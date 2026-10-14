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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS T90 PRO OMNI è in offerta con uno sconto del 50% e risparmi 400 euro. Aspira e lava contemporaneamente.

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Pavimenti sempre sporchi, briciole ovunque e poco tempo per passare aspirapolvere e straccio: in molte case la pulizia quotidiana è una rincorsa continua. Con il ECOVACS T90 PRO OMNI, oggi proposto con uno sconto del 50%, puoi automatizzare sia l’aspirazione sia il lavaggio del pavimento, delegando al robot il lavoro più noioso.

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Questo modello unisce una potenza di aspirazione estremamente elevata a un sistema di lavaggio evoluto con rullo a tutta larghezza, progettato per rimuovere lo sporco ostinato e arrivare bene lungo i bordi senza lasciare aloni. La gestione intelligente dell’energia consente cicli lunghi anche in case grandi, mentre le tecnologie avanzate per la navigazione aiutano il robot a superare piccoli ostacoli, riconoscere tappeti e versamenti, adattando automaticamente il tipo di pulizia alle diverse superfici.

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In questo momento il ECOVACS T90 PRO OMNI è disponibile su Amazon a 399,00€ grazie a uno sconto del 50% sul prezzo di listino: in pratica il ECOVACS T90 PRO OMNI è disponibile con uno sconto del 50%, una cifra interessante per un robot di fascia alta con aspirazione e lavaggio integrati.

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Il robot aspirapolvere con il lavaggio OZMO ROLLER 3.0 e l’aspirazione da 30.000Pa

Se passi gran parte del tempo libero a pulire pavimenti e tappeti, un robot avanzato può alleggerire la routine quotidiana occupandosi in autonomia di sporco, polvere e macchie leggere. Il robot ECOVACS T90 PRO OMNI punta proprio su questo, combinando tecnologie di aspirazione e lavaggio progettate per gestire sia lo sporco secco sia quello umido.

Sistema di lavaggio OZMO ROLLER Generation 3.0 : il rullo da 27 cm copre una superficie più ampia a ogni passata e, grazie al movimento a 200 giri/min e al lavaggio pressurizzato, aiuta a rimuovere lo sporco ostinato riducendo il numero di passaggi manuali con lo straccio.

: il rullo da 27 cm copre una superficie più ampia a ogni passata e, grazie al movimento a 200 giri/min e al lavaggio pressurizzato, aiuta a rimuovere lo sporco ostinato riducendo il numero di passaggi manuali con lo straccio. Tecnologia TruEdge Generation 3.0 : il rullo sospeso e la striscia in feltro permettono di scorrere lungo i bordi e vicino ai mobili, così non restano antiestetiche strisce di polvere lungo battiscopa e piedi di sedie.

: il rullo sospeso e la striscia in feltro permettono di scorrere lungo i bordi e vicino ai mobili, così non restano antiestetiche strisce di polvere lungo battiscopa e piedi di sedie. Ricarica PowerBoost per lunga autonomia : la gestione intelligente dell’energia consente di ripristinare rapidamente una parte della batteria durante le pause di lavaggio del rullo, garantendo copertura continua fino a grandi metrature in un solo ciclo.

: la gestione intelligente dell’energia consente di ripristinare rapidamente una parte della batteria durante le pause di lavaggio del rullo, garantendo copertura continua fino a grandi metrature in un solo ciclo. Aspirazione BLAST da 30.000 Pa : l’elevata potenza e il flusso d’aria dedicato migliorano la raccolta di briciole e residui di dimensioni maggiori, utile in cucine e zone giorno molto vissute.

: l’elevata potenza e il flusso d’aria dedicato migliorano la raccolta di briciole e residui di dimensioni maggiori, utile in cucine e zone giorno molto vissute. Navigazione TruePass a 4 ruote motrici e AIVI 3D 4.0 : il sistema di ruote aiuta a superare piccoli dislivelli come tappeti e soglie, mentre il riconoscimento avanzato degli oggetti contribuisce a evitare ostacoli e a mantenere la pulizia più scorrevole.

: il sistema di ruote aiuta a superare piccoli dislivelli come tappeti e soglie, mentre il riconoscimento avanzato degli oggetti contribuisce a evitare ostacoli e a mantenere la pulizia più scorrevole. Sistema Triple Lift : il robot solleva automaticamente il rullo sui tappeti, isola lo sporco liquido e ritrae la spazzola laterale in presenza di detriti grandi, limitando la contaminazione incrociata tra secco e umido e adattando la modalità di pulizia alle diverse zone di casa.

: il robot solleva automaticamente il rullo sui tappeti, isola lo sporco liquido e ritrae la spazzola laterale in presenza di detriti grandi, limitando la contaminazione incrociata tra secco e umido e adattando la modalità di pulizia alle diverse zone di casa. Funzione di rilavaggio istantaneo 2.0 con AI: il rilevamento delle macchie permette di insistere con passaggi incrociati sulle aree più sporche, mentre il risciacquo automatico del rullo aiuta a mantenere il panno più igienico tra un ciclo e l’altro.

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FAQ Quanta potenza di aspirazione offre l’ECOVACS T90 PRO OMNI? L’ECOVACS T90 PRO OMNI offre una potenza di aspirazione fino a 30.000Pa per raccogliere anche i residui più grandi. L’ECOVACS T90 PRO OMNI lava anche i pavimenti oltre ad aspirare? Sì, integra il sistema di lavaggio OZMO ROLLER Generation 3.0 con rullo da 27 cm e lavaggio pressurizzato ad alta velocità. L’ECOVACS T90 PRO OMNI è adatto alle case con tappeti e soglie? Sì, il sistema TruePass a 4 ruote motrici aiuta a superare gradini e tappeti, sollevando il rullo sui tessili grazie al sistema Triple Lift. Come gestisce lo sporco liquido l’ECOVACS T90 PRO OMNI? Il sistema Triple Lift solleva le spazzole in caso di versamenti di liquidi e riduce la contaminazione tra sporco secco e umido.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.