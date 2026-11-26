ECOVACS T90S Pro OMNI, offerta speciale per il robot che aspira e lava
Su Amazon trovi il robot aspirapolvere ECOVACS T90S Pro OMNI con uno sconto del 38%. Grandissima potenza di aspirazione e mappa tutta l'abitazione.
Polvere, briciole e macchie sui pavimenti richiedono tempo e passaggi ripetuti per essere eliminate. ECOVACS T90S Pro OMNI, robot aspirapolvere e lavapavimenti, è disponibile con uno sconto del 38%.
Il robot combina l’aspirazione con il lavaggio tramite un rullo che si risciacqua mentre pulisce, per occuparsi anche dei residui secchi e delle macchie ostinate. La navigazione intelligente rileva gli ostacoli e pianifica il percorso; la stazione OMNI lava il mocio e gestisce alcune operazioni di pulizia dopo il ciclo, riducendo gli interventi quotidiani.
ECOVACS T90S Pro OMNI in offerta: sconto del 38%
Per chi vuole automatizzare aspirazione e lavaggio dei pavimenti, ECOVACS T90S Pro OMNI è proposto a 499,00 euro, con uno sconto indicato del 38%. Il prezzo e la riduzione sono quelli riportati nella scheda dell’offerta; non sono disponibili dettagli per confrontarlo con altri prodotti della stessa fascia. Le informazioni fornite non specificano eventuali pagamenti a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.
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Il robot aspirapolvere con il rullo lavante e l’aspirazione da 40.000 Pa
Se vuoi limitare il tempo dedicato alla pulizia e affrontare insieme polvere e macchie, alcune caratteristiche di questo robot possono fare la differenza:
- Rullo OZMO Roller 3.0 con lavaggio continuo: ruota a 260 giri al minuto e si risciacqua durante il lavoro, così lo sporco quotidiano e i residui secchi vengono trattati senza trascinare continuamente lo sporco sul pavimento. Il rullo contribuisce inoltre a lasciare le superfici più asciutte e senza aloni.
- Aspirazione fino a 40.000 Pa e sistema ZeroTangle 4.0: il robot è progettato per raccogliere polvere, briciole e peli da pavimenti duri, moquette e tappeti. La spazzola è pensata per limitare i grovigli di capelli, con meno necessità di interventi manuali.
- Pulizia dei bordi e navigazione AIVI 3D 4.0: il rullo estensibile raggiunge pareti, angoli e zone sotto i mobili, mentre il riconoscimento degli ostacoli aiuta a pianificare percorsi efficienti. Il robot solleva automaticamente il rullo sui tappeti.
- Stazione OMNI e ricarica PowerBoost: la stazione lava il rullo dopo il ciclo e gestisce il lavaggio con acqua calda. Durante gli intervalli di pulizia, la ricarica può ripristinare il 10% della batteria in tre minuti; il produttore indica la possibilità di pulire spazi oltre 1.000 m² senza interruzioni.
- Assistente YIKO Generation 2.0: aiuta nella configurazione, risponde alle domande e può creare piani di pulizia personalizzati; riconosce anche gli animali domestici per adattare le strategie e le aree di intervento.
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FAQ
È progettato per raccogliere peli di animali; il sistema ZeroTangle 4.0 aiuta a limitare l’aggrovigliamento dei capelli sulla spazzola.
Sì, è indicato per pavimenti duri, moquette e tappeti; solleva automaticamente il rullo sui tappeti.
Il rullo si risciacqua durante la pulizia e la stazione OMNI lo lava automaticamente dopo ogni ciclo.
Le informazioni del prodotto indicano soglie fino a 2,5 cm e due ostacoli consecutivi fino a 4 cm.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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