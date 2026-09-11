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IRobot Roomba 115 Combo, robot aspirapolvere lavapavimenti 2 in 1 con potente aspirazione da 15.000 Pa e pulizia smart multi-stanza è in sconto del 32%.

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Tenersi al passo con polvere, briciole e peli di animali è complicato quando si rientra tardi e il tempo per pulire è sempre poco. In questi giorni su Amazon l’iRobot Roomba 115 Combo, robot aspirapolvere lavapavimenti 2 in 1, è proposto con uno sconto del 32% che porta il prezzo a 169,00€, rendendolo una soluzione accessibile per automatizzare le pulizie di casa.

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Questo modello unisce in un unico passaggio aspirazione potente da 15.000 Pa e lavaggio dei pavimenti, così da eliminare in una sola volta sporco quotidiano, briciole e peli degli animali. La navigazione ClearView LiDAR gli permette di muoversi in modo ordinato tra più stanze, mappando rapidamente la casa e aggirando ostacoli come cavi, scarpe e ciotole. Grazie alla funzione SmartScrub può intensificare la pressione sul pavimento per affrontare macchie secche e impronte, mentre il panno in microfibra lavabile e il mop esteso curano bordi e angoli con maggiore precisione.

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Con la promo attuale puoi portarti a casa l’iRobot Roomba 115 Combo a soli 169,00€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino. Un prezzo particolarmente interessante per un robot che aspira e lava contemporaneamente, pensato per gestire in autonomia appartamenti piccoli e medi fino a circa 84 m² per singola carica. Rispetto a molti modelli della stessa fascia, offre una potenza di aspirazione di 15.000 Pa e una navigazione avanzata basata su LiDAR, elementi che di solito si trovano su prodotti più costosi.

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Il robot iRobot con la potente aspirazione da 15.000 Pa e la navigazione LiDAR

Se non hai tempo o voglia di passare ogni giorno aspirapolvere e mocio, un robot che fa entrambe le cose in autonomia può cambiare la gestione delle pulizie domestiche. Ecco in cosa si distingue l’iRobot Roomba 115 Combo nella vita di tutti i giorni:

Pulizia 2 in 1 in una sola passata : aspira e lava contemporaneamente, così puoi uscire di casa e rientrare trovando i pavimenti già puliti, senza dover prima aspirare e poi passare il panno.

: aspira e lava contemporaneamente, così puoi uscire di casa e rientrare trovando i pavimenti già puliti, senza dover prima aspirare e poi passare il panno. Aspirazione da 15.000 Pa : la potenza elevata aiuta a raccogliere polvere fine, briciole e peli di animali da pavimenti duri e tappeti sottili, riducendo la necessità di interventi manuali frequenti.

: la potenza elevata aiuta a raccogliere polvere fine, briciole e peli di animali da pavimenti duri e tappeti sottili, riducendo la necessità di interventi manuali frequenti. Funzione SmartScrub per sporco ostinato : quando serve una pulizia più profonda, il robot esercita maggiore pressione con il panno in microfibra per affrontare macchie secche e impronte, ideale nelle zone di passaggio come cucina e ingresso.

: quando serve una pulizia più profonda, il robot esercita maggiore pressione con il panno in microfibra per affrontare macchie secche e impronte, ideale nelle zone di passaggio come cucina e ingresso. Navigazione ClearView LiDAR : mappa rapidamente le stanze, segue percorsi ordinati e lavora anche in condizioni di scarsa illuminazione, evitando ostacoli come cavi, scarpe e ciotole degli animali per una pulizia più efficiente.

: mappa rapidamente le stanze, segue percorsi ordinati e lavora anche in condizioni di scarsa illuminazione, evitando ostacoli come cavi, scarpe e ciotole degli animali per una pulizia più efficiente. Copertura fino a 84 m² per carica : pensato per appartamenti piccoli e medi, gestisce l’intera superficie quotidiana senza che tu debba preoccuparti di ricariche intermedie.

: pensato per appartamenti piccoli e medi, gestisce l’intera superficie quotidiana senza che tu debba preoccuparti di ricariche intermedie. Cura di bordi e angoli : il mop esteso e la spazzola laterale consentono di raggiungere battiscopa e punti difficili dove spesso si accumula la polvere, migliorando il risultato complessivo.

: il mop esteso e la spazzola laterale consentono di raggiungere battiscopa e punti difficili dove spesso si accumula la polvere, migliorando il risultato complessivo. Controllo smart tramite app e voce : con l’app Roomba Home puoi personalizzare livello di aspirazione, quantità d’acqua e numero di passaggi, oppure avviare le pulizie con la voce, adattando il robot alle tue abitudini.

: con l’app Roomba Home puoi personalizzare livello di aspirazione, quantità d’acqua e numero di passaggi, oppure avviare le pulizie con la voce, adattando il robot alle tue abitudini. Manutenzione semplificata: le spazzole anti-groviglio riducono l’accumulo di peli e capelli, così la pulizia del robot richiede meno tempo e si fa più di rado.

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FAQ Quanti metri quadrati può pulire iRobot Roomba 115 Combo con una carica? iRobot Roomba 115 Combo è pensato per pulire case piccole e medie fino a circa 84 m² per singola carica. iRobot Roomba 115 Combo aspira e lava nello stesso momento? Sì, questo modello combina aspirazione e lavaggio in un’unica passata per rimuovere sporco, polvere e macchie leggere. Come funziona la navigazione di iRobot Roomba 115 Combo? Utilizza la tecnologia ClearView LiDAR per mappare le stanze, muoversi in modo ordinato ed evitare ostacoli come cavi e mobili. La manutenzione di iRobot Roomba 115 Combo è complicata? No, le spazzole anti-groviglio riducono l’accumulo di peli e capelli e il panno in microfibra è lavabile, semplificando la manutenzione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.