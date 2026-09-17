Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba 516 Combo è disponibile con un grande sconto e risparmi 250 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Aspira e lava contemporaneamente.

Amazon

Pavimenti sempre sporchi, peli di animali ovunque e poco tempo per le pulizie di casa? Se ti ritrovi in questa situazione, il robot iRobot Roomba 516 Combo oggi è disponibile con uno sconto del 39% che lo rende molto più accessibile a chi cerca una soluzione davvero automatica per aspirare e lavare insieme.

iRobot Roomba 516 Combo 396,00 € -39% 649,00 € Risparmi 253,00 € Acquista su Amazon

Questo modello unisce aspirazione potente e lavaggio evoluto in un formato compatto pensato per la vita quotidiana: gestisce lo sporco tipico delle case molto vissute, si occupa in autonomia anche della manutenzione dei mop grazie alla stazione AutoWash e offre una navigazione precisa con mappatura avanzata, così puoi pianificare le pulizie stanza per stanza senza quasi intervenire.

iRobot Roomba 516 Combo in offerta su Amazon con sconto del 39%

Con lo sconto del 39%, il robot iRobot Roomba 516 Combo scende a 396,00€, una cifra molto aggressiva per un modello 2 in 1 con stazione AutoWash che gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura dei mop in totale autonomia. In questa fascia di prezzo è raro trovare un robot che aspiri, lavi con acqua calda e offra una gestione della manutenzione così completa.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta sul robot iRobot Roomba 516 Combo

Il robot iRobot con la pulizia 2 in 1 e la stazione AutoWash

Se vuoi liberarti davvero dal pensiero delle pulizie quotidiane, questo robot punta sulla combinazione fra potenza, lavaggio evoluto e gestione automatica della manutenzione.

Pulizia profonda 2 in 1 con 22.000 Pa : aspira e lava contemporaneamente, eliminando polvere fine, peli di animali e briciole anche nelle case più trafficate, così non devi passare più volte diversi elettrodomestici.

: aspira e lava contemporaneamente, eliminando polvere fine, peli di animali e briciole anche nelle case più trafficate, così non devi passare più volte diversi elettrodomestici. Spazzola principale in gomma e setole : lavora bene sia su pavimenti duri sia sui tappeti, adattandosi alle superfici e migliorando la raccolta dello sporco senza lasciare residui.

: lavora bene sia su pavimenti duri sia sui tappeti, adattandosi alle superfici e migliorando la raccolta dello sporco senza lasciare residui. Lavaggio con acqua calda e tecnologia DualSpin : il serbatoio da 80 ml mantiene i mop sempre alimentati con acqua calda, mentre mop rotanti e SmartScrub aiutano a sciogliere macchie secche e impronte, riducendo la necessità di lavaggi manuali.

: il serbatoio da 80 ml mantiene i mop sempre alimentati con acqua calda, mentre mop rotanti e SmartScrub aiutano a sciogliere macchie secche e impronte, riducendo la necessità di lavaggi manuali. Stazione AutoWash completamente automatica : dopo ogni ciclo, la base svuota la polvere, lava i mop a 75°C e li asciuga ad aria calda a 45°, permettendoti fino a circa 3 mesi di pulizia con manutenzione minima.

: dopo ogni ciclo, la base svuota la polvere, lava i mop a 75°C e li asciuga ad aria calda a 45°, permettendoti fino a circa 3 mesi di pulizia con manutenzione minima. Spazzole antigroviglio e design ultra sottile : le spazzole in gomma limitano i grovigli di peli e capelli, ideali per chi ha animali domestici, mentre il corpo più compatto e sottile del 21% aiuta a pulire efficacemente sotto mobili e letti.

: le spazzole in gomma limitano i grovigli di peli e capelli, ideali per chi ha animali domestici, mentre il corpo più compatto e sottile del 21% aiuta a pulire efficacemente sotto mobili e letti. Navigazione ClearView LiDAR intelligente: la mappatura multi piano con riconoscimento ostacoli tramite laser evita cavi e oggetti sparsi, e tramite app e assistenti vocali puoi programmare pulizie personalizzate per singole stanze.

iRobot Roomba 516 Combo 396,00 € -39% 649,00 € Risparmi 253,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

iRobot Roomba 516 Combo, approfitta subito dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant M1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 3 ... 119,99 € Acquista su Amazon Lefant M3 Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatur... 349,99 € -73% 1.299,99 € Risparmi 950,00 € Acquista su Amazon Lefant M3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 12... 299,99 € -73% 1.099,99 € Risparmi 800,00 € Acquista su Amazon

FAQ Il robot iRobot Roomba 516 Combo aspira e lava allo stesso tempo? Sì, questo modello offre pulizia 2 in 1: aspira e lava i pavimenti contemporaneamente. La stazione AutoWash del Roomba 516 Combo richiede molta manutenzione? No, la stazione svuota la polvere, lava e asciuga i mop in autonomia, riducendo la manutenzione fino a circa 3 mesi. Il robot iRobot Roomba 516 Combo è adatto a chi ha animali domestici? Sì, grazie alle spazzole in gomma antigroviglio e alla forte aspirazione gestisce bene peli e capelli degli animali. Il Roomba 516 Combo può essere controllato tramite app e assistente vocale? Sì, è compatibile con il controllo smart via app e con gli assistenti vocali supportati per programmare le pulizie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.