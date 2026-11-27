DREAME X50 Ultra, il robot aspirapolvere completo crolla di prezzo
DREAME X50 Ultra Complete, robot aspirapolvere e lavapavimenti con aspirazione da 20.000 Pa e stazione automatica, è in sconto del 40%.
Passare l’aspirapolvere e lavare i pavimenti richiede tempo, soprattutto quando ci sono soglie, mobili bassi e capelli da rimuovere. Il DREAME X50 Ultra Complete è proposto con uno sconto del 40%.
Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti combina una potenza di aspirazione di 20.000 Pa con una stazione che gestisce in automatico diverse operazioni, tra cui svuotamento e riempimento del serbatoio. Può superare ostacoli fino a 6 cm e ridurre la propria altezza a 89 mm per passare sotto i mobili. La doppia spazzola antigroviglio è pensata per raccogliere capelli lunghi fino a 30 cm.
DREAME X50 Ultra Complete: sconto del 40% sul robot aspirapolvere e lavapavimenti
Per chi desidera automatizzare la pulizia quotidiana, il DREAME X50 Ultra Complete è disponibile a 599,00 euro, con uno sconto del 40%. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, il risparmio in euro, la possibilità di pagare a rate o di usare un coupon, né dettagli su consegna Prime e tempi di reso. Puoi consultare la promozione sul DREAME X50 Ultra Complete con sconto del 40%.
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Il robot aspirapolvere con 20.000 Pa e stazione automatica
Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie, questo robot integra funzioni pensate per affrontare ostacoli e spazi difficili senza richiedere interventi continui:
- Aspirazione da 20.000 Pa: un dato utile per chi cerca un robot progettato per raccogliere sporco, peli e capelli; il sistema di spazzole è descritto anche per la pulizia dei diversi pavimenti.
- Aste robotiche retraibili e superamento di ostacoli fino a 6 cm: il robot può affrontare guide delle porte, soglie e barriere, facilitando il passaggio tra ambienti.
- Navigazione VersaLift con altezza ridotta a 89 mm: consente di passare sotto i mobili; videocamera IA e guida a LED supportano la navigazione e il rilevamento degli ostacoli negli spazi ristretti.
- Doppia spazzola antigroviglio HyperStream: è progettata per raccogliere anche capelli lunghi fino a 30 cm, una soluzione utile per limitare la formazione di grovigli.
- PowerDock all-in-one: gestisce svuotamento, riempimento del serbatoio, scarico e asciugatura automatici. La stazione lava i moci con acqua a 80 °C e integra una luce UV.
- Gestione automatica del detergente: la stazione miscela la soluzione con l’acqua e la rifornisce nel serbatoio del robot; per evitare potenziali danni, sono indicate le soluzioni detergenti ufficiali.
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FAQ
Sì, le aste robotiche retraibili gli permettono di superare ostacoli fino a 6 cm.
La navigazione VersaLift riduce la sua altezza a 89 mm per consentire il passaggio sotto i mobili.
La doppia spazzola antigroviglio HyperStream è progettata per raccogliere anche capelli lunghi fino a 30 cm.
La stazione gestisce svuotamento, riempimento del serbatoio, scarico e asciugatura automatici; lava i moci con acqua a 80 °C e integra una luce UV.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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