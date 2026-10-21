Roborock Saros 20 Neo, sconto esagerato per il robot aspirapolvere tuttofare: maxi risparmio

Da oggi trovi il roborock Saros 20 Neo in promo con uno sconto del 42% e il prezzo sprofonda. Risparmi 550 e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno.

roborock

Non un semplice robot aspirapolvere, ma un vero tuttofare per la pulizia domestica che ti aiuta nelle faccende quotidiane. Il roborock Saros 20 Neo è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento grazie a tecnologie innovative e a un sistema che mappa accuratamente tutta l’abitazione. Assicura una grande potenza di aspirazione, lava perfettamente il pavimento e arriva fino ai bordi. Grazie all’intelligenza artificiale è in grado di rilevare gli ostacoli e li supera agevolmente. Un robot di fascia altissima che da oggi trovi in offerta con uno sconto eccezionale del 42% che fa crollare il prezzo. Il risparmio netto è di 550 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Se vuoi automatizzare le pulizie domestiche, questa è la promo che fa per te.

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roborock Saros 20 Neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un affare che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il roborock Saros 20 Neo in offerta a un prezzo di 749 euro con uno sconto del 42% su quello di listino. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: con lo sconto disponibile oggi risparmi ben 550 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

Acquistando il robot aspirapolvere oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Lo puoi testare con tutta calma: per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene inviato.

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roborock Saros 20 Neo: le caratteristiche tecniche

Il roborock Saros 20 Neo è quanto di meglio passa offrire il mercato dei robot aspirapolvere in questo momento. Progettato per essere un vero tuttofare, lava e aspira contemporaneamente. Il roborock Saros 20 Neo è dotato del motore digitale HyperForce che raggiunge una potenza di aspirazione massima di 36.000 Pa. Per i bordi e gli angoli ci sono la spazzola laterale ad arco FlexiArm e il sistema di lavaggio dei bordi.

Il sistema di lavaggio utilizza un panno con acqua calda fino a 100°C, una pressione verso il basso elevata e una rotazione fino a 200 giri/min. Il telaio AdaptiLift 3.0 con braccio di salita supera soglie fino a 8,8 cm e si regola per i tappeti fino a 3 cm di altezza.

La navigazione si basa sul sistema laser retrattile RetractSense, che si solleva per la scansione a 360° e si ritrae sotto i mobili mantenendo una visuale posteriore di 100°. Per evitare gli ostacoli usa la tecnologia Reactive AI con luce strutturata, videocamera RGB e sistema laterale VertiBeam, e riconosce oltre 300 oggetti.

La base gestisce l’autosvuotamento fino a 65 giorni, il riempimento automatico dell’acqua calda, l’asciugatura dei panni con aria calda a 55°C e la pulizia automatica della stazione. Tramite l’app Roborock con SmartPlan 3.0 si possono gestire le funzioni per gli animali domestici e puoi programmare la pulizia quotidiana.

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