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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit è in offerta con uno sconto del 53% e il prezzo crolla. Dotato di stazione OMNI e accessori extra.

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Tra lavoro, famiglia e imprevisti quotidiani, trovare il tempo per pulire a fondo casa è sempre più complicato. In questi giorni su Amazon il ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit è proposto con uno sconto del 53%, così puoi automatizzare aspirazione e lavaggio dei pavimenti con un unico dispositivo e alleggerire davvero la routine domestica.

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Questo robot unisce una potente aspirazione da 30.000 Pa a un sistema avanzato di lavaggio: il rullo OZMO ROLLER 3.0 da 27 cm copre superfici ampie, lava mentre pulisce e arriva vicino a pareti e mobili grazie alla tecnologia TruEdge 3.0. La stazione OMNI con acqua fino a 75 °C lava automaticamente il rullo con 32 ugelli dedicati, dosando anche la soluzione detergente per gestire sporco ostinato come grasso e salse. In più, il kit include accessori extra come spazzola principale, filtri e detergente per una manutenzione semplice e duratura.

ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit in offerta su Amazon: sconto del 53%

Con la promo attuale puoi portarti a casa il ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit a soli 399,00€ grazie a uno sconto del 53% sul prezzo di listino. Un prezzo particolarmente competitivo per un robot che aspira e lava insieme, con stazione automatizzata e dotazione di accessori già inclusa: una soluzione di fascia avanzata proposta oggi a una cifra da valutare con attenzione se vuoi delegare davvero la pulizia quotidiana dei pavimenti.

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Il robot ECOVACS con la potente aspirazione da 30.000 Pa e il rullo lavapavimenti da 27 cm

Se vuoi pavimenti sempre puliti senza dover passare ogni giorno aspirapolvere e mocio, questo robot nasce proprio per ridurre al minimo il tuo intervento manuale e mantenere la casa in ordine anche quando hai poco tempo.

Accessori extra per la manutenzione : la spazzola a rullo principale aggiuntiva, i tre filtri e il flacone di soluzione detergente da 260 ml ti permettono di sostituire facilmente i componenti soggetti a usura, mantenendo prestazioni costanti nel tempo senza dover acquistare subito ricambi.

: la spazzola a rullo principale aggiuntiva, i tre filtri e il flacone di soluzione detergente da 260 ml ti permettono di sostituire facilmente i componenti soggetti a usura, mantenendo prestazioni costanti nel tempo senza dover acquistare subito ricambi. OZMO ROLLER 3.0 da 27 cm : il rullo lavapavimenti offre una copertura ampia e rimuove sporco, macchie e residui quotidiani mentre passa, riducendo il numero di cicli necessari per avere pavimenti puliti anche in ambienti grandi.

: il rullo lavapavimenti offre una copertura ampia e rimuove sporco, macchie e residui quotidiani mentre passa, riducendo il numero di cicli necessari per avere pavimenti puliti anche in ambienti grandi. Lavaggio automatico continuo del rullo : il rullo viene risciacquato durante il lavoro, aiutando a limitare la diffusione dello sporco da una stanza all’altra e mantenendo più igienica la pulizia delle superfici.

: il rullo viene risciacquato durante il lavoro, aiutando a limitare la diffusione dello sporco da una stanza all’altra e mantenendo più igienica la pulizia delle superfici. Tecnologia TruEdge 3.0 : il rullo si estende di 1,5 cm verso i bordi, così il robot riesce a pulire più vicino a muri, battiscopa e mobili, riducendo le zone in cui dovresti intervenire a mano.

: il rullo si estende di 1,5 cm verso i bordi, così il robot riesce a pulire più vicino a muri, battiscopa e mobili, riducendo le zone in cui dovresti intervenire a mano. Aspirazione BLAST da 30.000 Pa : la potenza elevata consente di raccogliere efficacemente polvere fine, briciole, peli di animali e altri residui sia su pavimenti duri sia sui tappeti, ideale se in casa ci sono bambini o animali domestici.

: la potenza elevata consente di raccogliere efficacemente polvere fine, briciole, peli di animali e altri residui sia su pavimenti duri sia sui tappeti, ideale se in casa ci sono bambini o animali domestici. Flusso d’aria ottimizzato e sistema di riduzione del rumore : il progetto dell’aria interna aumenta l’efficacia di raccolta anche dello sporco più difficile da raggiungere, mantenendo al contempo un livello di rumore più discreto durante l’uso quotidiano.

: il progetto dell’aria interna aumenta l’efficacia di raccolta anche dello sporco più difficile da raggiungere, mantenendo al contempo un livello di rumore più discreto durante l’uso quotidiano. PowerBoost per ricarica rapida : in soli 3 minuti di pausa, il robot può ripristinare fino al 10% della batteria durante il lavaggio del rullo, così riprende velocemente il ciclo di pulizia e può arrivare a coprire fino a 500 m² per ciclo nelle condizioni previste.

: in soli 3 minuti di pausa, il robot può ripristinare fino al 10% della batteria durante il lavaggio del rullo, così riprende velocemente il ciclo di pulizia e può arrivare a coprire fino a 500 m² per ciclo nelle condizioni previste. Stazione OMNI Fresh-Flow : utilizza acqua pulita fino a 75 °C e 32 ugelli per lavare accuratamente il rullo, con erogazione automatica della soluzione detergente per affrontare sporchi ostinati come grasso e salse senza interventi manuali complessi.

: utilizza acqua pulita fino a 75 °C e 32 ugelli per lavare accuratamente il rullo, con erogazione automatica della soluzione detergente per affrontare sporchi ostinati come grasso e salse senza interventi manuali complessi. Sistema Triple Lift: il sollevamento automatico del rullo sui tappeti e delle spazzole quando necessario aiuta a proteggere i tessuti e a evitare bagnature indesiderate, adattando la pulizia alle diverse superfici di casa.

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FAQ Per quali tipi di pavimento è adatto ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit? Il robot è adatto sia ai pavimenti duri sia ai tappeti, grazie al rullo lavapavimenti e alla potente aspirazione BLAST da 30.000 Pa. Come gestisce la manutenzione ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit? Il kit include spazzola principale extra, tre filtri e detergente, mentre la stazione OMNI lava automaticamente il rullo con acqua fino a 75 °C. ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit è adatto a case di grandi dimensioni? Sì, grazie alla funzione PowerBoost può ricaricare rapidamente la batteria e arrivare a coprire fino a 500 m² per ciclo nelle condizioni previste. Come si comporta ECOVACS T90 PRO OMNI Care Kit sui tappeti? Il sistema Triple Lift solleva automaticamente il rullo sui tappeti e le spazzole quando necessario, proteggendo i tessuti ed evitando di bagnarli.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.