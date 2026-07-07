Roborock Saros 10R, prezzo in picchiata e oggi costa la metà

Il roborock Saros 10R è in offerta con uno sconto del 50% e risparmi ben 750 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione e lava anche il pavimento.

roborock

Una delle migliori offerte del giorno non riguarda né uno smartphone, né uno smartwatch, bensì un robot aspirapolvere, uno degli elettrodomestici per la pulizia più ricercati in quest’ultimo periodo. Il protagonista della promo è il roborock Saros 10R, modello di fascia alta disponibile su Amazon con uno sconto shock del 50% e allo stesso prezzo del Prime Day. Questo fa capire la bontà dell’offerta e hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Un robot aspirapolvere che non solo aspira, lava e mappa alla perfezione tutta l’abitazione, ma che effettua la manutenzione ordinaria in totale autonomia collegandosi con la stazione multifunzione. Inoltre, è sottilissimo e passa sotto qualsiasi mobile. Se durante l’evento Amazon dedicato alle offerte non hai fatto in tempo ad acquistare il robot aspirapolvere, oggi hai una seconda possibilità. Non fartela scappare e clicca sul banner qui in basso.

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roborock Saros 10R: prezzo, offerta e sconto Amazon

Per capire la bontà della promo basta dire una semplice cosa: disponibile allo stesso prezzo del Prime Day. Da oggi, infatti, il roborock Saros 10R è disponibile su Amazon con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo a 749,99 euro, con un risparmio netto di 750 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del robot aspirapolvere è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo spedito direttamente da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, in modo da poterlo anche testare con tutta calma.

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roborock Saros 10R: le caratteristiche tecniche

Uno dei migliori robot aspirapolvere di fascia alta che puoi acquistare oggi. Grazie all’offerta shock disponibile oggi, il roborock Saros 10R diventa un vero best-buy. Elettrodomestico per la pulizia quotidiana versatile e con un design ultrasottile di appena 7,98 cm di altezza, pensato per raggiungere anche gli spazi più bassi della casa, come sotto i divani o i letti. Dotato di sensori di ultima generazione che mappano tutta l’abitazione per una navigazione precisa grazie al sistema autonomo StarSight 2.0, che combina un sensore 3D ToF con una telecamera RGB e il sistema VertiBeam per l’aggiramento degli ostacoli laterali.

Per la pulizia dei peli, il robot monta la spazzola anti-groviglio DuoDivide, certificata con uno 0% di tasso di aggrovigliamento e un 100% di rimozione dei peli, affiancata dalla spazzola laterale FlexiArm Riser a forma d’arco, progettata per non aggrovigliarsi. L’aspirazione è elevatissima e affidata alla tecnologia HyperForce, mentre la tecnologia DirTect riconosce lo sporco secco e umido e adatta automaticamente il tipo di pulizia. Durante la pulizia dei tappeti, i supporti dei panni si sganciano automaticamente grazie al chassis AdaptiLift, evitando che i tappeti si bagnino. Il robot è dotato inoltre di una telecamera frontale utile per l’aggiramento degli ostacoli e per le videochiamate, oltre a un assistente vocale intelligente e alla tecnologia Roborock SmartPlan per pianificare la pulizia in base alle abitudini di casa.

Il vero punto di forza è la stazione multifunzionale 4.0, che integra 10 funzioni in 1: lava i panni con acqua calda fino a 80°C, li asciuga con aria calda a 55°C, riempie automaticamente il serbatoio dell’acqua, eroga il detergente e svuota il contenitore della polvere in autonomia. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare: clicca sui banner qui in basso.

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