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Il robot aspirapolvere iRobot Roomba Max 775 Combo con mop ad acqua calda, LiDAR e stazione automatica è scontato del 38%.

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Tra polvere, peli e macchie, tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto nelle case più vissute. iRobot Roomba Max 775 Combo è disponibile con uno sconto del 38%.

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Questo robot combina aspirazione e lavaggio, con una stazione che automatizza diverse operazioni di manutenzione. Può mappare gli ambienti e riconoscere ostacoli, mentre la pulizia si concentra maggiormente sulle aree dove rileva più sporco. Il rullo lavapavimenti usa acqua calda e la copertura intelligente aiuta a proteggere tappeti e moquette durante il lavaggio.

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Il prezzo indicato è di 559,50 euro, con una riduzione del 38%. Per chi vuole delegare sia l’aspirazione sia il lavaggio, il sistema integra una stazione AutoWash che svuota la polvere, dosa il detergente, lava il rullo e lo asciuga ad aria calda. Puoi approfittare ora dello sconto del 38% su iRobot Roomba Max 775 Combo. Non sono indicati dettagli su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.

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Il robot aspirapolvere iRobot con aspirazione da 30.000 Pa e lavaggio a 75 °C

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie quotidiane, questo robot offre diverse funzioni pensate per gestire pavimenti e sporco in modo automatizzato:

Aspirazione da 30.000 Pa e doppie spazzole in gomma anti-groviglio : aiutano a raccogliere polvere, detriti e peli di animali, limitando allo stesso tempo i grovigli che richiedono manutenzione.

: aiutano a raccogliere polvere, detriti e peli di animali, limitando allo stesso tempo i grovigli che richiedono manutenzione. Rullo lavapavimenti con acqua calda a 75 °C : la rotazione ad alta velocità è progettata per affrontare macchie secche e impronte. La copertura del mop protegge automaticamente tappeti e moquette mentre il robot lava.

: la rotazione ad alta velocità è progettata per affrontare macchie secche e impronte. La copertura del mop protegge automaticamente tappeti e moquette mentre il robot lava. Navigazione LiDAR e PrecisionVision AI : crea mappe 3D e riconosce ostacoli come cavi, scarpe e giocattoli, così da organizzare il percorso stanza per stanza.

: crea mappe 3D e riconosce ostacoli come cavi, scarpe e giocattoli, così da organizzare il percorso stanza per stanza. Rilevamento dello sporco e pulizia delle pet zone : il robot può aumentare potenza e passaggi nelle aree più sporche, come ingressi, cucine e zone frequentate dagli animali.

: il robot può aumentare potenza e passaggi nelle aree più sporche, come ingressi, cucine e zone frequentate dagli animali. Stazione AutoWash automatica: svuota la polvere fino a tre mesi, dosa la soluzione detergente e lava e asciuga il mop. I sacchetti Carbon AllergenLock sono progettati per trattenere allergeni e odori.

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FAQ Il Roomba Max 775 Combo riconosce gli ostacoli? Sì. La navigazione LiDAR con PrecisionVision AI riconosce ostacoli come cavi, scarpe e giocattoli. Il rullo lavapavimenti usa acqua calda? Sì. Il PowerSpin Roller Mop lava con acqua a 75 °C. La stazione AutoWash lava e asciuga il mop? Sì. La stazione lava il mop a 75 °C e lo asciuga ad aria calda. Il robot può occuparsi dei peli degli animali? Le doppie spazzole in gomma anti-groviglio e la potenza di aspirazione sono indicate per raccogliere peli di animali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.