomia consente sessioni di pulizia complete e la qualità costruttiva, insieme a un’assistenza reattiva, chiude il cerchio su un prodotto concreto e bilanciato.

OKP L6 Aqua

OKP L6 Aqua

139,99 €399,99 € -260,00 € (65%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

OKP L6 Aqua: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il OKP L6 Aqua è in offerta a 139,99€ con un taglio del 65%. Tradotto: un risparmio di circa 260 euro rispetto al prezzo pieno. Un’occasione perfetta per portarsi a casa un robot affidabile e già molto apprezzato per la sua efficacia nella pulizia quotidiana.

Se cerchi un aiuto concreto contro polvere e peli di animali, questa promo rende l’acquisto particolarmente conveniente: il rapporto qualità-prezzo è oggi tra i più interessanti del momento. Approfittane finché è disponibile.

OKP L6 Aqua

OKP L6 Aqua

139,99 €399,99 € -260,00 € (65%)

OKP L6 Aqua: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è la mappatura LiDAR DToF, che crea mappe precise e ottimizza i percorsi, con evitamento ostacoli PSD e campo visivo di 190° per aggirare mobili, muri e scale. Puoi salvare fino a tre mappe multi-piano, selezionare stanze e impostare No-Go Zones per personalizzare le aree di intervento.

Sul fronte della pulizia, la potenza di aspirazione raggiunge i 6000Pa, efficace anche tra le fughe o sui tappeti, con regolazione intelligente in base alla superficie. È un 3-in-1: spazza, aspira e lava grazie al serbatoio dell’acqua da 200 ml e al contenitore polvere da 450 ml, così riduci le operazioni di svuotamento e manutenzione.

Tramite app puoi programmare e monitorare la pulizia, avviare o fermare il lavoro a distanza e controllarlo con la voce grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant (rete 2.4/5G). Hai a disposizione più modalità (Zigzag, Casuale, Spot, Bordi) e, quando la batteria scende sotto il 15%, il robot rientra in base per ricaricarsi e riprende da dove aveva interrotto all’80%. L’autonomia arriva fino a 150 minuti. Compatto nelle misure (28 x 28 x 9,5 cm, 3,34 kg), scivola sotto letti e divani per una copertura davvero completa.

OKP L6 Aqua

OKP L6 Aqua

139,99 €399,99 € -260,00 € (65%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963