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Comprare un robot aspirapolvere può sembrare semplice: si confrontano i modelli disponibili e si sceglie quello con la scheda tecnica più convincente. In realtà, affidarsi soltanto a questi criteri può portare facilmente all’acquisto sbagliato: ecco perché abbiamo deciso di individuare alcuni errori da non commettere.

Un robot deve soprattutto funzionare bene nella casa in cui verrà utilizzato. Conta anche la manutenzione richiesta nel tempo. Per questo un modello molto evoluto può rivelarsi poco adatto a determinate esigenze, mentre uno più economico potrebbe avere già tutto ciò che serve.

Cos’è un robot aspirapolvere?

Un robot aspirapolvere è un piccolo elettrodomestico autonomo progettato per pulire i pavimenti senza essere guidato manualmente.

Si muove da solo nelle stanze grazie a sensori e sistemi di navigazione, aspirando polvere e altri residui. I modelli più evoluti possono creare una mappa della casa e riconoscere gli ostacoli, tornando poi automaticamente alla base per ricaricarsi.

Molti robot aspirapolvere integrano anche una funzione di lavaggio del pavimento, tramite un panno o sistemi più sofisticati con mop rotanti. Alcune basi possono inoltre svuotare automaticamente il contenitore della polvere o occuparsi della pulizia dei panni.

Serve soprattutto a mantenere i pavimenti puliti con regolarità, riducendo il lavoro manuale. Non sostituisce necessariamente una pulizia più approfondita, soprattutto negli angoli difficili o quando lo sporco è abbondante.

Gli errori quando si acquista un robot aspirapolvere

Prima di acquistare un robot aspirapolvere, quindi, vale la pena conoscere alcuni degli errori più comuni.

1. Guardare soltanto la potenza di aspirazione in Pa

I Pascal sono diventati uno dei valori più utilizzati per confrontare i robot aspirapolvere. Un numero più alto, però, non significa automaticamente una pulizia migliore.

La capacità di raccogliere lo sporco dipende anche dalla progettazione della spazzola e dalla gestione del flusso d’aria. Il problema diventa particolarmente evidente in presenza di peli o capelli, che possono avvolgersi intorno al rullo e ridurne l’efficacia.

Meglio quindi non scegliere un modello soltanto perché dichiara più Pa rispetto ai concorrenti. È un dato utile, ma va letto insieme alle caratteristiche dell’intero sistema di pulizia.

2. Scegliere il robot aspirapolvere solo in base al prezzo

Puntare semplicemente sul modello meno costoso può essere un errore. I robot più economici possono rinunciare a funzioni che incidono parecchio sull’uso quotidiano, soprattutto nelle abitazioni con una disposizione più complessa.

Spendere di più, però, non garantisce automaticamente un acquisto migliore. In una casa senza particolari difficoltà, un modello di fascia media può essere più che sufficiente.

Conviene partire da ciò che il robot dovrà affrontare ogni giorno. Solo dopo ha senso decidere quali funzioni servono davvero e quale budget destinare all’acquisto.

3. Confondere la navigazione con il riconoscimento degli ostacoli

Un buon sistema di navigazione permette al robot di creare una mappa della casa e pianificare il percorso con maggiore precisione. Questo non significa, però, che sappia riconoscere ogni oggetto lasciato sul pavimento.

La navigazione laser, per esempio, può ricostruire bene gli ambienti, ma avere più difficoltà con gli ostacoli di piccole dimensioni. Cavi o calzini possono quindi continuare a creare problemi anche a prodotti evoluti.

Quando si confrontano due modelli, è importante distinguere la capacità di mappare la casa dal sistema utilizzato per individuare ed evitare gli ostacoli, anche quelli più piccoli.

4. Non controllare se il robot è adatto alla propria casa

Prima dell’acquisto conviene prendere qualche misura. L’altezza del robot, per esempio, determina se riuscirà a passare sotto il letto o sotto altri mobili bassi. Bastano pochi centimetri di differenza per lasciare alcune zone fuori dalla pulizia automatica.

Vanno controllati anche gli eventuali dislivelli tra le stanze, perché non tutti i modelli riescono a superare soglie della stessa altezza.

Conta poi la disposizione della casa. In un’abitazione sviluppata su più piani può essere utile, per esempio, poter memorizzare mappe diverse.

5. Ignorare tappeti e sistema di lavaggio

Chi ha tappeti dovrebbe verificare bene come si comporta il robot quando cambia superficie. Se è presente anche la funzione di lavaggio, bisogna capire soprattutto cosa accade ai panni quando il dispositivo raggiunge il tappeto.

