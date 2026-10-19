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DJI ROMO S, robot aspirapolvere top di gamma crolla di prezzo: offerta shock

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti DJI ROMO S con grande potenza di aspirazione e tecnologie all'avanguardia è in offerta con un maxi sconto.

3 min di lettura

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Redazione

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DJI ROMO S robot aspirapolvere lavapavimenti Amazon

Tenere puliti pavimenti, angoli e tappeti richiede tempo, soprattutto in case ampie o con animali domestici. Il DJI ROMO S, robot aspirapolvere lavapavimenti, è disponibile con uno sconto del 41%.

Il robot combina aspirazione e lavaggio con una mappatura stabile, pensata per organizzare le routine di pulizia senza dover ricreare continuamente la mappa. La navigazione usa sensori binoculari fisheye e LiDAR a stato solido per individuare gli ostacoli, mentre la stazione base gestisce lo svuotamento della polvere, il lavaggio del panno e l’asciugatura. La spazzola anti-groviglio è progettata anche per raccogliere capelli lunghi e peli di animali.

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DJI ROMO S in offerta: sconto del 41% e prezzo di 569 euro

Per chi vuole automatizzare la pulizia quotidiana, il DJI ROMO S è proposto a 569 euro, con uno sconto del 41%. La mappatura multi-stanza consente di organizzare il lavoro negli ambienti più ampi, mentre l’aspirazione da 25.000 Pa è pensata per rimuovere polvere, detriti e peli dai diversi tipi di pavimento. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli dell’offerta per il DJI ROMO S a 569 euro.

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Il robot aspirapolvere DJI con aspirazione da 25.000 Pa e mappatura multi-stanza

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie e raggiungere anche bordi e angoli, queste caratteristiche aiutano a gestire la casa in modo più organizzato:

  • Aspirazione da 25.000 Pa: il motore ad alte prestazioni è progettato per rimuovere polvere annidata e peli di animali da diversi tipi di pavimento.
  • Navigazione con sensori binoculari fisheye e LiDAR: il robot rileva gli ostacoli comuni, compresi cavi sottili, e può pulire vicino agli oggetti riducendo il rischio di rimanere incastrato.
  • Mappatura stabile e multi-stanza: percorsi sistematici e mappe coerenti aiutano a programmare la pulizia degli ambienti più ampi senza dover rimappare frequentemente.
  • Bracci robotici estensibili: si adattano alle diverse aree e puntano a raggiungere con maggiore precisione angoli e bordi difficili, oltre a tappeti e cucina.
  • Spazzola a rullo anti-groviglio: convoglia capelli, polvere e particelle verso il nucleo di aspirazione, una soluzione utile anche nelle case con animali domestici.
  • Stazione base autopulente: svuota la polvere, lava il panno e lo asciuga; il sistema è progettato per funzionare fino a 200 giorni senza manutenzione.
  • Rumore di funzionamento ridotto: il sistema di soppressione del suono è pensato per le pulizie diurne senza disturbare in modo significativo le attività quotidiane.

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Offerta

FAQ

Il DJI ROMO S è adatto alle case con animali domestici?

Sì, la spazzola a rullo anti-groviglio è progettata per raccogliere peli di animali e capelli lunghi.

Il DJI ROMO S riconosce gli ostacoli?

Sì, usa sensori binoculari fisheye e LiDAR per rilevare ostacoli comuni, inclusi cavi sottili.

Che cosa fa la stazione base del DJI ROMO S?

Gestisce automaticamente lo svuotamento della polvere, il lavaggio del panno e la sua asciugatura.

Il DJI ROMO S può pulire più stanze?

Sì, supporta la mappatura multi-stanza e percorsi sistematici per gli spazi abitativi più ampi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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