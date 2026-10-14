ECOVACS T90 PRO OMNI, da oggi a metà prezzo: maxi risparmio
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS T90 PRO OMNI è in offerta con uno sconto del 50% e risparmi 400 euro. Aspira e lava contemporaneamente.
Pavimenti sempre sporchi, briciole ovunque e poco tempo per passare aspirapolvere e straccio: in molte case la pulizia quotidiana è una rincorsa continua. Con il ECOVACS T90 PRO OMNI, oggi proposto con uno sconto del 50%, puoi automatizzare sia l’aspirazione sia il lavaggio del pavimento, delegando al robot il lavoro più noioso.
Questo modello unisce una potenza di aspirazione estremamente elevata a un sistema di lavaggio evoluto con rullo a tutta larghezza, progettato per rimuovere lo sporco ostinato e arrivare bene lungo i bordi senza lasciare aloni. La gestione intelligente dell’energia consente cicli lunghi anche in case grandi, mentre le tecnologie avanzate per la navigazione aiutano il robot a superare piccoli ostacoli, riconoscere tappeti e versamenti, adattando automaticamente il tipo di pulizia alle diverse superfici.
ECOVACS T90 PRO OMNI in offerta: sconto del 50% su Amazon
In questo momento il ECOVACS T90 PRO OMNI è disponibile su Amazon a 399,00€ grazie a uno sconto del 50% sul prezzo di listino: in pratica il ECOVACS T90 PRO OMNI è disponibile con uno sconto del 50%, una cifra interessante per un robot di fascia alta con aspirazione e lavaggio integrati.
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Il robot aspirapolvere con il lavaggio OZMO ROLLER 3.0 e l’aspirazione da 30.000Pa
Se passi gran parte del tempo libero a pulire pavimenti e tappeti, un robot avanzato può alleggerire la routine quotidiana occupandosi in autonomia di sporco, polvere e macchie leggere. Il robot ECOVACS T90 PRO OMNI punta proprio su questo, combinando tecnologie di aspirazione e lavaggio progettate per gestire sia lo sporco secco sia quello umido.
- Sistema di lavaggio OZMO ROLLER Generation 3.0: il rullo da 27 cm copre una superficie più ampia a ogni passata e, grazie al movimento a 200 giri/min e al lavaggio pressurizzato, aiuta a rimuovere lo sporco ostinato riducendo il numero di passaggi manuali con lo straccio.
- Tecnologia TruEdge Generation 3.0: il rullo sospeso e la striscia in feltro permettono di scorrere lungo i bordi e vicino ai mobili, così non restano antiestetiche strisce di polvere lungo battiscopa e piedi di sedie.
- Ricarica PowerBoost per lunga autonomia: la gestione intelligente dell’energia consente di ripristinare rapidamente una parte della batteria durante le pause di lavaggio del rullo, garantendo copertura continua fino a grandi metrature in un solo ciclo.
- Aspirazione BLAST da 30.000 Pa: l’elevata potenza e il flusso d’aria dedicato migliorano la raccolta di briciole e residui di dimensioni maggiori, utile in cucine e zone giorno molto vissute.
- Navigazione TruePass a 4 ruote motrici e AIVI 3D 4.0: il sistema di ruote aiuta a superare piccoli dislivelli come tappeti e soglie, mentre il riconoscimento avanzato degli oggetti contribuisce a evitare ostacoli e a mantenere la pulizia più scorrevole.
- Sistema Triple Lift: il robot solleva automaticamente il rullo sui tappeti, isola lo sporco liquido e ritrae la spazzola laterale in presenza di detriti grandi, limitando la contaminazione incrociata tra secco e umido e adattando la modalità di pulizia alle diverse zone di casa.
- Funzione di rilavaggio istantaneo 2.0 con AI: il rilevamento delle macchie permette di insistere con passaggi incrociati sulle aree più sporche, mentre il risciacquo automatico del rullo aiuta a mantenere il panno più igienico tra un ciclo e l’altro.
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FAQ
L’ECOVACS T90 PRO OMNI offre una potenza di aspirazione fino a 30.000Pa per raccogliere anche i residui più grandi.
Sì, integra il sistema di lavaggio OZMO ROLLER Generation 3.0 con rullo da 27 cm e lavaggio pressurizzato ad alta velocità.
Sì, il sistema TruePass a 4 ruote motrici aiuta a superare gradini e tappeti, sollevando il rullo sui tessili grazie al sistema Triple Lift.
Il sistema Triple Lift solleva le spazzole in caso di versamenti di liquidi e riduce la contaminazione tra sporco secco e umido.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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