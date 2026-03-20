Robot aspirapolvere con stazione autosvuotante, risparmia oltre 150€

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Eureka E20 Plus con sconto 42%: base autosvuotante, 8.000 Pa, autonomia fino a 180 minuti e controllo via app e voce. Offerta disponibile su Amazon.

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Se cerchi un alleato smart per la pulizia di casa, l’Eureka E20 Plus oggi è protagonista di una promo da prendere al volo su Amazon con sconto del 42% e prezzo fissato a 229,99€. Per acquistarlo subito, ecco il link diretto all’offerta.

Questo modello si distingue per la sua semplicità d’uso e per una gestione domestica davvero completa: mappa gli ambienti con precisione, segue percorsi ordinati e offre controlli chiari dall’app, con pianificazione e impostazioni personalizzate. Il sistema di svuotamento automatico senza sacchetto riduce al minimo la manutenzione, mentre la struttura solida e le funzioni smart aiutano a gestire senza sforzo polvere, detriti e peli di animali su pavimenti duri e tappeti.

Eureka E20 Plus

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Eureka E20 Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Eureka E20 Plus scende a 229,99€ grazie a uno sconto del 42%. Un’occasione ideale per portarsi a casa un robot con base di svuotamento automatico e funzioni smart avanzate a un prezzo particolarmente conveniente. Per non perdere la promozione, acquista ora tramite il link diretto.

Eureka E20 Plus

Eureka E20 Plus: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’Eureka E20 Plus è una potente aspirazione da 8.000 Pa con tre livelli regolabili, pensata per pulire a fondo tappeti e superfici dure rimuovendo efficacemente polvere, briciole e peli di animali. La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 180 minuti di autonomia, così puoi coprire ampie metrature con meno ricariche.

La navigazione è affidata al sistema DuoDetect AI 3D, che riconosce e aggira gli ostacoli anche in condizioni di scarsa illuminazione, pianificando percorsi intelligenti per una pulizia efficiente. La stazione di autosvuotamento senza sacchetti da 2 L conserva polvere e detriti fino a 45 giorni, limitando gli interventi e riducendo gli sprechi.

Completa la dotazione il mocio con sollevamento intelligente da 10 mm, che evita aloni e bagnato sui tappeti. Dall’app Eureka puoi impostare zone vietate e pareti virtuali, programmare le sessioni, attivare il rilevamento automatico dei tappeti e gestire tutto anche con la voce via Alexa o Google Assistant (compatibile con Wi‑Fi 2.4 GHz). Un pacchetto completo per chi vuole automatizzare davvero la routine di pulizia.

Eureka E20 Plus