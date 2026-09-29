Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il robot aspirapolvere ECOVACS T90 PRO OMNI è in offerta con uno sconto del 52% e costa meno della metà. Grandissima potenza di aspirazione e lava alla perfezione il pavimento.

Amazon

Pavimenti sempre sporchi, poco tempo per pulire e bisogno di una soluzione davvero automatica? Il ECOVACS T90 PRO OMNI nasce proprio per chi vuole delegare aspirazione e lavaggio senza compromessi, e in questo momento è disponibile con uno sconto del 52% che lo rende molto più accessibile rispetto al solito.

ECOVACS T90 PRO OMNI 385,00 € -52% 799,00 € Risparmi 414,00 € Acquista su Amazon

Questo modello punta su una pulizia profonda e il massimo automatismo: il sistema di lavaggio a rullo copre più superficie in meno passaggi, la potenza di aspirazione molto elevata raccoglie anche i residui più grossi e il controllo intelligente ottimizza percorsi e impostazioni in base agli ambienti di casa. Il risultato è una gestione delle pulizie quasi totalmente autonoma, con attenzione sia all’igiene dei pavimenti sia al comfort acustico.

ECOVACS T90 PRO OMNI in offerta su Amazon: sconto del 52%

Con la promozione in corso puoi acquistare il ECOVACS T90 PRO OMNI a 385,00€, beneficiando di uno sconto del 52% rispetto al prezzo di listino. Per chi cerca un robot avanzato per aspirare e lavare, significa portarsi a casa una macchina di fascia alta a una cifra più vicina al segmento medio, rendendo più semplice il salto verso una pulizia domestica davvero automatizzata.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta ECOVACS T90 PRO OMNI

Il robot ECOVACS con il lavaggio avanzato e la potenza da 30000 Pa

Se in casa ci sono bambini, animali o semplicemente poco tempo per passare spesso mop e aspirapolvere, questo robot punta a risolvere proprio il problema della pulizia quotidiana profonda gestita in automatico.

Sistema di lavaggio OZMO ROLLER Genertion 3.0 : il rullo da 27 cm copre una superficie più ampia e, grazie al lavaggio pressurizzato multigetto e ai 200 giri/min, riesce a rimuovere lo sporco ostinato riducendo le striature sul pavimento.

: il rullo da 27 cm copre una superficie più ampia e, grazie al lavaggio pressurizzato multigetto e ai 200 giri/min, riesce a rimuovere lo sporco ostinato riducendo le striature sul pavimento. Tecnologia TruEdge Genertion 3.0 : il rullo sospeso e la striscia in feltro permettono di arrivare meglio lungo battiscopa e bordi, migliorando la pulizia da parete a parete senza danneggiare i mobili.

: il rullo sospeso e la striscia in feltro permettono di arrivare meglio lungo battiscopa e bordi, migliorando la pulizia da parete a parete senza danneggiare i mobili. Ricarica PowerBoost per grandi superfici : l’algoritmo ottimizza l’energia e recupera rapidamente parte della batteria durante le pause di lavaggio, così il robot può coprire fino a 500 m² per ciclo, ideale per abitazioni di grandi dimensioni.

: l’algoritmo ottimizza l’energia e recupera rapidamente parte della batteria durante le pause di lavaggio, così il robot può coprire fino a 500 m² per ciclo, ideale per abitazioni di grandi dimensioni. Tecnologia BLAST con 30.000 Pa : l’elevata potenza di aspirazione e il flusso d’aria mirano a raccogliere efficacemente polvere e residui di grandi dimensioni, mantenendo al contempo una gestione ottimizzata del rumore per non disturbare la vita in casa.

: l’elevata potenza di aspirazione e il flusso d’aria mirano a raccogliere efficacemente polvere e residui di grandi dimensioni, mantenendo al contempo una gestione ottimizzata del rumore per non disturbare la vita in casa. Sistema TruePass a 4 ruote motrici e AIVI 3D Genertion 4.0 : le ruote ausiliarie aiutano a superare piccoli dislivelli e soglie, mentre il riconoscimento avanzato degli ostacoli mantiene una distanza controllata da oggetti delicati come cavi o elementi instabili.

: le ruote ausiliarie aiutano a superare piccoli dislivelli e soglie, mentre il riconoscimento avanzato degli ostacoli mantiene una distanza controllata da oggetti delicati come cavi o elementi instabili. Sistema Triple Lift con separazione secco/umido : il robot solleva o ritrae rullo, spazzole e spazzola laterale a seconda che rilevi tappeti, liquidi o detriti voluminosi, riducendo il rischio di sporcare i tessuti o spostare inutilmente lo sporco.

: il robot solleva o ritrae rullo, spazzole e spazzola laterale a seconda che rilevi tappeti, liquidi o detriti voluminosi, riducendo il rischio di sporcare i tessuti o spostare inutilmente lo sporco. Lavaggio Fresh-Flow a 75 °C : l’acqua pulita erogata tramite 32 ugelli e la gestione dedicata del detergente puntano a rimuovere anche residui più grassi e appiccicosi, evitando il riutilizzo di acqua sporca.

: l’acqua pulita erogata tramite 32 ugelli e la gestione dedicata del detergente puntano a rimuovere anche residui più grassi e appiccicosi, evitando il riutilizzo di acqua sporca. AGENTE YIKO con AI per le zone pet: il sistema riconosce pavimenti e aree frequentate dagli animali domestici, adattando in tempo reale la strategia di pulizia e aggirando con più attenzione i tuoi amici a quattro zampe.

ECOVACS T90 PRO OMNI 385,00 € -52% 799,00 € Risparmi 414,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

ECOVACS T90 PRO OMNI, approfitta subito dell’offerta lampo al 52% prima che le scorte si esauriscano.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant M3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 12... 299,99 € -73% 1.099,99 € Risparmi 800,00 € Acquista su Amazon Lefant M330 Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Anti-Grov... 439,37 € Acquista su Amazon Lefant M3 Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatur... 332,48 € -70% 1.099,99 € Risparmi 767,51 € Acquista su Amazon Lefant M330 Pro - Robot aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1... Prodotto non disponibile Prodotti simili

FAQ Quanta potenza di aspirazione ha ECOVACS T90 PRO OMNI? ECOVACS T90 PRO OMNI offre una potenza di aspirazione fino a 30.000 Pa, pensata per rimuovere anche residui di grandi dimensioni. ECOVACS T90 PRO OMNI è adatto a case grandi? Sì, grazie alla ricarica PowerBoost e all’ottimizzazione energetica può coprire fino a 500 m² per ciclo di pulizia. Come gestisce i tappeti ECOVACS T90 PRO OMNI? Il sistema Triple Lift solleva automaticamente il mocio a rullo sui tappeti per evitare di bagnarli e mantenere una pulizia corretta. ECOVACS T90 PRO OMNI è indicato per chi ha animali domestici? Sì, l’AGENTE YIKO con AI riconosce le zone con animali domestici, evita gli ostacoli e concentra la pulizia dove serve di più.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.