Alcuni modelli riescono a sollevare i mop per evitare di bagnarlo, ma non è una funzione presente su tutti i prodotti.

Anche il sistema di lavaggio può cambiare molto da un robot all’altro. Un panno trascinato sul pavimento lavora in modo diverso rispetto a mop rotanti. Prima dell’acquisto è quindi meglio controllare quale tecnologia venga effettivamente utilizzata, senza fermarsi alla semplice indicazione della funzione di lavaggio.

6. Pensare che possa sostituire qualsiasi altra pulizia

Il robot aspirapolvere è particolarmente utile per mantenere il pavimento pulito con passaggi frequenti. Non per questo può essere considerato in ogni situazione un sostituto completo dell’aspirapolvere tradizionale.

Grandi quantità di sporco possono metterlo maggiormente in difficoltà, soprattutto se il contenitore interno ha una capacità ridotta.

Anche il lavaggio ha dei limiti. In alcuni modelli il panno viene semplicemente inumidito durante il passaggio e deve comunque essere pulito con regolarità. Di tanto in tanto può quindi essere ancora necessaria una pulizia manuale più approfondita.

7. Non verificare cosa fa davvero la base automatica

Una grande stazione di ricarica non rende automaticamente il robot del tutto autonomo. Alcune basi si occupano soltanto di svuotare il contenitore della polvere, mentre altre gestiscono anche i mop.

Prima di acquistare bisogna quindi controllare quali operazioni vengano effettivamente svolte dalla stazione. Vale la pena considerare anche le sue dimensioni, soprattutto se lo spazio disponibile è limitato.

È un dettaglio facile da sottovalutare guardando soltanto le immagini del prodotto. Nella pratica, però, la base resta sempre installata e deve essere collocata in un punto che permetta al robot di rientrare senza difficoltà.

8. Trascurare l’app e le funzioni di mappatura

Una parte importante dell’esperienza d’uso passa dall’applicazione, che non serve soltanto ad avviare il robot a distanza.

A seconda del modello, dalla mappa si possono escludere determinate aree oppure avviare la pulizia di una zona precisa senza far partire ogni volta un ciclo completo.

La possibilità di salvare più mappe può diventare particolarmente utile nelle case su più livelli. Prima dell’acquisto conviene quindi controllare quali funzioni siano davvero disponibili nell’app, senza dare per scontato che tutti i produttori offrano gli stessi strumenti.

9. Dimenticare manutenzione e costo dei ricambi

Anche i robot più automatizzati richiedono un minimo di manutenzione. I filtri vanno controllati e le spazzole devono essere liberate dai capelli quando necessario. Nei modelli con stazione automatica possono esserci anche materiali di consumo, come i sacchetti.

Prima di scegliere è utile verificare se i ricambi siano facili da trovare e quanto costino, soprattutto pensando a un utilizzo che dovrebbe durare diversi anni.

Trascurare la manutenzione può incidere direttamente sulle prestazioni. Un filtro ostruito riduce il flusso d’aria, mentre una spazzola piena di capelli può lavorare peggio. L’automazione diminuisce quindi gli interventi richiesti, ma non li elimina del tutto.

10. Ignorare privacy e aggiornamenti software

Un robot aspirapolvere moderno non è soltanto un elettrodomestico che si sposta sul pavimento. Può essere connesso a Internet e utilizzare sensori per ricostruire gli ambienti di casa. Alcuni modelli integrano anche videocamere.

Prima dell’acquisto è quindi utile leggere l’informativa sulla privacy del produttore e verificare quali dati vengano trattati.

Merita attenzione anche il supporto software. Gli aggiornamenti del firmware possono correggere problemi e migliorare funzioni già presenti. Quando si sceglie un robot, quindi, vale la pena considerare anche il software che continuerà a gestirlo nel tempo.

Come scegliere il robot aspirapolvere giusto

L’errore più comune è partire dalla scheda tecnica invece che dalla propria casa. Prima di acquistare conviene capire quali superfici dovrà affrontare il robot e quanto intervento manuale si è disposti ad accettare.

Solo dopo diventano davvero utili dati come la potenza o le funzioni offerte dalla base. Più che cercare il robot migliore in assoluto, conviene scegliere quello che può lavorare meglio nell’ambiente in cui verrà utilizzato.

I robot aspirapolvere da acquistare

In questa sezione abbiamo inserito alcuni dei migliori robot aspirapolvere disponibili sul mercato, con modelli adatti a esigenze diverse e spesso acquistabili a prezzi scontati grazie alle offerte attive.

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