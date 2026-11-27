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DREAME X50 Ultra Complete, robot aspirapolvere e lavapavimenti con aspirazione da 20.000 Pa e stazione automatica, è in sconto del 40%.

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Passare l’aspirapolvere e lavare i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando ci sono soglie, mobili bassi e capelli da rimuovere. Il DREAME X50 Ultra Complete è proposto con uno sconto del 40%.

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Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti combina una potenza di aspirazione di 20.000 Pa con una stazione che gestisce in automatico diverse operazioni, tra cui svuotamento e riempimento del serbatoio. Può superare ostacoli fino a 6 cm e ridurre la propria altezza a 89 mm per passare sotto i mobili. La doppia spazzola antigroviglio è pensata per raccogliere capelli lunghi fino a 30 cm.

DREAME X50 Ultra Complete: sconto del 40% sul robot aspirapolvere e lavapavimenti

Per chi desidera automatizzare la pulizia quotidiana, il DREAME X50 Ultra Complete è disponibile a 599,00 euro, con uno sconto del 40%. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, il risparmio in euro, la possibilità di pagare a rate o di usare un coupon, né dettagli su consegna Prime e tempi di reso. Puoi consultare la promozione sul DREAME X50 Ultra Complete con sconto del 40%.

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Il robot aspirapolvere con 20.000 Pa e stazione automatica

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie, questo robot integra funzioni pensate per affrontare ostacoli e spazi difficili senza richiedere interventi continui:

Aspirazione da 20.000 Pa : un dato utile per chi cerca un robot progettato per raccogliere sporco, peli e capelli; il sistema di spazzole è descritto anche per la pulizia dei diversi pavimenti.

: un dato utile per chi cerca un robot progettato per raccogliere sporco, peli e capelli; il sistema di spazzole è descritto anche per la pulizia dei diversi pavimenti. Aste robotiche retraibili e superamento di ostacoli fino a 6 cm : il robot può affrontare guide delle porte, soglie e barriere, facilitando il passaggio tra ambienti.

: il robot può affrontare guide delle porte, soglie e barriere, facilitando il passaggio tra ambienti. Navigazione VersaLift con altezza ridotta a 89 mm : consente di passare sotto i mobili; videocamera IA e guida a LED supportano la navigazione e il rilevamento degli ostacoli negli spazi ristretti.

: consente di passare sotto i mobili; videocamera IA e guida a LED supportano la navigazione e il rilevamento degli ostacoli negli spazi ristretti. Doppia spazzola antigroviglio HyperStream : è progettata per raccogliere anche capelli lunghi fino a 30 cm, una soluzione utile per limitare la formazione di grovigli.

: è progettata per raccogliere anche capelli lunghi fino a 30 cm, una soluzione utile per limitare la formazione di grovigli. PowerDock all-in-one : gestisce svuotamento, riempimento del serbatoio, scarico e asciugatura automatici. La stazione lava i moci con acqua a 80 °C e integra una luce UV.

: gestisce svuotamento, riempimento del serbatoio, scarico e asciugatura automatici. La stazione lava i moci con acqua a 80 °C e integra una luce UV. Gestione automatica del detergente: la stazione miscela la soluzione con l’acqua e la rifornisce nel serbatoio del robot; per evitare potenziali danni, sono indicate le soluzioni detergenti ufficiali.

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FAQ Il DREAME X50 Ultra Complete supera le soglie? Sì, le aste robotiche retraibili gli permettono di superare ostacoli fino a 6 cm. Riesce a passare sotto i mobili? La navigazione VersaLift riduce la sua altezza a 89 mm per consentire il passaggio sotto i mobili. Come gestisce capelli e peli? La doppia spazzola antigroviglio HyperStream è progettata per raccogliere anche capelli lunghi fino a 30 cm. Che operazioni svolge la stazione PowerDock? La stazione gestisce svuotamento, riempimento del serbatoio, scarico e asciugatura automatici; lava i moci con acqua a 80 °C e integra una luce UV.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.