Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

DJI ROMO A, robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura avanzata, 25.000 Pa e stazione base autopulente è in sconto del 38%.

Amazon

Tenersi dietro a pavimenti, tappeti e peli di animali è spesso una perdita di tempo, soprattutto in case grandi o con più stanze. In queste ore il DJI ROMO A è proposto con uno sconto del 38%, una promo che rende molto più accessibile un robot aspirapolvere lavapavimenti di fascia alta pensato per chi vuole automatizzare davvero le pulizie.

DJI ROMO A 774,30 € -38% 1.259,00 € Risparmi 484,70 € Acquista su Amazon

Il DJI ROMO A punta tutto sulla precisione e sulla continuità: la mappatura stabile mantiene aggiornata la planimetria della casa per routine affidabili nel tempo, mentre il rilevamento ostacoli di livello drone con sensori di visione binoculare fisheye e LiDAR a stato solido gli permette di muoversi vicino a mobili, cavi sottili e oggetti senza incastrarsi. La stazione base autopulente gestisce svuotamento della polvere, lavaggio e asciugatura del panno, arrivando fino a 200 giorni senza manutenzione, così chi lo usa deve solo programmare le sessioni e lasciare che il robot lavori in autonomia.

DJI ROMO A in offerta su Amazon con sconto del 38% e forte risparmio

Questa promo rende il DJI ROMO A una soluzione premium molto più raggiungibile: con il 38% di sconto il prezzo scende a 774,30€, con un taglio netto rispetto al listino di un robot di questa categoria. Parliamo di un dispositivo con mappatura avanzata, potente aspirazione da 25.000 Pa e stazione base autopulente, che compete nella fascia alta dei robot aspirapolvere lavapavimenti. Se cerchi un modello che riduca al minimo interventi manuali e imprevisti, questa è una delle opzioni più complete attualmente disponibili. Nella pagina prodotto trovi tutte le informazioni aggiornate su eventuali opzioni di pagamento e tempistiche di consegna: il DJI ROMO A è disponibile con uno sconto del 38% finché durerà la promozione.

Il robot DJI con la mappatura avanzata e l’aspirazione da 25.000 Pa

Se odi perdere tempo dietro alle pulizie quotidiane e ti servono risultati costanti anche in case grandi, questo robot è progettato proprio per quel tipo di esigenza.

Mappatura stabile e multi-stanza : mantiene una mappa coerente e riconosce le diverse stanze, così puoi programmare routine precise e pulizie mirate senza continue rimappature.

: mantiene una mappa coerente e riconosce le diverse stanze, così puoi programmare routine precise e pulizie mirate senza continue rimappature. Navigazione avanzata con sensori e LiDAR : la percezione ostacoli a livello drone, con visione binoculare fisheye e LiDAR grandangolare, permette di evitare cavi sottili e oggetti piccoli, riducendo al minimo blocchi e interventi manuali.

: la percezione ostacoli a livello drone, con visione binoculare fisheye e LiDAR grandangolare, permette di evitare cavi sottili e oggetti piccoli, riducendo al minimo blocchi e interventi manuali. Aspirazione da 25.000 Pa : la ventola metallica ad alte prestazioni genera una potenza elevata che rimuove polvere profonda e peli di animali da pavimenti duri e tappeti, ideale per chi ha pet in casa.

: la ventola metallica ad alte prestazioni genera una potenza elevata che rimuove polvere profonda e peli di animali da pavimenti duri e tappeti, ideale per chi ha pet in casa. Bracci robotici adattivi : si estendono e si ritraggono per pulire meglio angoli, bordi e passaggi tra pavimenti diversi, migliorando la copertura rispetto a molti robot tradizionali.

: si estendono e si ritraggono per pulire meglio angoli, bordi e passaggi tra pavimenti diversi, migliorando la copertura rispetto a molti robot tradizionali. Spazzola a rullo anti-groviglio : il design convoglia lo sporco verso il nucleo cavo e limita l’avvolgimento di capelli e peli lunghi, così le pulizie restano efficaci senza continue operazioni di pulizia manuale del rullo.

: il design convoglia lo sporco verso il nucleo cavo e limita l’avvolgimento di capelli e peli lunghi, così le pulizie restano efficaci senza continue operazioni di pulizia manuale del rullo. Rumore ridotto : il sistema di soppressione del suono abbassa la rumorosità, rendendo più facile farlo lavorare durante il giorno senza disturbare troppo lavoro, studio o relax.

: il sistema di soppressione del suono abbassa la rumorosità, rendendo più facile farlo lavorare durante il giorno senza disturbare troppo lavoro, studio o relax. Stazione base autopulente fino a 200 giorni: gestisce svuotamento della polvere, lavaggio e asciugatura del panno lavapavimenti, azzerando quasi del tutto la manutenzione ordinaria per diversi mesi.

DJI ROMO A 774,30 € -38% 1.259,00 € Risparmi 484,70 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

DJI ROMO A, robot aspirapolvere lavapavimenti con sconto del 38%: Approfitta subito dell’offerta lampo prima che vadano esaurite le scorte.

FAQ Il robot DJI ROMO A è adatto a case grandi e multi-stanza? Sì, utilizza mappatura multi-stanza e percorsi sistematici per pulire in modo efficiente spazi ampi e articolati. Il DJI ROMO A gestisce bene i peli di animali e i capelli lunghi? Sì, la spazzola a rullo anti-groviglio è progettata per raccogliere peli e capelli riducendo gli intrecci. Quanto è potente l’aspirazione del robot DJI ROMO A? Dispone di una potenza di aspirazione di 25.000 Pa, ideale per rimuovere polvere profonda e sporco ostinato. Ogni quanto va fatta manutenzione alla stazione base del DJI ROMO A? La stazione base autopulente è pensata per funzionare fino a 200 giorni senza interventi di manutenzione ordinaria.