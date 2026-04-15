Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

I robot umanoidi sono realtà e costano meno di quello che pensi: ecco come avere l'R1 a prezzo stracciato direttamente con un click su AliExpress

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La rivoluzione dei robot umanoidi è meno distante di quello che potremmo pensare. Gli ultimi sviluppi, infatti, parlano di un modello già acquistabile da chiunque. Di colpo una soluzione tanto futuristica è a portata di click, come una nuova console o un proiettore. Qualcosa che richiama alla mente dei classici di fantascienza, può diventare già oggi una "semplice" nuova aggiunta al comparto di tech delle nostre case. Ecco Unitree R1 e cosa può fare.

Cos’è Unitree R1

Sui grandi marketplace potremo comprare dei robot umanoidi. Una branca decisamente futuristica dello sviluppo tecnologico odierno è stata di colpo "democratizzata". Tutti possono avere accesso a questa possibilità, come nel caso dell’intelligenza artificiale. Allo stesso modo, però, non tutti sanno bene cosa farsene.

La corsa all’innovazione però fa ricchi i mercati e tiene in piedi il sistema. Ci troviamo così a parlare di Unitree Robotics, produttore cinese molto attivo nel settore, che propone il suo modello più accessibile, l’Unitree R1, sui mercati internazionali. Lo fa sfruttando il gruppo Alibaba, stando a quanto riportato da South China Morning Post.

È tutto già disponibile? No, ma si parla di non molti giorni d’attesa ormai. I clienti che avranno accesso a questa vendita saranno quelli in Nord America, Giappone, Singapore ed Europa. Ma parliamo nel dettaglio di questo modello.

L’R1 è un robot dalle dimensioni tutt’altro che mastodontiche. È infatti alto 122 centimetri e pesa 25 kg. Vanta al suo interno un modello multimodale large-language di Unitree, con riconoscimento vocale e delle immagini.

Può parlare, può comprenderti e può analizzare ciò che lo circonda. Laddove sorprende, però, è nell’ambito delle prestazioni fisiche. È infatti in grado di sedersi sdraiarsi, correre (anche in discesa) e fare la ruota.

A cosa serve

Parliamoci chiaro, chi pensa di acquistare un robot, ha in mente alcuni esempi ben chiaro provenienti dal mondo cinematografico e televisivo. Da L’uomo bicentenario a I, Robot, fino ad arrivare a alla serie Humans.

Una macchina che possa aiutarci nel quotidiano, contribuendo in casa, sollevando oggetti pensanti, portando la spesa e altro. Tutto ciò nella speranza che nessuna AI si tramuti in Skynet e che nessun John Connor del futuro debba mandare un proprio soldato fidato nel passato, così che possa diventare suo padre e trascinare tutti noi nel suo loop temporale personale.

R1 non può purtroppo fare ciò che ci si aspetta. Allora qual è il suo scopo? Non è un maggiordomo e manca di mani con dita articolate. Non è in grado di manipolare oggetti complessi ed è di fatto indirizzato verso il mondo dei ricercatori.

Unitree lo presenta come un "intelligent compaion", in grado di diventare un elemento chiave in laboratorio, soprattutto per quanto riguarda il modello EDU. Aggiunge infatti un modulo NVIDIA Jetson Orin, con fino a 100 TOPS di potenza di calcolo AI. Non porterà i pacchi pesanti e non preparerà la cena, dunque, ma potrebbe intrattenervi come un amico digitale, se è ciò che state cercando a meno del costo di un’auto usata.

Quanto costa comprare un robot su AliExpress

Non è la prima volta che Unitree sfrutta AliExpress come vetrina. Lo store ufficiale dell’azienda sul marketplace ha aperto le porte nel 2025, con il lancio del G1. Questo è il modello precedente dell’R1 ma, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, è decisamente più potente. Non a caso ha un costo di circa 20mila euro.

Il nuovo modello ha l’obiettivo di rompere un muro, accorciando la distanza con i consumatori di massa. R1 non è ancora per tutti, è chiaro, ma di certo per una fetta di popolazione molto più ampia rispetto a prima.

Al momento dell’annuncio, nel corso dell’estate 2025, questa versione era quotata a 39.900 yuan. Oggi la versione base è scesa a 29.990 yuan, che corrispondono a circa 3.700 euro. Un giocattolo costoso ma accessibile. Forse, però, il vero primo passaggio verso un avvicinamento globale a questa tecnologia sperimentale è rappresentato dagli esoscheletri. Oggi costano meno di 2.000 euro e contribuiscono effettivamente alle faccende quotidiane, ridando mobilità a soggetti con numerose problematiche. Forse i primi semi-robot della rivoluzione tanto attesa siamo noi.