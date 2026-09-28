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Il robot aspirapolvere iRobot Roomba 576 Combo in offerta con un super sconto del 40%. Lava e aspira, è dotato anche della stazione all-in-one.

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Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per pulire a fondo casa è sempre più difficile, soprattutto se hai animali domestici o pavimenti misti tra piastrelle, parquet e tappeti. In questo momento su Amazon l’iRobot Roomba 576 Combo è disponibile con uno sconto del 40%, una promo che ti permette di portarti a casa un robot aspirapolvere e lavapavimenti avanzato senza dover stravolgere il budget.

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Questo modello combina una potente aspirazione da 25.000 Pa con un sistema di lavaggio evoluto che punta a ridurre al minimo il tuo intervento: pulisce in profondità lo sporco quotidiano, raggiunge bene bordi e angoli e si appoggia a una stazione base altamente automatizzata che gestisce svuotamento, ricarica dell’acqua e cura dei mop. La navigazione con sensori avanzati è pensata per muoversi con precisione in casa, evitando ostacoli e trattando con attenzione tappeti e superfici delicate.

iRobot Roomba 576 Combo in offerta su Amazon: sconto del 40%

La promozione rende l’iRobot Roomba 576 Combo particolarmente interessante: grazie allo sconto del 40% il robot scende a 449,00€, con un risparmio importante rispetto al listino per una soluzione che unisce aspirazione potente e lavaggio automatico. In questo modo puoi portarti a casa l’iRobot Roomba 576 Combo a soli 449,00€, una cifra in linea con i robot di fascia medio-alta più completi, considerando anche la presenza della stazione AutoWash che riduce al minimo la manutenzione quotidiana.

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Il robot iRobot con la potenza da 25.000 Pa e la stazione AutoWash

Se non hai tempo o voglia di passare ogni giorno aspirapolvere e mocio, un robot capace di gestire sia la polvere che il lavaggio dei pavimenti può alleggerire davvero la routine domestica, soprattutto in case grandi o con animali.

Aspirazione da 25.000 Pa con sistema avanzato di spazzole : la combinazione di potenza e spazzole in gomma e setole è pensata per rimuovere in modo efficace polvere, briciole e peli di animali anche nelle zone più calpestate, così non devi passare il tradizionale aspirapolvere tutti i giorni.

: la combinazione di potenza e spazzole in gomma e setole è pensata per rimuovere in modo efficace polvere, briciole e peli di animali anche nelle zone più calpestate, così non devi passare il tradizionale aspirapolvere tutti i giorni. Funzione SmartScrub con mop DualClean : la pressione di lavaggio più profonda aiuta a sciogliere macchie secche, schizzi e impronte, riducendo la necessità di strofinare a mano in cucina o all’ingresso dopo una giornata di pioggia.

: la pressione di lavaggio più profonda aiuta a sciogliere macchie secche, schizzi e impronte, riducendo la necessità di strofinare a mano in cucina o all’ingresso dopo una giornata di pioggia. Design compatto e braccio articolato per bordi e angoli : il corpo robot più piccolo e il braccio che estende i mop fino a 35 mm permettono di pulire sotto mobili bassi e lungo i battiscopa, raggiungendo punti che di solito restano indietro.

: il corpo robot più piccolo e il braccio che estende i mop fino a 35 mm permettono di pulire sotto mobili bassi e lungo i battiscopa, raggiungendo punti che di solito restano indietro. Stazione AutoWash completamente automatica : la base si occupa di svuotare il serbatoio della polvere per mesi, rifornire l’acqua per settimane e lavare e asciugare i mop con ciclo ad alta temperatura, così ti ritrovi pavimenti puliti con poca manutenzione e senza gestire continuamente serbatoi e panni.

: la base si occupa di svuotare il serbatoio della polvere per mesi, rifornire l’acqua per settimane e lavare e asciugare i mop con ciclo ad alta temperatura, così ti ritrovi pavimenti puliti con poca manutenzione e senza gestire continuamente serbatoi e panni. Navigazione ClearView Pro LiDAR con PrecisionVision AI: la mappatura intelligente riconosce e aggira piccoli oggetti, supera soglie fino a 35 mm e solleva automaticamente i mop quando incontra tappeti, evitando di inumidire le superfici tessili.

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FAQ L’iRobot Roomba 576 Combo riesce a pulire bene i peli di animali domestici? Sì, grazie ai 25.000 Pa di aspirazione e alle spazzole in gomma e setole è adatto a raccogliere peli e sporco anche in case con animali. La stazione AutoWash dell’iRobot Roomba 576 Combo richiede molta manutenzione? La stazione è pensata per essere quasi autonoma: si occupa di svuotare la polvere, ricaricare l’acqua e lavare i mop riducendo gli interventi manuali. L’iRobot Roomba 576 Combo può pulire tappeti e pavimenti duri nello stesso ciclo? Sì, la navigazione con AI riconosce i tappeti e solleva automaticamente i mop per evitare di bagnarli, continuando ad aspirare la polvere. Il robot iRobot Roomba 576 Combo arriva a pulire bordi e angoli della casa? Il design compatto e il braccio articolato che estende i mop fino a 35 mm aiutano a raggiungere bordi, angoli e zone sotto i mobili bassi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.