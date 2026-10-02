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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS T50 PRO OMNI con stazione multifunzione è in offerta con uno sconto del 50% e risparmi 300 euro.

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Tenere i pavimenti sempre puliti tra lavoro, famiglia e poco tempo libero è una sfida quotidiana. In questo momento il ECOVACS T50 PRO OMNI è disponibile con uno sconto del 50%, rendendo molto più accessibile un robot avanzato che aspira e lava in autonomia l’intera casa.

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Questo modello unisce una forte potenza di aspirazione a una gestione intelligente degli ostacoli, grazie alla fotocamera AIVI 3D e alla luce strutturata 3D. Il profilo estremamente sottile gli permette di infilarsi sotto molti mobili bassi per aumentare la copertura, mentre la stazione OMNI gestisce in automatico svuotamento del serbatoio, lavaggio e asciugatura dei panni. La videocamera integrata in 960p consente inoltre di tenere d’occhio l’abitazione in tempo reale, anche con poca luce.

ECOVACS T50 PRO OMNI in offerta: sconto del 50% sul robot 2-in-1

Con lo sconto del 50% il ECOVACS T50 PRO OMNI scende a 299,00€, un prezzo particolarmente competitivo per un robot che combina aspirazione fino a 25.000 Pa e lavapavimenti con gestione automatica tramite stazione multifunzione. In pratica il risparmio è di circa 300 euro rispetto al listino, portando questo modello di fascia alta in una zona di prezzo vicina a molti robot di gamma media.

Per chi sta valutando un robot aspirapolvere lavapavimenti avanzato, il fatto che il ECOVACS T50 PRO OMNI sia disponibile con uno sconto del 50% lo rende particolarmente interessante rispetto ad altri modelli con caratteristiche simili. La stazione OMNI integra funzioni che spesso si trovano solo su prodotti più costosi, come lo svuotamento automatico e il lavaggio ad acqua calda dei panni, riducendo al minimo la manutenzione quotidiana.

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Il robot Ecovacs con la fotocamera AIVI 3D e la stazione OMNI multifunzione

Se vuoi sollevarti dalla pulizia quotidiana dei pavimenti senza rinunciare a un risultato accurato, questo robot punta su tecnologie avanzate per ridurre interventi manuali e passaggi a vuoto.

Fotocamera AIVI 3D con luce strutturata 3D : il robot riconosce gli oggetti in tempo reale, ne segue i contorni e aggira gli ostacoli senza incastrarsi, così puoi lasciarlo lavorare anche in stanze piene di mobili o giochi sul pavimento.

: il robot riconosce gli oggetti in tempo reale, ne segue i contorni e aggira gli ostacoli senza incastrarsi, così puoi lasciarlo lavorare anche in stanze piene di mobili o giochi sul pavimento. Potenza di aspirazione di 25.000 Pa : la forte depressione consente di rimuovere sporco e detriti in profondità, utile soprattutto su tappeti e nelle case con animali domestici o tanto passaggio.

: la forte depressione consente di rimuovere sporco e detriti in profondità, utile soprattutto su tappeti e nelle case con animali domestici o tanto passaggio. Tecnologia ZeroTangle Generation 3.0 : la spazzola con strutture a tripla V raccoglie e districa attivamente i capelli, riducendo praticamente a zero i grovigli e la necessità di pulire manualmente la spazzola.

: la spazzola con strutture a tripla V raccoglie e districa attivamente i capelli, riducendo praticamente a zero i grovigli e la necessità di pulire manualmente la spazzola. Stazione OMNI All-in-One : gestisce svuotamento automatico, lavaggio dei panni con acqua calda a 75 °C, raschiatura bidirezionale e asciugatura a 45 °C, così panni e base restano più puliti e pronti all’uso senza il tuo intervento quotidiano.

: gestisce svuotamento automatico, lavaggio dei panni con acqua calda a 75 °C, raschiatura bidirezionale e asciugatura a 45 °C, così panni e base restano più puliti e pronti all’uso senza il tuo intervento quotidiano. Design ultrasottile da 81 mm : l’altezza contenuta, resa possibile dal modulo dToF LiDAR integrato, permette al robot di passare sotto a molti mobili bassi aumentando la copertura e raggiungendo le zone che di solito restano piene di polvere.

: l’altezza contenuta, resa possibile dal modulo dToF LiDAR integrato, permette al robot di passare sotto a molti mobili bassi aumentando la copertura e raggiungendo le zone che di solito restano piene di polvere. Videochiamata in tempo reale con videocamera 960p: puoi controllare l’ambiente domestico quando sei fuori casa, con immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, aggiungendo un livello extra di monitoraggio.

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FAQ Il robot ECOVACS T50 PRO OMNI riesce a evitare cavi e piccoli oggetti sul pavimento? Sì, grazie alla fotocamera AIVI 3D con luce strutturata 3D riconosce e aggira gli ostacoli in tempo reale. L’ECOVACS T50 PRO OMNI è adatto alle case con animali domestici? La potenza di 25.000 Pa e la tecnologia ZeroTangle 3.0 aiutano a raccogliere peli e a ridurre i grovigli sulla spazzola. La stazione OMNI dell’ECOVACS T50 PRO OMNI lava anche i panni del robot? Sì, la stazione OMNI lava i panni con acqua calda fino a 75 °C e li asciuga ad aria calda a 45 °C. Posso controllare la casa da remoto con l’ECOVACS T50 PRO OMNI? Il robot integra una videocamera 960p per monitoraggio e video in tempo reale anche con scarsa illuminazione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.