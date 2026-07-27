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ECOVACS DEEBOT X11 PRO OMNI, robot aspirapolvere lavapavimenti per grandi case con tecnologia PowerBoost e stazione OMNI è in sconto del 41%.

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Tenere pulita ogni giorno una casa grande, magari su più livelli e con animali domestici, è una maratona continua: tra aspirare, lavare i pavimenti e occuparsi della manutenzione non resta mai tempo per altro. In queste ore su Amazon l’ECOVACS DEEBOT X11 PRO OMNI è in offerta con uno sconto del 41%, una promo che rende molto più accessibile un robot top di gamma pensato per coprire superfici enormi e ridurre al minimo il tuo intervento.

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Questo modello punta tutto sull’autonomia e sulla profondità di pulizia: la tecnologia PowerBoost ricarica rapidamente la batteria durante i lavaggi del mop e permette di coprire fino a 1.000 m² in un solo ciclo, mentre il sistema di lavaggio OZMO ROLLER 2.0 con mop ad alta pressione e rotazione rapida elimina anche lo sporco più ostinato senza lasciare aloni. La combinazione tra l’aspirazione estrema del sistema BLAST da 19.500 Pa, la gestione intelligente dello sporco tramite AI 2.0 e la stazione OMNI con lavaggio in acqua calda e asciugatura automatica punta a trasformare il robot in un vero alleato quotidiano, capace di lavorare da solo e adattarsi alla casa.

ECOVACS DEEBOT X11 PRO OMNI in offerta: sconto del 41% su Amazon

Con questa promo l’ECOVACS DEEBOT X11 PRO OMNI scende a 649,00€, con uno sconto del 41% che abbatte sensibilmente il prezzo di un robot di fascia alta progettato per gestire da solo la pulizia di tutta la casa. Parliamo di un modello premium con stazione OMNI avanzata, aspirazione estremamente potente e funzioni AI evolute, caratteristiche che di solito si trovano solo su prodotti dal prezzo decisamente superiore. In questa fascia, il fatto che l’ECOVACS DEEBOT X11 PRO OMNI sia disponibile con uno sconto del 41% lo rende particolarmente interessante per chi stava valutando un upgrade a un sistema di pulizia automatizzato completo.

Il robot ECOVACS con la tecnologia PowerBoost e il sistema BLAST da 19.500 Pa

Se hai poco tempo ma pavimenti sempre da pulire, questo robot nasce per coprire grandi superfici in totale autonomia e con una cura dei dettagli che punta a sostituire davvero scopa e mocio tradizionali.

Tecnologia PowerBoost per la batteria : ripristina circa il 6% di carica in soli 3 minuti durante i normali intervalli di lavaggio del mop, così il robot può continuare a pulire fino a 1.000 m² senza fermarsi, ideale per case grandi o piani multipli.

: ripristina circa il 6% di carica in soli 3 minuti durante i normali intervalli di lavaggio del mop, così il robot può continuare a pulire fino a senza fermarsi, ideale per case grandi o piani multipli. Sistema di lavaggio OZMO ROLLER 2.0 : la pressione di lavaggio elevata, fino a 16 volte più forte rispetto ai sistemi a doppia piastra, e il mop che ruota rapidamente permettono di rimuovere macchie e sporco secco riducendo al minimo i passaggi manuali con il pannospugna.

: la pressione di lavaggio elevata, fino a 16 volte più forte rispetto ai sistemi a doppia piastra, e il mop che ruota rapidamente permettono di rimuovere macchie e sporco secco riducendo al minimo i passaggi manuali con il pannospugna. Pulizia bordi TruEdge 3.0 Extreme : il rullo esteso e le ruote in gomma seguono i muri e i mobili da vicino, limitando le classiche strisce di polvere lungo i battiscopa e riducendo i punti che dovresti ritoccare a mano.

: il rullo esteso e le ruote in gomma seguono i muri e i mobili da vicino, limitando le classiche strisce di polvere lungo i battiscopa e riducendo i punti che dovresti ritoccare a mano. Sistema BLAST da 19.500 Pa : l’aspirazione estremamente potente con flusso d’aria elevato raccoglie briciole, residui grandi e polvere fine sia sui pavimenti duri sia sui tappeti, utile se in casa ci sono bambini o animali che creano sporco continuo.

: l’aspirazione estremamente potente con flusso d’aria elevato raccoglie briciole, residui grandi e polvere fine sia sui pavimenti duri sia sui tappeti, utile se in casa ci sono bambini o animali che creano sporco continuo. ZeroTangle 3.0 : la spazzola laterale e quella a rullo sono progettate per evitare i grovigli di capelli, così non devi passare il tempo a smontare il rullo per pulirlo dopo ogni ciclo.

: la spazzola laterale e quella a rullo sono progettate per evitare i grovigli di capelli, così non devi passare il tempo a smontare il rullo per pulirlo dopo ogni ciclo. AGENTE YIKO con AI evoluta : il sistema analizza gli ambienti, riconosce i diversi tipi di pavimento e le zone dedicate agli animali e adatta potenza, acqua e percorso, così non devi cambiare impostazioni ogni volta che il robot passa da cucina a soggiorno o nelle aree più sporche.

: il sistema analizza gli ambienti, riconosce i diversi tipi di pavimento e le zone dedicate agli animali e adatta potenza, acqua e percorso, così non devi cambiare impostazioni ogni volta che il robot passa da cucina a soggiorno o nelle aree più sporche. TruePass 4WD e AIVI 3D 3.0 : le quattro ruote motrici e la navigazione avanzata permettono di superare soglie e piccoli dislivelli riducendo al minimo i blocchi, mentre il riconoscimento oggetti in tempo reale limita gli urti con persone, animali e ostacoli lasciati a terra.

: le quattro ruote motrici e la navigazione avanzata permettono di superare soglie e piccoli dislivelli riducendo al minimo i blocchi, mentre il riconoscimento oggetti in tempo reale limita gli urti con persone, animali e ostacoli lasciati a terra. Stazione OMNI aggiornata: il lavaggio a immersione in acqua calda a 75 °C scioglie lo sporco più ostinato sul mop e l’asciugatura ad aria calda lo rende pronto in poche ore, riducendo odori e batteri e permettendoti di dimenticarti di secchi e detersivi per giorni.

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FAQ Quanti metri quadrati riesce a pulire il robot ECOVACS DEEBOT X11 PRO OMNI con una carica? Grazie alla tecnologia PowerBoost, il robot può coprire fino a 1.000 m² per ciclo, sfruttando le ricariche rapide durante il lavaggio del mop. Il robot ECOVACS DEEBOT X11 PRO OMNI è adatto alle case con animali domestici? Sì, l’aspirazione BLAST da 19.500 Pa e il sistema ZeroTangle 3.0 aiutano a raccogliere peli e capelli riducendo i grovigli sulla spazzola. Come gestisce lo sporco ostinato sui pavimenti il robot ECOVACS DEEBOT X11 PRO OMNI? Utilizza il sistema OZMO ROLLER 2.0 con pressione di lavaggio elevata e l’AI 2.0 che attiva passaggi aggiuntivi e modalità Deep Re-mop sulle macchie difficili. Cosa fa la stazione OMNI del robot ECOVACS DEEBOT X11 PRO OMNI? La stazione OMNI lava il mop a immersione in acqua calda a 75 °C, alterna soluzioni detergenti specifiche e asciuga il mop con aria calda in poche ore.