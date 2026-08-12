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Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, robot aspirapolvere e lavapavimenti con aspirazione da 30.000 Pa e gestione automatica dell’acqua oggi al 42% di sconto.

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Pavimenti sporchi, macchie ostinate e giri continui con secchio e straccio fanno perdere tempo e energie ogni giorno. Con uno sconto del 42% il dreame Aqua10 Ultra Roller Complete diventa una soluzione avanzata per chi vuole automatizzare davvero la pulizia di casa: puoi approfittare di uno sconto del 42% su un robot in grado di aspirare e lavare con acqua sempre pulita.

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Questo modello unisce un potente sistema di aspirazione da 30.000 Pa a un innovativo mocio su rullo che mantiene costantemente l’acqua pulita, così da garantire pavimenti più igienizzati e fughe curate. Grazie alla gestione intelligente degli ostacoli, al superamento di dislivelli fino a 8 cm e alla protezione dedicata per tappeti e moquette, riesce a lavorare in autonomia anche in case complesse, riducendo al minimo gli interventi manuali.

Robot Dreame Aqua10 Ultra Roller in offerta: sconto del 42% e pavimenti sempre puliti

Il dreame Aqua10 Ultra Roller Complete è proposto a 699,00€ con uno sconto del 42%, una cifra interessante per un robot che integra aspirazione potente, lavaggio con acqua sempre pulita e una stazione base all-in-one che si occupa quasi di tutta la manutenzione. Per chi cerca un prodotto di fascia alta, questo prezzo lo rende competitivo rispetto ad altri top di gamma che offrono funzioni simili.

La stazione base PowerDock svuota automaticamente il contenitore della polvere fino a circa 100 giorni, lava il mocio con acqua calda fino a 100 °C, lo asciuga con aria calda e gestisce i serbatoi dell’acqua e il doppio scomparto per detergente. In pratica, riduce drasticamente il tempo che devi dedicare alla gestione quotidiana del robot. Inoltre, il sistema di navigazione avanzato con sensore LDS a retrazione automatica e navigazione binoculare riconosce oltre 240 oggetti, migliorando l’evitamento degli ostacoli e la precisione di pulizia.

Se cerchi un robot premium che combini aspirazione, lavaggio e manutenzione automatica, il dreame Aqua10 Ultra Roller Complete è disponibile con uno sconto del 42% e rappresenta una delle soluzioni più complete per la gestione quotidiana dei pavimenti.

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Il robot Dreame con il mocio su rullo e l’aspirazione da 30.000 Pa

Se fai fatica a trovare il tempo per passare prima l’aspirapolvere e poi il mocio, un robot che combina entrambe le funzioni in modo intelligente può cambiare la routine di pulizia domestica.

Acqua sempre pulita sul mocio : il sistema che eroga costantemente acqua pulita sul rullo e raccoglie quella sporca permette di lavare i pavimenti con maggiore igiene, riducendo aloni e residui.

: il sistema che eroga costantemente acqua pulita sul rullo e raccoglie quella sporca permette di lavare i pavimenti con maggiore igiene, riducendo aloni e residui. Tecnologia FluffRoll con modulo dedicato : il rullo viene mantenuto continuamente pulito da un modulo che ruota in senso opposto più velocemente, migliorando la resa soprattutto nelle fughe e nelle zone difficili.

: il rullo viene mantenuto continuamente pulito da un modulo che ruota in senso opposto più velocemente, migliorando la resa soprattutto nelle fughe e nelle zone difficili. Protezione AutoSeal per tappeti e moquette : quando il robot sale su superfici tessili, il rullo viene isolato e il telaio si solleva fino a 14 mm, aiutando a prevenire umidità e cattivi odori.

: quando il robot sale su superfici tessili, il rullo viene isolato e il telaio si solleva fino a 14 mm, aiutando a prevenire umidità e cattivi odori. Sospensione FlexRise per ostacoli fino a 8 cm : soglie, tappeti spessi e piccoli dislivelli vengono gestiti con più facilità, così il robot può coprire aree della casa che spesso restano escluse.

: soglie, tappeti spessi e piccoli dislivelli vengono gestiti con più facilità, così il robot può coprire aree della casa che spesso restano escluse. Aspirazione Vormax da 30.000 Pa con doppia spazzola antigroviglio : la combinazione di spazzola in gomma con setole e spazzola in gomma TPU è pensata per ridurre i grovigli di capelli e peli, ideale in case con animali domestici.

: la combinazione di spazzola in gomma con setole e spazzola in gomma TPU è pensata per ridurre i grovigli di capelli e peli, ideale in case con animali domestici. Sistema OmniSight 2.0 : il sensore LDS a retrazione automatica e la navigazione binoculare aiutano a riconoscere oltre 240 oggetti, limitando gli urti e migliorando la precisione del percorso.

: il sensore LDS a retrazione automatica e la navigazione binoculare aiutano a riconoscere oltre 240 oggetti, limitando gli urti e migliorando la precisione del percorso. Stazione base PowerDock all-in-one : gestione automatica dello svuotamento della polvere, del lavaggio e dell’asciugatura del mocio, oltre al riempimento dei serbatoi dell’acqua e della soluzione detergente, per una manutenzione quasi totalmente automatizzata.

: gestione automatica dello svuotamento della polvere, del lavaggio e dell’asciugatura del mocio, oltre al riempimento dei serbatoi dell’acqua e della soluzione detergente, per una manutenzione quasi totalmente automatizzata. Controllo vocale “OK Dreame" : puoi avviare funzioni intelligenti, strategie dedicate a tappeti e moquette e modalità pensate per case con animali domestici semplicemente usando la voce.

: puoi avviare funzioni intelligenti, strategie dedicate a tappeti e moquette e modalità pensate per case con animali domestici semplicemente usando la voce. Detergenti inclusi: in confezione sono presenti due bottiglie da 200 ml di liquido detergente modello AWH15 e una bottiglia da 1 litro modello AWH6, così puoi sfruttare da subito il doppio scomparto per detergente.

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FAQ Il Dreame Aqua10 Ultra Roller può lavare i pavimenti con acqua sempre pulita? Sì, eroga continuamente acqua pulita sul mocio su rullo e raccoglie quella sporca per una pulizia più igienica. Come gestisce i tappeti il Dreame Aqua10 Ultra Roller? Quando sale su tappeti e moquette, il rullo viene protetto e il telaio si solleva fino a 14 mm per evitare umidità e odori. Il Dreame Aqua10 Ultra Roller riesce a superare le soglie di casa? Il sistema di sospensione FlexRise gli permette di superare ostacoli fino a 8 cm, inclusi tappeti spessi e soglie. La manutenzione del Dreame Aqua10 Ultra Roller è automatica? La stazione base svuota il contenitore della polvere, lava e asciuga il mocio e gestisce acqua e detergente in modo automatico.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.