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IRobot Roomba 105 Combo, robot aspirapolvere lavapavimenti con stazione di autosvuotamento, mappatura LiDAR e rilevamento tappeti è in sconto del 50%.

Amazon

Pavimenti sempre sporchi, briciole ovunque e poco tempo per passare aspirapolvere e straccio? Per chi vuole liberarsi delle pulizie quotidiane di casa, il iRobot Roomba 105 Combo è proposto con uno sconto del 50% che rende molto più accessibile un robot 2-in-1 capace di aspirare e lavare i pavimenti in autonomia.

iRobot Roomba 105 Combo

Questo modello combina una potente aspirazione con la funzione lavapavimenti e una base di autosvuotamento che intrappola polvere e allergeni in un sacchetto dedicato, così non devi più svuotare il serbatoio dopo ogni ciclo. Grazie alla navigazione ClearView LiDAR si muove in modo ordinato mappando rapidamente la casa, evita gli ostacoli anche al buio e adatta il tipo di pulizia alle diverse superfici, escludendo i tappeti quando è attiva la funzione di lavaggio. Tutto è gestibile comodamente dall’app, con ampie possibilità di personalizzazione.

iRobot Roomba 105 Combo in offerta con sconto del 50%

La promo porta il iRobot Roomba 105 Combo a un prezzo di 199,00€, decisamente competitivo per un robot che unisce aspirazione, lavaggio e stazione di autosvuotamento in un unico prodotto. In una fascia in cui molti concorrenti rinunciano alla base con sacchetto o alla mappatura avanzata, qui trovi già un sistema completo pensato per ridurre al minimo gli interventi manuali.

Rispetto al listino, lo sconto del 50% consente un risparmio di circa 200 euro, rendendolo interessante per chi vuole passare a un robot evoluto senza spendere cifre da top di gamma. L’acquisto passa tramite Amazon, dove il iRobot Roomba 105 Combo è disponibile con uno sconto del 50% direttamente a questo prezzo promozionale. Se non hai bisogno di informazioni aggiuntive come pagamento rateale o coupon, questa offerta è già di per sé una buona occasione per fare un salto di qualità nella pulizia domestica.

Il robot iRobot con la stazione di autosvuotamento e la mappatura LiDAR

Se non hai tempo né voglia di occuparti ogni giorno delle pulizie ma vuoi comunque pavimenti ordinati, questo robot punta tutto su automazione e praticità.

Stazione di autosvuotamento con sacchetto anti-allergeni : lo sporco viene raccolto in un sacchetto che trattiene fino al 99% degli allergeni fino a 0,7 micron, così non devi svuotare spesso il serbatoio e riduci al minimo il contatto diretto con polvere e detriti.

: lo sporco viene raccolto in un sacchetto che trattiene fino al 99% degli allergeni fino a 0,7 micron, così non devi svuotare spesso il serbatoio e riduci al minimo il contatto diretto con polvere e detriti. Sistema di pulizia a 4 fasi con 7000 Pa : la combinazione tra forte aspirazione, spazzola multi-superficie, spazzola laterale per i bordi e panno in microfibra ti assicura pavimenti più profondamente puliti, anche lungo muri e negli angoli difficili.

: la combinazione tra forte aspirazione, spazzola multi-superficie, spazzola laterale per i bordi e panno in microfibra ti assicura pavimenti più profondamente puliti, anche lungo muri e negli angoli difficili. Navigazione ClearView LiDAR : il robot mappa rapidamente la casa, si muove in file ordinate e riconosce gli ostacoli, migliorando la copertura e riducendo gli urti — funziona in modo preciso anche al buio.

: il robot mappa rapidamente la casa, si muove in file ordinate e riconosce gli ostacoli, migliorando la copertura e riducendo gli urti — funziona in modo preciso anche al buio. Modalità aspirazione, lavaggio o combo : puoi scegliere se usare solo l’aspirapolvere, solo il panno in microfibra o entrambi, adattando la pulizia al tipo di sporco e alla stanza senza dover intervenire manualmente ogni volta.

: puoi scegliere se usare solo l’aspirapolvere, solo il panno in microfibra o entrambi, adattando la pulizia al tipo di sporco e alla stanza senza dover intervenire manualmente ogni volta. Rilevamento automatico di tappeti e moquette : quando è attiva la funzione lavaggio, il robot evita i tappeti per non bagnarli, così non devi spostarli prima di far partire il ciclo e non rischi di rovinarli.

: quando è attiva la funzione lavaggio, il robot evita i tappeti per non bagnarli, così non devi spostarli prima di far partire il ciclo e non rischi di rovinarli. Pulizia personalizzabile via app: dall’app puoi selezionare le stanze, programmare le sessioni e modificare livelli di aspirazione, numero di passaggi e quantità di soluzione detergente, adattando il robot alla tua routine quotidiana.

iRobot Roomba 105 Combo

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FAQ Il iRobot Roomba 105 Combo è adatto a case con tappeti e moquette? Sì, rileva automaticamente tappeti e moquette e li evita quando è attivo il lavaggio per non bagnarli. Devo svuotare spesso il serbatoio del Roomba 105 Combo? No, la stazione di autosvuotamento trasferisce lo sporco in un sacchetto dedicato che riduce al minimo gli svuotamenti manuali. Il Roomba 105 Combo pulisce in modo ordinato o si muove a caso? Grazie alla navigazione ClearView LiDAR pulisce in file ordinate mappando la casa e aggirando gli ostacoli. Posso personalizzare potenza e modalità di pulizia del Roomba 105 Combo? Sì, dall’app puoi scegliere stanze, potenza di aspirazione, numero di passaggi e quantità di soluzione detergente.