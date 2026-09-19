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Pavimenti sempre sporchi tra briciole, peli di animali e polvere che si accumula negli angoli possono trasformare le pulizie domestiche in una maratona quotidiana. Con il Dreame L10s Pro Gen 3 puoi automatizzare gran parte del lavoro e, in questo momento, approfittare di uno sconto del 40% che rende l’acquisto molto più accessibile rispetto al listino.

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Questo robot aspirapolvere punta tutto su potenza e precisione: combina un’aspirazione fino a 13.000 Pa con un sistema di lavaggio a doppio panno in grado di rimuovere polvere e aloni, mentre le tecnologie dedicate a tappeti, angoli e mappatura ottimizzano ogni passaggio per ridurre al minimo il tuo intervento manuale.

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Il Dreame L10s Pro Gen 3 è proposto su Amazon a 178,99€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino: un valore interessante per un robot aspirapolvere con questa potenza di aspirazione e funzioni avanzate. Grazie alla promozione in corso, il Dreame L10s Pro Gen 3 è disponibile con uno sconto del 40%, rendendolo competitivo rispetto ad altri modelli della stessa fascia che offrono caratteristiche simili.

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Il robot Dreame con la potente aspirazione da 13.000 Pa e il lavaggio DuoScrub

Se vuoi ridurre al minimo il tempo dedicato alle pulizie ma pretendi comunque pavimenti curati, questo robot punta su potenza e automazione per coprire in autonomia superfici ampie e diverse tipologie di sporco.

Aspirazione Vormax da 13.000 Pa : la potenza elevata consente di catturare polvere fine, briciole e detriti anche più pesanti, utile se in casa ci sono animali domestici o bambini che sporcano spesso.

: la potenza elevata consente di catturare polvere fine, briciole e detriti anche più pesanti, utile se in casa ci sono animali domestici o bambini che sporcano spesso. Sistema di lavaggio DuoScrub a doppio panno : i due panni in fibra che ruotano ad alta velocità aiutano a rimuovere lo sporco leggero e le macchie d’acqua, così i pavimenti risultano più puliti rispetto alla sola aspirazione.

: i due panni in fibra che ruotano ad alta velocità aiutano a rimuovere lo sporco leggero e le macchie d’acqua, così i pavimenti risultano più puliti rispetto alla sola aspirazione. Tecnologia RoboSwing per angoli e battiscopa : il sistema è studiato per raggiungere meglio le zone critiche lungo i muri e vicino ai battiscopa, riducendo le classiche strisce di polvere che restano con molti robot.

: il sistema è studiato per raggiungere meglio le zone critiche lungo i muri e vicino ai battiscopa, riducendo le classiche strisce di polvere che restano con molti robot. Rilevamento a ultrasuoni per tappeti e moquette : quando individua un tappeto aumenta automaticamente la potenza di aspirazione e sfrutta la spazzola interamente in gomma per raccogliere polvere e peli senza formare fastidiosi grovigli.

: quando individua un tappeto aumenta automaticamente la potenza di aspirazione e sfrutta la spazzola interamente in gomma per raccogliere polvere e peli senza formare fastidiosi grovigli. Tecnologia Pathfinder per la mappatura : le strategie avanzate di navigazione permettono di creare mappe precise e pianificare percorsi efficienti, evitando passaggi ripetuti e migliorando la copertura delle stanze.

: le strategie avanzate di navigazione permettono di creare mappe precise e pianificare percorsi efficienti, evitando passaggi ripetuti e migliorando la copertura delle stanze. Batteria da 5.200 mAh fino a 155 minuti: l’autonomia in modalità silenziosa consente di coprire fino a 145 m² con una sola carica; quando l’energia scende, il robot torna da solo alla base e poi riprende la pulizia dal punto esatto in cui si era fermato.

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FAQ Quanta autonomia ha il Dreame L10s Pro Gen 3 e quanti metri quadri pulisce? In modalità silenziosa arriva fino a 155 minuti di autonomia e copre circa 145 m² per singola carica. Il Dreame L10s Pro Gen 3 è adatto ai tappeti e alla moquette? Sì, rileva tappeti e moquette con ultrasuoni, aumenta la potenza e usa una spazzola in gomma che limita i grovigli di peli. Il Dreame L10s Pro Gen 3 lava anche i pavimenti oltre ad aspirare? Sì, integra il sistema DuoScrub con due panni in fibra che ruotano ad alta velocità per rimuovere polvere e macchie leggere. Il Dreame L10s Pro Gen 3 riprende la pulizia da dove si è fermato dopo la ricarica? Quando la batteria è scarica torna alla base per ricaricarsi e poi riprende automaticamente dal punto in cui aveva interrotto la pulizia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.