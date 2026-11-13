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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot X12S OMNICYCLONE è in offerta con uno sconto del 38% e risparmi 500 euro. Grande potenza di aspirazione.

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Rimuovere macchie e sporco dai pavimenti richiede tempo, soprattutto quando serve passare sia l’aspirapolvere sia il lavapavimenti. L’ECOVACS X12S OMNICYCLONE è scontato del 38% su Amazon.

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Questo robot combina aspirazione e lavaggio con il rullo OZMO, progettato per affrontare macchie e residui ostinati e lasciare meno acqua sul pavimento. La stazione OMNI automatizza diverse operazioni di manutenzione, tra cui il lavaggio del rullo e lo svuotamento della polvere senza sacchetto. In più, l’app ECOVACS Home permette di impostare pulizie mirate e aree personalizzate.

ECOVACS X12S OMNICYCLONE: robot lavapavimenti con sconto del 38%

Per chi vuole combinare aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo, il prezzo segnalato è di 799,00 euro, con uno sconto del 38%. Non sono indicati un coupon, il pagamento a rate, la scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso; non è quindi possibile confermarli. Puoi consultare la scheda per verificare disponibilità e condizioni aggiornate: ECOVACS X12S OMNICYCLONE con sconto del 38%.

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Il robot aspirapolvere ECOVACS con rullo OZMO e stazione OMNI

Quando pulire casa significa affrontare macchie, peli e punti difficili da raggiungere, alcune funzioni possono rendere il lavoro più pratico. Ecco cosa offre questo modello:

Rullo OZMO da 27 cm e 32 ugelli : il rullo viene lavato continuamente mentre lavora; secondo le specifiche, lascia il 67% di acqua residua in meno, favorendo un’asciugatura più rapida. Sui tappeti si solleva automaticamente di 15 mm.

: il rullo viene lavato continuamente mentre lavora; secondo le specifiche, lascia il 67% di acqua residua in meno, favorendo un’asciugatura più rapida. Sui tappeti si solleva automaticamente di 15 mm. Pre-dissoluzione FocusJet : i doppi ugelli nebulizzano acqua e detergente sulle macchie, lasciandoli agire per circa 15-30 secondi prima del passaggio del rullo. L’app consente di scegliere pulizie mirate o definire zone personalizzate.

: i doppi ugelli nebulizzano acqua e detergente sulle macchie, lasciandoli agire per circa 15-30 secondi prima del passaggio del rullo. L’app consente di scegliere pulizie mirate o definire zone personalizzate. Aspirazione BLAST fino a 53 AW : setole più spesse del 130% e tecnologia ZeroTangle 4.0 sono pensate per raccogliere polvere, detriti e capelli limitando gli aggrovigliamenti. TruEdge 3.0 Extreme estende la pulizia dei bordi fino a 2,58 cm.

: setole più spesse del 130% e tecnologia ZeroTangle 4.0 sono pensate per raccogliere polvere, detriti e capelli limitando gli aggrovigliamenti. TruEdge 3.0 Extreme estende la pulizia dei bordi fino a 2,58 cm. Stazione OMNI e sistema PureCyclone 2.0 : la stazione lava il rullo con acqua a 75 °C, gestisce la pulizia del serbatoio dell’acqua sporca e svuota la polvere senza sacchetto. L’asciugatura automatica del condotto aiuta a mantenere asciutti i componenti interni.

: la stazione lava il rullo con acqua a 75 °C, gestisce la pulizia del serbatoio dell’acqua sporca e svuota la polvere senza sacchetto. L’asciugatura automatica del condotto aiuta a mantenere asciutti i componenti interni. Navigazione AIVI 3D 4.0: il robot adatta i movimenti agli ostacoli e può superarli fino a 2,5 cm; il corpo alto 98 mm è progettato per passare sotto i mobili.

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FAQ Il robot ECOVACS X12S OMNICYCLONE lava anche i pavimenti? Sì, combina aspirazione e lavaggio con il rullo OZMO e la stazione OMNI. Come gestisce le macchie secche? La tecnologia FocusJet nebulizza acqua e detergente sulle macchie, lasciandoli agire per circa 15-30 secondi prima della pulizia con il rullo. Il robot evita che capelli e peli si aggroviglino? Integra la tecnologia anti-groviglio ZeroTangle 4.0, progettata per limitare l’aggrovigliamento di capelli e peli. Quanto sono alti gli ostacoli che può superare? Le specifiche indicano che le ruote motrici possono superare ostacoli fino a 2,5 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.