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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti DJI ROMO P è in offerta con uno sconto del 40% e risparmi più di 500 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

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Pavimenti sempre sporchi, peli di animali ovunque e poco tempo per passare aspirapolvere e mocio? Con lo sconto del 40% su DJI ROMO P, robot aspirapolvere lavapavimenti da 25.000 Pa, puoi automatizzare la pulizia quotidiana di casa e ridurre al minimo lo sforzo, contando su una gestione smart degli ambienti.

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Questo robot combina una struttura dal design trasparente pensata per essere esposta, una mappatura stabile che mantiene coerente la planimetria di casa e un sistema intelligente di riconoscimento degli oggetti. Grazie a sensori di visione binoculare fisheye e LiDAR a stato solido, si muove in modo preciso tra stanze e corridoi, adattandosi a superfici diverse e gestendo anche peli di animali e capelli lunghi senza grovigli, con un funzionamento silenzioso adatto all’uso quotidiano.

DJI ROMO P in offerta su Amazon: sconto del 40% sul robot lavapavimenti

In questo momento puoi approfittare della promozione su DJI ROMO P, robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura, proposto a 849,00€ grazie a uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino. Un dispositivo di fascia alta dedicato a chi vuole automatizzare la pulizia di case grandi e multi-stanza, con tecnologie di navigazione derivate dal mondo dei droni DJI e una stazione base all-in-one che riduce al minimo gli interventi manuali fino a 200 giorni. Chi cerca un robot premium con funzioni avanzate trova in questa offerta un’occasione interessante per salire di categoria rispetto ai modelli base. In questa fascia di prezzo, il DJI ROMO P è disponibile con uno sconto del 40%.

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Approfitta ora dell’offerta su DJI ROMO P

Il robot aspirapolvere DJI con la potente aspirazione e la mappatura avanzata

Se passi troppo tempo a pulire pavimenti e tappeti, questo robot punta a liberarti dalla routine quotidiana con una combinazione di potenza, autonomia e gestione intelligente della casa.

Aspirazione da 25.000 Pa : la forte potenza consente di rimuovere polvere in profondità e peli di animali da diversi tipi di pavimento, ideale per chi ha animali domestici o tappeti spessi.

: la forte potenza consente di rimuovere polvere in profondità e peli di animali da diversi tipi di pavimento, ideale per chi ha animali domestici o tappeti spessi. Navigazione avanzata con sensori di visione e LiDAR : la percezione degli ostacoli a livello drone permette al robot di evitare con precisione cavi sottili, mobili e oggetti, riducendo al minimo i blocchi e garantendo una copertura omogenea.

: la percezione degli ostacoli a livello drone permette al robot di evitare con precisione cavi sottili, mobili e oggetti, riducendo al minimo i blocchi e garantendo una copertura omogenea. Mappatura stabile e multi-stanza : la capacità di mantenere mappe coerenti di case grandi e articolate rende le pulizie programmate più affidabili, senza continue rimappature.

: la capacità di mantenere mappe coerenti di case grandi e articolate rende le pulizie programmate più affidabili, senza continue rimappature. Bracci robotici per la pulizia profonda : i due bracci che si estendono e si ritraggono automaticamente permettono di arrivare vicino a bordi, angoli e aree critiche, migliorando la pulizia lungo le pareti e intorno ai mobili.

: i due bracci che si estendono e si ritraggono automaticamente permettono di arrivare vicino a bordi, angoli e aree critiche, migliorando la pulizia lungo le pareti e intorno ai mobili. Spazzola a rullo anti-groviglio : progettata per gestire peli di animali e capelli lunghi senza intrecci e blocchi frequenti, riduce la necessità di manutenzione manuale.

: progettata per gestire peli di animali e capelli lunghi senza intrecci e blocchi frequenti, riduce la necessità di manutenzione manuale. Rumore ridotto : il sistema di soppressione del suono rende il funzionamento più discreto, così puoi farlo lavorare anche mentre sei in smart working o ti rilassi.

: il sistema di soppressione del suono rende il funzionamento più discreto, così puoi farlo lavorare anche mentre sei in smart working o ti rilassi. Stazione base all-in-one fino a 200 giorni : svuotamento automatico della polvere, lavaggio del panno lavapavimenti e asciugatura integrata significano mesi di utilizzo con interventi minimi, perfetto per chi vuole un sistema quasi completamente autonomo.

: svuotamento automatico della polvere, lavaggio del panno lavapavimenti e asciugatura integrata significano mesi di utilizzo con interventi minimi, perfetto per chi vuole un sistema quasi completamente autonomo. Design trasparente: l’estetica curata con elementi trasparenti rende il robot e la base parte integrante dell’arredo, pensati per essere mostrati e non nascosti.

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FAQ DJI ROMO P è adatto a case grandi e con molte stanze? Sì, usa mappatura multi-stanza e percorsi sistematici per pulire in modo efficiente case grandi e articolate. DJI ROMO P gestisce bene i peli degli animali domestici? Sì, ha una spazzola a rullo anti-groviglio pensata per peli di animali e capelli lunghi. Quanto rumore fa il robot aspirapolvere DJI ROMO P? Dispone di un sistema avanzato di soppressione del suono che riduce significativamente il rumore, adatto alla pulizia diurna. Ogni quanto va fatta manutenzione alla stazione base di DJI ROMO P? La stazione base all-in-one gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura fino a 200 giorni con pochissimi interventi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.