Dreame L40 Ultra A, robot aspirapolvere lowcost con uno sconto imperdibile
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L40 Ultra A con aspirazione da 24.000 Pa e manutenzione automatica, è scontato del 40%.
Tenere puliti pavimenti e tappeti richiede tempo, soprattutto quando capelli e peli si aggrovigliano nelle spazzole. Il Dreame L40 Ultra A è disponibile a 299 euro, con uno sconto del 40%.
Questo robot combina aspirazione e lavaggio e gestisce in autonomia diverse operazioni di manutenzione, dal lavaggio dei panni allo svuotamento del contenitore della polvere. La navigazione laser crea mappe degli ambienti e aiuta a evitare gli ostacoli; i panni estensibili raggiungono anche angoli e zone sotto i mobili. Per i tappeti, il rilevamento automatico solleva i panni fino a 10,5 mm.
Dreame L40 Ultra A: sconto del 40% e prezzo di 299 euro
Con uno sconto del 40%, il Dreame L40 Ultra A costa 299 euro. In base alla percentuale indicata, il risparmio rispetto al prezzo precedente è di circa 199 euro. La combinazione di aspirazione da 24.000 Pa, lavaggio e gestione automatica della manutenzione è pensata per ridurre gli interventi quotidiani dedicati alla pulizia. Puoi acquistare il Dreame L40 Ultra A a 299 euro; le informazioni disponibili non indicano modalità di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.
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Il robot aspirapolvere con aspirazione da 24.000 Pa e navigazione laser
Per chi vuole contenere il tempo dedicato alle pulizie, le funzioni di aspirazione, lavaggio e manutenzione automatica riuniscono diverse attività in un unico dispositivo. Ecco come le caratteristiche possono essere utili nella gestione quotidiana della casa:
- Aspirazione fino a 24.000 Pa e cinque livelli selezionabili dall’app: puoi scegliere l’intensità in base allo sporco, dai piccoli residui ai peli e alla lettiera del gatto.
- Doppio sistema antigroviglio con spazzola TriCut: la spazzola taglia capelli e peli aggrovigliati e convoglia i residui nel contenitore, così non devi intervenire manualmente per liberarli.
- Panni estensibili fino a 4 cm: aiutano a raggiungere angoli e spazi sotto i mobili senza che tu debba chinarti per passare il panno.
- Rilevamento dei tappeti e sollevamento dei panni fino a 10,5 mm: riduce il contatto con le fibre durante il passaggio sui tappeti; puoi anche impostare aree da evitare o una pulizia più intensa.
- Navigazione laser e mappe intelligenti: il robot apprende la disposizione degli ambienti, aggira gli ostacoli e supera soglie fino a 20 mm, anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Manutenzione automatica: il dispositivo lava i panni, svuota il contenitore della polvere e gestisce la ricarica, riducendo le operazioni manuali.
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FAQ
La spazzola TriCut taglia capelli e peli aggrovigliati e convoglia i residui nel contenitore della polvere.
Rileva automaticamente i tappeti e solleva i panni fino a 10,5 mm. È possibile anche impostare aree da evitare o la pulizia intensiva dei tappeti.
Sì. La navigazione laser apprende la disposizione degli ambienti e crea mappe intelligenti per pianificare la pulizia.
L’aspirazione raggiunge 24.000 Pa e si può regolare tramite l’app scegliendo fra cinque livelli.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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