Ecovacs, il robot aspirapolvere multifunzione in offerta con un maxi sconto
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot X12S OMNICYCLONE è in offerta con uno sconto del 38% e risparmi 500 euro. Grande potenza di aspirazione.
Rimuovere macchie e sporco dai pavimenti richiede tempo, soprattutto quando serve passare sia l’aspirapolvere sia il lavapavimenti. L’ECOVACS X12S OMNICYCLONE è scontato del 38% su Amazon.
Questo robot combina aspirazione e lavaggio con il rullo OZMO, progettato per affrontare macchie e residui ostinati e lasciare meno acqua sul pavimento. La stazione OMNI automatizza diverse operazioni di manutenzione, tra cui il lavaggio del rullo e lo svuotamento della polvere senza sacchetto. In più, l’app ECOVACS Home permette di impostare pulizie mirate e aree personalizzate.
ECOVACS X12S OMNICYCLONE: robot lavapavimenti con sconto del 38%
Per chi vuole combinare aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo, il prezzo segnalato è di 799,00 euro, con uno sconto del 38%. Non sono indicati un coupon, il pagamento a rate, la scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso; non è quindi possibile confermarli. Puoi consultare la scheda per verificare disponibilità e condizioni aggiornate: ECOVACS X12S OMNICYCLONE con sconto del 38%.
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Il robot aspirapolvere ECOVACS con rullo OZMO e stazione OMNI
Quando pulire casa significa affrontare macchie, peli e punti difficili da raggiungere, alcune funzioni possono rendere il lavoro più pratico. Ecco cosa offre questo modello:
- Rullo OZMO da 27 cm e 32 ugelli: il rullo viene lavato continuamente mentre lavora; secondo le specifiche, lascia il 67% di acqua residua in meno, favorendo un’asciugatura più rapida. Sui tappeti si solleva automaticamente di 15 mm.
- Pre-dissoluzione FocusJet: i doppi ugelli nebulizzano acqua e detergente sulle macchie, lasciandoli agire per circa 15-30 secondi prima del passaggio del rullo. L’app consente di scegliere pulizie mirate o definire zone personalizzate.
- Aspirazione BLAST fino a 53 AW: setole più spesse del 130% e tecnologia ZeroTangle 4.0 sono pensate per raccogliere polvere, detriti e capelli limitando gli aggrovigliamenti. TruEdge 3.0 Extreme estende la pulizia dei bordi fino a 2,58 cm.
- Stazione OMNI e sistema PureCyclone 2.0: la stazione lava il rullo con acqua a 75 °C, gestisce la pulizia del serbatoio dell’acqua sporca e svuota la polvere senza sacchetto. L’asciugatura automatica del condotto aiuta a mantenere asciutti i componenti interni.
- Navigazione AIVI 3D 4.0: il robot adatta i movimenti agli ostacoli e può superarli fino a 2,5 cm; il corpo alto 98 mm è progettato per passare sotto i mobili.
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FAQ
Sì, combina aspirazione e lavaggio con il rullo OZMO e la stazione OMNI.
La tecnologia FocusJet nebulizza acqua e detergente sulle macchie, lasciandoli agire per circa 15-30 secondi prima della pulizia con il rullo.
Integra la tecnologia anti-groviglio ZeroTangle 4.0, progettata per limitare l’aggrovigliamento di capelli e peli.
Le specifiche indicano che le ruote motrici possono superare ostacoli fino a 2,5 cm.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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