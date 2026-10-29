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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 con aspirazione da 25.000 Pa e stazione OMNI è in sconto del 33%.

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Tenere puliti i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando peli e detriti si accumulano anche sotto i mobili. ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 è disponibile con uno sconto del 33%.

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Questo robot combina aspirazione e lavaggio dei pavimenti con una stazione OMNI che gestisce in automatico diverse operazioni di manutenzione. La potenza dichiarata è di 25.000 Pa; il sistema di riconoscimento degli ostacoli AIVI 3D aiuta a individuare gli oggetti durante la pulizia, mentre il design alto 81 mm è pensato per raggiungere anche lo spazio sotto i mobili bassi. La tecnologia ZeroTangle 3.0 è progettata per raccogliere e districare i capelli, e la videocamera consente il monitoraggio in tempo reale.

ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3: sconto del 33% e circa 197 euro di risparmio

Con il prezzo indicato di 399 euro e uno sconto del 33%, ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 permette un risparmio indicativo di circa 197 euro rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale. Puoi trovare ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 con sconto del 33%. Le informazioni disponibili non specificano la scadenza della promozione, eventuali pagamenti a rate, coupon, condizioni Prime o tempi di reso.

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Il robot aspirapolvere ECOVACS con l’aspirazione da 25.000 Pa e la stazione OMNI

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alla pulizia e raggiungere anche gli angoli meno accessibili, queste caratteristiche puntano a rendere più automatica la gestione dei pavimenti:

Aspirazione da 25.000 Pa : la potenza dichiarata è pensata per rimuovere sporco e detriti, così il robot può occuparsi della pulizia ordinaria senza che tu debba passare manualmente l’aspirapolvere.

: la potenza dichiarata è pensata per rimuovere sporco e detriti, così il robot può occuparsi della pulizia ordinaria senza che tu debba passare manualmente l’aspirapolvere. ZeroTangle Generation 3.0 : le strutture a tripla V raccolgono, sollevano e districano attivamente i capelli. È una funzione utile per limitare i grovigli sulla spazzola, anche in presenza di capelli lunghi.

: le strutture a tripla V raccolgono, sollevano e districano attivamente i capelli. È una funzione utile per limitare i grovigli sulla spazzola, anche in presenza di capelli lunghi. Riconoscimento AIVI 3D : fotocamera e luce strutturata 3D aiutano il robot a identificare gli ostacoli in tempo reale e a seguirne i contorni durante la pulizia, riducendo il rischio che rimanga incastrato.

: fotocamera e luce strutturata 3D aiutano il robot a identificare gli ostacoli in tempo reale e a seguirne i contorni durante la pulizia, riducendo il rischio che rimanga incastrato. Stazione OMNI multifunzione : svuota automaticamente il robot, lava il mocio con acqua calda a 75 °C e asciuga con aria calda a 45 °C. La stazione include anche la pulizia automatica della base.

: svuota automaticamente il robot, lava il mocio con acqua calda a 75 °C e asciuga con aria calda a 45 °C. La stazione include anche la pulizia automatica della base. Struttura alta 81 mm : il design ultrasottile, reso possibile dal modulo dToF LiDAR integrato, consente di passare sotto i mobili bassi e raggiungere zone più difficili da pulire.

: il design ultrasottile, reso possibile dal modulo dToF LiDAR integrato, consente di passare sotto i mobili bassi e raggiungere zone più difficili da pulire. Videocamera da 960 p: il monitoraggio video in tempo reale permette di controllare la casa tramite immagini, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con funzioni di protezione della privacy e risposte intelligenti.

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FAQ Il robot ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 riconosce gli ostacoli? Sì. La fotocamera AIVI 3D e la luce strutturata 3D sono progettate per riconoscere gli ostacoli in tempo reale e seguirne i contorni durante la pulizia. La stazione OMNI lava e asciuga il mocio? Sì. La stazione lava il mocio con acqua calda a 75 °C e lo asciuga con aria calda a 45 °C. Quanto è alto il robot ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3? Il robot ha un design ultrasottile alto 81 mm, pensato per passare sotto i mobili bassi. Il robot è adatto a raccogliere capelli? La tecnologia ZeroTangle 3.0 è progettata per raccogliere, sollevare e districare attivamente i capelli.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.