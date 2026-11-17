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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L40 Ultra A con aspirazione da 24.000 Pa e manutenzione automatica, è scontato del 40%.

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Tenere puliti pavimenti e tappeti richiede tempo, soprattutto quando capelli e peli si aggrovigliano nelle spazzole. Il Dreame L40 Ultra A è disponibile a 299 euro, con uno sconto del 40%.

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Questo robot combina aspirazione e lavaggio e gestisce in autonomia diverse operazioni di manutenzione, dal lavaggio dei panni allo svuotamento del contenitore della polvere. La navigazione laser crea mappe degli ambienti e aiuta a evitare gli ostacoli; i panni estensibili raggiungono anche angoli e zone sotto i mobili. Per i tappeti, il rilevamento automatico solleva i panni fino a 10,5 mm.

Dreame L40 Ultra A: sconto del 40% e prezzo di 299 euro

Con uno sconto del 40%, il Dreame L40 Ultra A costa 299 euro. In base alla percentuale indicata, il risparmio rispetto al prezzo precedente è di circa 199 euro. La combinazione di aspirazione da 24.000 Pa, lavaggio e gestione automatica della manutenzione è pensata per ridurre gli interventi quotidiani dedicati alla pulizia. Puoi acquistare il Dreame L40 Ultra A a 299 euro; le informazioni disponibili non indicano modalità di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

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Il robot aspirapolvere con aspirazione da 24.000 Pa e navigazione laser

Per chi vuole contenere il tempo dedicato alle pulizie, le funzioni di aspirazione, lavaggio e manutenzione automatica riuniscono diverse attività in un unico dispositivo. Ecco come le caratteristiche possono essere utili nella gestione quotidiana della casa:

Aspirazione fino a 24.000 Pa e cinque livelli selezionabili dall’app : puoi scegliere l’intensità in base allo sporco, dai piccoli residui ai peli e alla lettiera del gatto.

: puoi scegliere l’intensità in base allo sporco, dai piccoli residui ai peli e alla lettiera del gatto. Doppio sistema antigroviglio con spazzola TriCut : la spazzola taglia capelli e peli aggrovigliati e convoglia i residui nel contenitore, così non devi intervenire manualmente per liberarli.

: la spazzola taglia capelli e peli aggrovigliati e convoglia i residui nel contenitore, così non devi intervenire manualmente per liberarli. Panni estensibili fino a 4 cm : aiutano a raggiungere angoli e spazi sotto i mobili senza che tu debba chinarti per passare il panno.

: aiutano a raggiungere angoli e spazi sotto i mobili senza che tu debba chinarti per passare il panno. Rilevamento dei tappeti e sollevamento dei panni fino a 10,5 mm : riduce il contatto con le fibre durante il passaggio sui tappeti; puoi anche impostare aree da evitare o una pulizia più intensa.

: riduce il contatto con le fibre durante il passaggio sui tappeti; puoi anche impostare aree da evitare o una pulizia più intensa. Navigazione laser e mappe intelligenti : il robot apprende la disposizione degli ambienti, aggira gli ostacoli e supera soglie fino a 20 mm, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

: il robot apprende la disposizione degli ambienti, aggira gli ostacoli e supera soglie fino a 20 mm, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Manutenzione automatica: il dispositivo lava i panni, svuota il contenitore della polvere e gestisce la ricarica, riducendo le operazioni manuali.

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FAQ Il Dreame L40 Ultra A può aspirare peli di animali? La spazzola TriCut taglia capelli e peli aggrovigliati e convoglia i residui nel contenitore della polvere. Come gestisce i tappeti il Dreame L40 Ultra A? Rileva automaticamente i tappeti e solleva i panni fino a 10,5 mm. È possibile anche impostare aree da evitare o la pulizia intensiva dei tappeti. Il Dreame L40 Ultra A crea mappe della casa? Sì. La navigazione laser apprende la disposizione degli ambienti e crea mappe intelligenti per pianificare la pulizia. Qual è la potenza di aspirazione del Dreame L40 Ultra A? L’aspirazione raggiunge 24.000 Pa e si può regolare tramite l’app scegliendo fra cinque livelli.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.