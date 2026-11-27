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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti EUREKA J15 Ultra è una delle offerte top del giorno grazie allo sconto del 61%. Affare lampo.

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Rimuovere sporco incrostato, capelli e polvere senza occuparsi continuamente della manutenzione richiede un aiuto concreto. Scopri ora EUREKA J15 Ultra con sconto del 61%.

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EUREKA J15 Ultra combina aspirazione e lavaggio dei pavimenti, con una stazione che si occupa in automatico di diverse operazioni di manutenzione. La mappatura con AI riconosce e classifica oltre 150 tipi di disordini, mentre la pulizia dei bordi e il sistema anti-groviglio dei capelli puntano a ridurre le zone trascurate e gli interventi manuali.

EUREKA J15 Ultra in offerta: sconto del 61%

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è disponibile a 310,36 euro, con uno sconto del 61%. L’aspirazione da 19.000 Pa è indicata per raccogliere detriti e sporco incrostato da tappeti e fessure; il lavaggio automatico del mocio con acqua a 75 °C e la stazione di autopulizia sono pensati per limitare le operazioni da svolgere a mano. Il tool non riporta informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, reso o benefici Prime.

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Il robot aspirapolvere con aspirazione da 19.000 Pa e lavaggio a 75 °C

Se vuoi automatizzare la pulizia e ridurre la manutenzione del dispositivo, queste sono le caratteristiche da considerare:

Aspirazione da 19.000 Pa : aiuta a rimuovere detriti e sporco incrostato da tappeti e fessure, per affrontare superfici e punti difficili da raggiungere con una sola soluzione.

: aiuta a rimuovere detriti e sporco incrostato da tappeti e fessure, per affrontare superfici e punti difficili da raggiungere con una sola soluzione. Anti-groviglio FlexiRazor : le lame attive sono progettate per impedire ai capelli di annodarsi, con una riduzione dichiarata del 99% dei grovigli e meno necessità di intervento manuale.

: le lame attive sono progettate per impedire ai capelli di annodarsi, con una riduzione dichiarata del 99% dei grovigli e meno necessità di intervento manuale. Pulizia dei bordi ScrubExtend : il mocio estendibile raggiunge bordi e angoli; la copertura indicata è del 98,95%, così la pulizia arriva più vicino alle zone perimetrali.

: il mocio estendibile raggiunge bordi e angoli; la copertura indicata è del 98,95%, così la pulizia arriva più vicino alle zone perimetrali. Riconoscimento Intelliview AI : il robot riconosce e classifica oltre 150 tipi di disordini e adatta le strategie di pulizia, oltre a evitare gli ostacoli.

: il robot riconosce e classifica oltre 150 tipi di disordini e adatta le strategie di pulizia, oltre a evitare gli ostacoli. Stazione di autopulizia: lava il mocio con acqua calda a 75 °C, svuota il contenitore della polvere e asciuga il mocio, riducendo le operazioni di manutenzione manuale.

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FAQ A che temperatura lava il mocio EUREKA J15 Ultra? La stazione lava il mocio con acqua calda a 75 °C. EUREKA J15 Ultra aiuta a evitare i grovigli di capelli? Sì. Il sistema FlexiRazor con lame attive è progettato per impedire l’annodamento dei capelli; la riduzione dichiarata è del 99%. Quanti tipi di disordini riconosce il robot? La tecnologia Intelliview AI riconosce e classifica oltre 150 tipi di disordini.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.