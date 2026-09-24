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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti dreame Aqua10 Ultra Roller Complete è in offerta a un prezzo speciale. Grande potenza di aspirazione e mappa perfettamente l'abitazione.

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Tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani, trovare il tempo per mantenere i pavimenti sempre puliti è una sfida. Il dreame Aqua10 Ultra Roller Complete arriva proprio per risolvere questo problema: oggi è proposto con uno sconto del 38%, così puoi portarti a casa un robot di fascia alta spendendo molto meno rispetto al listino.

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Questo modello unisce aspirazione potente e lavaggio con acqua sempre pulita, grazie a un sistema che eroga costantemente acqua pulita sul rullo e raccoglie quella sporca. Il rullo si mantiene soffice ma efficace sullo sporco ostinato, mentre la tecnologia dedicata evita che si intasi con capelli e detriti. La struttura è progettata per gestire senza sforzo tappeti, soglie e dislivelli, proteggendo le superfici da umidità e odori, e la base all-in-one riduce al minimo la manutenzione quotidiana.

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Con questa promozione puoi approfittare di uno sconto del 38% sul dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, portando il prezzo a 749,00€ rispetto al listino pieno. Per un robot aspirapolvere e lavapavimenti con aspirazione da 30.000 Pa, rullo auto-pulente e base di manutenzione completa, si colloca in una fascia premium ma con un rapporto valore/prezzo molto più interessante grazie allo sconto.

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Il robot aspirapolvere dreame con l’aspirazione da 30.000 Pa e il rullo auto-pulente

Se vuoi liberarti della fatica di passare ogni giorno aspirapolvere e mocio, questo robot punta a sostituire entrambe le operazioni con una gestione quasi totalmente automatica.

Acqua sempre pulita sui pavimenti : il sistema che eroga continuamente acqua pulita sul rullo e separa quella sporca ti permette di avere pavimenti lavati senza aloni, ideale se in casa ci sono bambini o animali.

: il sistema che eroga continuamente acqua pulita sul rullo e separa quella sporca ti permette di avere pavimenti lavati senza aloni, ideale se in casa ci sono bambini o animali. Tecnologia FluffRoll auto-pulente : un modulo che ruota in senso opposto al rullo lo mantiene pulito, migliorando la rimozione dello sporco nelle fughe e riducendo interventi manuali di manutenzione.

: un modulo che ruota in senso opposto al rullo lo mantiene pulito, migliorando la rimozione dello sporco nelle fughe e riducendo interventi manuali di manutenzione. Protezione AutoSeal su tappeti e moquette : quando sale sui tappeti, il telaio si solleva fino a 14 mm e il sistema si chiude per evitare umidità e cattivi odori, così puoi lasciare il robot lavorare in autonomia senza timore per i rivestimenti tessili.

: quando sale sui tappeti, il telaio si solleva fino a 14 mm e il sistema si chiude per evitare umidità e cattivi odori, così puoi lasciare il robot lavorare in autonomia senza timore per i rivestimenti tessili. Sospensioni FlexRise per soglie e dislivelli : riesce a superare ostacoli fino a 8 cm, raggiungendo zone che altri robot faticano a pulire, come tappeti spessi o stanze separate da soglie alte.

: riesce a superare ostacoli fino a 8 cm, raggiungendo zone che altri robot faticano a pulire, come tappeti spessi o stanze separate da soglie alte. Aspirazione Vormax da 30.000 Pa con doppia spazzola antigroviglio : la combinazione di spazzola in gomma con setole e gomma TPU limita i grovigli di capelli, rendendo questo modello particolarmente adatto a chi convive con animali domestici o ha capelli lunghi.

: la combinazione di spazzola in gomma con setole e gomma TPU limita i grovigli di capelli, rendendo questo modello particolarmente adatto a chi convive con animali domestici o ha capelli lunghi. Sistema di navigazione OmniSight 2.0 : il sensore LDS retrattile e la navigazione binoculare riconoscono oltre 240 oggetti, riducendo il rischio che il robot urti mobili o intrappoli cavi e giochi a terra.

: il sensore LDS retrattile e la navigazione binoculare riconoscono oltre 240 oggetti, riducendo il rischio che il robot urti mobili o intrappoli cavi e giochi a terra. Stazione base PowerDock all-in-one : si occupa di svuotare il contenitore della polvere fino a 100 giorni, lavare il rullo con acqua calda fino a 100 °C, asciugarlo con aria calda e gestire serbatoi d’acqua e doppio scomparto per detergente, così tu non devi “sporcarti le mani".

: si occupa di svuotare il contenitore della polvere fino a 100 giorni, lavare il rullo con acqua calda fino a 100 °C, asciugarlo con aria calda e gestire serbatoi d’acqua e doppio scomparto per detergente, così tu non devi “sporcarti le mani". Controllo vocale “OK Dreame" : puoi attivare funzioni intelligenti, gestione delle aree con animali domestici, pulizia prioritaria dei tappeti e potenza potenziata semplicemente con la voce, per una gestione davvero smart.

: puoi attivare funzioni intelligenti, gestione delle aree con animali domestici, pulizia prioritaria dei tappeti e potenza potenziata semplicemente con la voce, per una gestione davvero smart. Detergenti dedicati inclusi: nella confezione sono presenti due bottiglie da 200 ml di liquido detergente modello AWH15 e una bottiglia da 1 litro modello AWH6, per sfruttare da subito il sistema di lavaggio.

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FAQ Il dreame Aqua10 Ultra Roller può pulire tappeti e moquette senza rovinarli? Sì, quando sale su tappeti e moquette il telaio si solleva e il sistema AutoSeal si chiude per evitare umidità e odori. Come gestisce soglie e dislivelli il dreame Aqua10 Ultra Roller? Il sistema di sospensione FlexRise permette al robot di superare ostacoli fino a 8 cm, come soglie e tappeti spessi. Quanta manutenzione richiede la stazione base del dreame Aqua10 Ultra Roller? La base PowerDock svuota automaticamente la polvere fino a 100 giorni, lava e asciuga il rullo e gestisce i serbatoi d’acqua. Il dreame Aqua10 Ultra Roller supporta i comandi vocali? Sì, è possibile controllarlo con la voce usando il comando "OK Dreame" per attivare diverse funzioni intelligenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.