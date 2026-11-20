Dyson, prezzo in picchiata per il robot aspirapolvere: offerta Black Friday
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dyson R2 Nurovi Wash+Dry è in offerta con il 29% di sconto. Aspira e lava ed è dotato della base automatica.
Tenere puliti pavimenti e tappeti richiede spesso di passare prima l’aspirapolvere e poi il mocio. Il robot Dyson R2 Nurovi Wash+Dry automatizza entrambe le operazioni e oggi è disponibile con uno sconto del 29%.
Il robot raccoglie polvere e detriti e lava i pavimenti duri nello stesso passaggio. Al termine torna alla base, che si occupa in automatico di svuotarlo, pulirlo, rifornirlo d’acqua e ricaricarlo. I panni triangolari raggiungono angoli e bordi, mentre il sistema di lavaggio con acqua calda è pensato per aiutare a rimuovere le macchie ostinate. Anche i tappeti sono considerati: un sensore li riconosce e solleva i panni bagnati.
Dyson R2 Nurovi Wash+Dry: robot lavapavimenti al 29% di sconto
Per chi vuole un aiuto quotidiano nelle pulizie, il Dyson R2 Nurovi Wash+Dry è proposto a 599,00 euro con il 29% di sconto. Aspira e lava in un solo passaggio e, quando rientra alla base, gestisce autonomamente diverse operazioni di manutenzione. La scheda non indica la possibilità di pagare a rate, usare un coupon, la scadenza della promozione, i vantaggi Prime o i tempi per il reso.
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Il robot aspirapolvere Dyson con lavaggio a 75 °C e aspirazione da 21.000 Pa
Se vuoi ridurre gli interventi manuali e raggiungere anche angoli e tappeti, queste caratteristiche aiutano a gestire la pulizia di casa con più autonomia:
- Aspirazione e lavaggio insieme: raccoglie polvere e detriti e lava i pavimenti duri nello stesso ciclo, così non devi alternare scopa o aspirapolvere e mocio.
- Panni triangolari e spazzola laterale estensibile: sono progettati per arrivare vicino a pareti, battiscopa e angoli, dove i panni rotondi possono lasciare zone meno pulite.
- Acqua a 75 °C e riconoscimento dei tappeti: il lavaggio caldo aiuta a trattare le macchie ostinate; quando rileva un tappeto, il robot solleva i panni bagnati di 9 mm per mantenerlo asciutto.
- Aspirazione fino a 21.000 Pa e sensore della polvere: il sistema Twin-capture raccoglie detriti e polvere fine, mentre l’aspirazione può aumentare automaticamente sui tappeti.
- Base ciclonica automatica: svuota il contenitore da 2,6 litri e lava e asciuga i panni; secondo la scheda, il contenitore può arrivare fino a 90 giorni senza svuotamento, in base all’uso.
- Navigazione LiDAR e app MyDyson: mappa gli ambienti, consente di programmare fino a cinque pulizie al giorno e permette di impostare zone off-limits. L’autonomia dichiarata in modalità Auto è fino a 90 minuti.
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FAQ
Sì. Raccoglie polvere e detriti e lava i pavimenti duri nello stesso passaggio.
Un sensore a ultrasuoni riconosce i tappeti e solleva automaticamente i panni bagnati di 9 mm.
La scheda indica fino a 90 minuti di autonomia in modalità Auto; il robot torna alla base per ricaricarsi.
Sì. L’app MyDyson permette di programmare pulizie, consultare la mappa e impostare zone off-limits; richiede un dispositivo compatibile e una connessione Wi-Fi o dati mobili.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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