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Robot aspirapolvere e lavapavimenti con rullo OZMO, 18.000 Pa, AI 3D e lavaggio a caldo: oggi in forte sconto con coupon disponibile.

Se cerchi un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo e davvero autonomo, oggi il ECOVACS DEEBOT T80 OMNI è protagonista di uno sconto del 45% su Amazon. La macchina punta su una pulizia efficace e semplice da gestire: configurazione rapida, mappatura veloce, navigazione attenta che evita ostacoli e piccoli oggetti, ottimo trattamento dei tappeti e gestione quotidiana quasi senza interventi manuali grazie alla base che lava e asciuga il rullo.

Il cuore dell’esperienza è il rullo lavante con acqua calda, capace di rimuovere lo sporco più ostinato, mentre l’aspirazione si dimostra potente su polvere, peli e detriti. Il livello di rumore è contenuto e, tramite app, si gestiscono mappe, programmi e molte funzioni avanzate, con la comodità di un serbatoio per detergente e un ecosistema pensato per semplificare le pulizie di ogni giorno.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

Sconto del 45% con coupon aggiuntivo di 100€

Occasione da prendere al volo: il DEEBOT T80 OMNI è in offerta a 599,00€ con sconto del 45%. Tradotto, parliamo di un risparmio potenziale di oltre 490 euro rispetto al valore pieno. In pagina è inoltre disponibile un coupon da 100€ attivabile con un clic, per abbattere ulteriormente la spesa.

Le caratteristiche tecniche del robot ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

Il T80 OMNI combina ECOVACS DEEBOT T80 OMNI. L’aspirazione da 18.000 Pa si accompagna al sistema ZeroTangle 3.0, studiato per limitare i grovigli di capelli grazie a una spazzola principale a spirale e denti pettinanti. Il rullo OZMO ROLLER introduce il lavaggio a temperatura controllata tra 40-75 °C, con cicli personalizzabili, mentre l’asciugatura ad aria calda a 45 °C completa il processo in circa 2 ore, evitando odori residui.

Con TruEdge 2.0 e il sensore per la pulizia perimetrale TruEdge 3D, il mocio si estende dinamicamente per raggiungere bordi e angoli, affiancato da una spazzola laterale su struttura robusta per coprire i punti ciechi e massimizzare la copertura (fino al 99%). La pianificazione dei percorsi è gestita in tempo reale e ottimizzata dall’AIVI 3D 3.0, che riconosce oggetti e aggira gli ostacoli con precisione, riducendo le collisioni.

Il sistema di Rilavaggio Istantaneo con AI 2.0 classifica le macchie per intensità: attiva un passaggio rapido per lo sporco leggero o un trattamento mirato per quello ostinato. Sui tappeti entra in gioco la modalità Cura dei Tappeti, con priorità di pulizia a mocio asciutto e riconoscimento automatico per passare a Solo aspirazione, Divieto di accesso, Solo passaggio o Come sul pavimento, così da proteggere le superfici e mantenere elevata l’efficacia di pulizia.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI