Roborock, prezzo sprofondato per il robot lavapavimenti: offerta del giorno

Offerta da non farsi scappare, quella che trovi oggi su Amazon per il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock. Dotato di avanzate tecnologie di aspirazione e di mappatura, garantisce una pulizia profonda in completa autonomia.

roborock

Quanto può essere sottile un robot aspirapolvere con mop rotanti? Il roborock Saros 10R prova a portare l’asticella più in basso che può e si ferma ad appena 7,98 cm di altezza. Riesce così a passare sotto divani e letti dove altri robot restano incastrati, senza rinunciare a una potenza di aspirazione da ammiraglia di categoria. La navigazione StarSight 2.0 gli permette di orientarsi senza torretta sporgente, e il telaio AdaptiLift si solleva per superare soglie e tappeti.

Con la promo di oggi su Amazon, poi, diventa davvero difficile rinunciare all’acquisto. Lo sconto esagerato garantito dal colosso del commercio elettronico fa sprofondare il prezzo al minimo storico: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

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Roborock, prezzo a picco per il robot aspirapolvere lavapavimenti: offerta del giorno

Anche se si tratta di un’offerta del "Black Friday anticipato" di Amazon, si fa difficoltà a credere che non sia un’errore di prezzo. E per questo va acquistato il prima possibile. Il roborock Saros 10R è disponibile con uno sconto del 67%, una delle migliori offerte (se non la migliore in assoluto) che potrai trovare oggi sul portale di commercio elettronico per eccellenza.

Comprandolo adesso, il roborock Saros 10R ti costa 499,99 euro anziché 1.499,99 euro come da prezzo suggerito dal produttore. Un risparmio monstre di ben 1.000 euro che lo rende il vero e proprio best buy di categoria: nessun altro robot aspirapolvere e lavapavimenti può competere sul fronte del rapporto qualità/prezzo.

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Roborock Saros 10R scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il roborock Saros 10R è un piccolo capolavoro di tecnologia dove tutte le componenti della scheda tecnica sono cesellate all’interno di uno dei corpi più piccoli della categoria.

Il profilo da 7,98 cm è possibile grazie al sistema autonomo StarSight 2.0, che combina un sensore 3D a tempo di volo e una fotocamera RGB, a filo con la scocca. Riconosce 108 tipi di ostacoli e con VertiBeam controlla anche quelli laterali, quindi calzini, cavi e giocattoli non diventano un problema. Il risultato è una pulizia ordinata, con meno interruzioni e meno bisogno di sorvegliare il robot.

L’aspirazione HyperForce arriva fino a 20.000 Pa mentre il sistema DuoDivide anti-groviglio, abbinato alla spazzola laterale anti-groviglio, tiene lontani capelli e peli dalle spazzole. Il telaio AdaptiLift si solleva di circa 10 mm e supera soglie fino a 4 cm, mentre i due mop rotanti si sollevano di 17 mm quando incontrano un tappeto, evitando di bagnarlo. Con FlexiArm Riser la spazzola laterale e un mop si estendono per raggiungere angoli e bordi: un artificio che permette di pulire tutti gli angoli di casa e garantire un pavimento perfettamente splendente.

La batteria da 6.400 mAh garantisce un’autonomia che va da circa 70 minuti alla massima potenza fino a circa 180 minuti in modalità silenziosa su pavimenti duri, quindi copre anche le case più grandi senza tornare alla base. La modalità di lavaggio silenziosa resta sotto i 55 dB, utile quando lo fai partire mentre sei in casa.

La stazione multifunzione 4.0 con 10 funzioni in 1 si occupa del resto: sgancia in automatico i panni, li lava e li asciuga, svuota il contenitore e riempie il serbatoio. La ricarica ultrarapida in 2,5 ore ti fa recuperare tempo. Si controlla dall’app Roborock, con comandi vocali per Alexa, Siri e Google Assistant, oltre al supporto al protocollo Matter.

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