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IRobot Roomba Combo 405 Plus, robot aspirapolvere lavapavimenti con stazione AutoWash, LiDAR e mop rotanti DualClean è in sconto del 57%.

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Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per pulire a fondo casa è sempre più difficile. Con lo sconto del 57% su iRobot Roomba Combo 405 Plus, puoi delegare aspirazione e lavaggio dei pavimenti a un unico dispositivo smart, che si occupa in autonomia dello sporco quotidiano e delle macchie più ostinate.

iRobot Roomba Combo 405 Plus

Questo robot unisce un’aspirazione molto potente ai mop rotanti per il lavaggio, pensati per rimuovere briciole, impronte e sporco incrostato con una sola passata. La navigazione LiDAR gli permette di muoversi in file ordinate evitando ostacoli, mentre la stazione AutoWash gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni per settimane, riducendo quasi a zero la manutenzione. Il tutto è controllabile tramite app e comandi vocali, con possibilità di personalizzare le stanze e le aree da pulire.

iRobot Roomba Combo 405 Plus in offerta su Amazon con sconto del 57%

In questo momento puoi portarti a casa il iRobot Roomba Combo 405 Plus a 299,00€, un prezzo particolarmente aggressivo per un robot che combina aspirazione potente, lavaggio avanzato e stazione di gestione automatica. Si tratta di una cifra molto competitiva nella fascia dei robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura intelligente e base evoluta. A questo prezzo, il iRobot Roomba Combo 405 Plus è disponibile con uno sconto del 57%, rendendolo una delle soluzioni più interessanti per chi vuole automatizzare la pulizia quotidiana senza salire su budget da top di gamma più costosi.

Il robot iRobot con l’aspirazione da 7000 Pa e i mop rotanti DualClean

Se ti stanchi di vedere pavimenti sempre pieni di briciole, polvere e aloni, questo robot nasce proprio per ridurre al minimo il tuo intervento diretto e mantenere la casa in ordine ogni giorno.

Aspirazione da 7000 Pa con spazzola in gomma multi-superficie e spazzola per bordi : la potenza elevata e le spazzole dedicate intercettano lo sporco lungo i muri e sugli angoli, ideale per chi ha animali domestici o bambini che lasciano residui ovunque.

: la potenza elevata e le spazzole dedicate intercettano lo sporco lungo i muri e sugli angoli, ideale per chi ha animali domestici o bambini che lasciano residui ovunque. Mop rotanti DualClean con tecnologia SmartScrub : i due mop esercitano pressione verso il basso e lavorano in modalità di strofinamento, così riescono a rimuovere meglio macchie, impronte e sporco più ostinato rispetto a un semplice passaggio umido.

: i due mop esercitano pressione verso il basso e lavorano in modalità di strofinamento, così riescono a rimuovere meglio macchie, impronte e sporco più ostinato rispetto a un semplice passaggio umido. Rilevamento tappeti con sollevamento dei panni : quando incontra un tappeto, il robot solleva automaticamente i mop per evitare di bagnarli, permettendoti di pulire senza timore di rovinare tessuti e superfici delicate.

: quando incontra un tappeto, il robot solleva automaticamente i mop per evitare di bagnarli, permettendoti di pulire senza timore di rovinare tessuti e superfici delicate. Mappatura e navigazione ClearView LiDAR : crea rapidamente la mappa della casa, si muove in file ordinate e continua a pulire anche al buio, così puoi organizzare sessioni serali o notturne senza preoccuparti di urti casuali.

: crea rapidamente la mappa della casa, si muove in file ordinate e continua a pulire anche al buio, così puoi organizzare sessioni serali o notturne senza preoccuparti di urti casuali. Stazione AutoWash Dock : offre fino a 75 giorni di svuotamento automatico della polvere e circa 4 settimane di lavaggio e pulizia dei panni mop con asciugatura automatica, riducendo al minimo la manutenzione manuale.

: offre fino a 75 giorni di svuotamento automatico della polvere e circa 4 settimane di lavaggio e pulizia dei panni mop con asciugatura automatica, riducendo al minimo la manutenzione manuale. Nuova app Roomba Home : ti permette di impostare routine, stimare i tempi di pulizia, controllare lo stato del filtro e selezionare le stanze che richiedono maggior attenzione, per una gestione davvero personalizzata.

: ti permette di impostare routine, stimare i tempi di pulizia, controllare lo stato del filtro e selezionare le stanze che richiedono maggior attenzione, per una gestione davvero personalizzata. Clean Zones e Keep Out Zones : puoi indicare le aree da pulire più spesso e quelle da evitare, così il robot concentra gli sforzi dove serve e non entra in zone delicate o disordinate.

: puoi indicare le aree da pulire più spesso e quelle da evitare, così il robot concentra gli sforzi dove serve e non entra in zone delicate o disordinate. Controllo vocale e fisico : oltre all’app, puoi gestirlo con gli assistenti vocali compatibili o con i pulsanti sul robot, comodo per chi vuole avviare una pulizia al volo senza prendere lo smartphone.

: oltre all’app, puoi gestirlo con gli assistenti vocali compatibili o con i pulsanti sul robot, comodo per chi vuole avviare una pulizia al volo senza prendere lo smartphone. Design elegante e moderno: le finiture curate gli permettono di integrarsi facilmente in salotti e open space senza stonare con l’arredamento.

iRobot Roomba Combo 405 Plus

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iRobot Roomba Combo 405 Plus, sconto del 57%: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ iRobot Roomba Combo 405 Plus è adatto a case con tappeti? Sì, rileva automaticamente i tappeti e solleva i panni mop, evitando di bagnarli mentre continua ad aspirare. Ogni quanto va svuotato il serbatoio della polvere di iRobot Roomba Combo 405 Plus? Con la stazione AutoWash il robot può gestire fino a 75 giorni di svuotamento automatico in base alla frequenza di utilizzo. Posso controllare iRobot Roomba Combo 405 Plus da smartphone? Sì, tramite la nuova app Roomba Home puoi gestire routine, mappe, stanze e impostazioni di pulizia. iRobot Roomba Combo 405 Plus funziona anche al buio? Sì, grazie alla navigazione ClearView LiDAR il robot mappa e pulisce in modo ordinato anche in ambienti poco illuminati.