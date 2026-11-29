IRobot Roomba Max 775 Combo in offerta a un prezzo incredibile: maxi sconto
Il robot aspirapolvere iRobot Roomba Max 775 Combo con mop ad acqua calda, LiDAR e stazione automatica è scontato del 38%.
Tra polvere, peli e macchie, tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto nelle case più vissute. iRobot Roomba Max 775 Combo è disponibile con uno sconto del 38%.
Questo robot combina aspirazione e lavaggio, con una stazione che automatizza diverse operazioni di manutenzione. Può mappare gli ambienti e riconoscere ostacoli, mentre la pulizia si concentra maggiormente sulle aree dove rileva più sporco. Il rullo lavapavimenti usa acqua calda e la copertura intelligente aiuta a proteggere tappeti e moquette durante il lavaggio.
iRobot Roomba Max 775 Combo in offerta con il 38% di sconto
Il prezzo indicato è di 559,50 euro, con una riduzione del 38%. Per chi vuole delegare sia l’aspirazione sia il lavaggio, il sistema integra una stazione AutoWash che svuota la polvere, dosa il detergente, lava il rullo e lo asciuga ad aria calda. Puoi approfittare ora dello sconto del 38% su iRobot Roomba Max 775 Combo. Non sono indicati dettagli su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.
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Il robot aspirapolvere iRobot con aspirazione da 30.000 Pa e lavaggio a 75 °C
Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie quotidiane, questo robot offre diverse funzioni pensate per gestire pavimenti e sporco in modo automatizzato:
- Aspirazione da 30.000 Pa e doppie spazzole in gomma anti-groviglio: aiutano a raccogliere polvere, detriti e peli di animali, limitando allo stesso tempo i grovigli che richiedono manutenzione.
- Rullo lavapavimenti con acqua calda a 75 °C: la rotazione ad alta velocità è progettata per affrontare macchie secche e impronte. La copertura del mop protegge automaticamente tappeti e moquette mentre il robot lava.
- Navigazione LiDAR e PrecisionVision AI: crea mappe 3D e riconosce ostacoli come cavi, scarpe e giocattoli, così da organizzare il percorso stanza per stanza.
- Rilevamento dello sporco e pulizia delle pet zone: il robot può aumentare potenza e passaggi nelle aree più sporche, come ingressi, cucine e zone frequentate dagli animali.
- Stazione AutoWash automatica: svuota la polvere fino a tre mesi, dosa la soluzione detergente e lava e asciuga il mop. I sacchetti Carbon AllergenLock sono progettati per trattenere allergeni e odori.
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FAQ
Sì. La navigazione LiDAR con PrecisionVision AI riconosce ostacoli come cavi, scarpe e giocattoli.
Sì. Il PowerSpin Roller Mop lava con acqua a 75 °C.
Sì. La stazione lava il mop a 75 °C e lo asciuga ad aria calda.
Le doppie spazzole in gomma anti-groviglio e la potenza di aspirazione sono indicate per raccogliere peli di animali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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