Roborock, il robot aspirapolvere top al minimo storico: lo paghi la metà

Il robot aspirapolvere roborock Saros Z70 è disponibile in promo con uno sconto del 47% e risparmi ben 700 euro. Scopri le caratteristiche tecniche e le funzionalità.

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Una delle migliori offerte di oggi non riguarda né uno smartphone, né uno smartwatch, bensì un robot aspirapolvere. Parliamo dell’ottima occasione disponibile su Amazon per il roborock Saros Z70, modello premium e con tecnologie avanzate disponibile da oggi con uno sconto shock del 47% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di ben 700 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un elettrodomestico versatile che oltre ad aspirare la polvere, lava anche il pavimento. Il tutto con una qualità eccezionale. Ma non finisce qui: mappa accuratamente tutta l’abitazione e grazie al braccio meccanico estensibile diventa un vero tuttofare. Non perdere questa occasione, le scorte possono terminare da un momento all’altro.

roborock Saros Z70

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roborock Saros Z70: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il robot aspirapolvere premium di roborock. Da oggi è disponibile in promo a un prezzo di 799 euro grazie allo sconto del 47%. Lo paghi quasi la metà e il risparmio netto è di ben 700 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per la maggior parte dei prodotti spediti da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Una promo mai vista prima e da cogliere al volo.

roborock Saros Z70

roborock Saros Z70: le caratteristiche tecniche

Il roborock Saros Z70 rappresenta quanto di meglio la tecnologia possa offrire nel mondo della pulizia quotidiana. Equipaggia tante soluzioni innovative che permettono all’elettrodomestico di adattarsi a qualsiasi situazione. Partiamo da una delle novità più interessanti: la tecnologia di navigazione StarSight, che integra un sistema LiDAR presente all’interno del corpo del robot, e permette al robot di passare agevolmente sotto i mobili più bassi, dove la polvere tende ad accumularsi, senza mai sacrificare la precisione della mappatura.

Le prestazioni sono ai vertici della categoria con una potenza di aspirazione elevatissima, supportata dall’innovativo sistema a doppia spazzola principale DuoRoller Riser in gomma, progettata per catturare capelli e peli senza fastidiosi grovigli. Per quanto riguarda il lavaggio, il sistema VibraRise 3.0 garantisce una pulizia profonda grazie alla doppia vibrazione ad alta velocità, e quando il robot incontra un tappeto, solleva automaticamente il mocio di 10 mm, mantenendo le superfici asciutte e pulite.

La vera rivoluzione è rappresentata dallo chassis adattivo FlexiArm Design: sia la spazzola laterale che il mocio possono estendersi verso l’esterno per pulire con precisione chirurgica angoli e bordi, non lasciando scoperto alcun centimetro di pavimento. La stazione base 8-in-1 automatizza ogni operazione: svuota la polvere, riempie l’acqua e lava i moci con acqua calda a 60°C, eliminando batteri e macchie di unto, per poi asciugarli con aria calda.

A rendere l’esperienza d’uso ancora più fluida è l’estrema facilità nella pulizia: la stazione base è dotata di un sistema di autopulizia del fondo e i filtri sono facilmente accessibili. Per chiudere, è presente anche il braccio meccanico che offre un’esperienza d’uso senza precedenti.

roborock Saros Z70

Ecco altre 5 offerte da cogliere al volo per i robot aspirapolvere

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